La Sardegna è da anni una meta sempre più gettonata per l'acquisto di residenze di lusso: ecco le dieci proprietà più care in vendita sull'isola

La Sardegna è da sempre una delle mete più ambite per l’acquisto di ville e residenze di lusso. Celebrità, imprenditori e personaggi di spicco del panorama internazionale scelgono questa isola per le sue acque cristalline, le spiagge incantevoli e la vita mondana esclusiva. In particolare, la Costa Smeralda rappresenta il fulcro del mercato immobiliare di prestigio, con proprietà che raggiungono valori da capogiro.​

Le ville più costose della Sardegna

La Sardegna continua a rappresentare una meta di prestigio nel panorama immobiliare internazionale, con proprietà che incarnano il lusso e l’esclusività. Queste da anni attirano acquirenti da tutto il mondo tanto che alcune località della Sardegna, come la Costa Smeralda, sono da tempo molte ambite e qui un immobile di lusso può essere in vendita anche per 16.000 euro al metro quadro. Tra gli ultimi personaggi che ha attirato su di sé l’attenzione proprio per la sua nuova villa in Sardegna è stato Gianluca Vacchi. Che ha detto di avere qui una residenza “straordinaria”. In questo contesto si inserisce un’analisi pubblicata da ‘La Nuova Sardegna’ che propone le dieci ville attualmente in vendita nell’isola con i prezzi più elevati. Queste si concentrano principalmente nelle zone di Porto Rotondo e Porto Cervo ma ci sono costose proprietà anche nel Sud Sardegna, a Villasimius.​

Nello specifico a Porto Rotondo è disponibile una villa di 650 metri quadrati con 15 locali in vendita a 25 milioni di euro. Sempre a Porto Rotondo, nella località di Rudalza, un piccolo resort composto da quattro villette su un terreno di 3.000 metri quadrati è in vendita per 15 milioni di euro.​ Spostandosi nel Sud della Sardegna, a Villasimius, una villa di 400 metri quadrati con 10 locali e una piscina panoramica è offerta a 15 milioni di euro.​ Ad Arzachena, nella zona di Cala Granu, una villa di 550 metri quadrati con 11 locali e piscina è disponibile per 12 milioni di euro.

A Porto Cervo, nelle vicinanze delle spiagge della Celvia e di Capriccioli, una proprietà di 565 metri quadrati con piscina e un giardino di quasi 3.000 metri quadrati è in vendita sempre per 12 milioni.​ A Punta Lada, Porto Rotondo una residenza di 413 metri quadrati con sei camere da letto, sei bagni e un giardino di oltre 3.000 metri quadrati con accesso diretto al mare e un molo esclusivo è presentata per 11,8 milioni di euro.​ A Porto Cervo, Villa Dolce Aloha, in stile anni ’60 è proposta a 10,5 milioni di euro.​ A Cannigione, sempre ad Arzachena, una villa progettata dal noto architetto Luigi Vietti di 450 metri quadrati con piscina è in vendita a 10 milioni di euro.​ Sempre ad Arzachena, un’altra villa disegnata da Luigi Vietti con un terreno di 5.000 metri quadrati è disponibile per 8,5 milioni di euro.​ Infine, la ‘La Nuova Sardegna’ parla di una villa storica situata in piazzetta degli Ulivi a Porto Cervo. Collocata a pochi passi dalla Promenade du Port, è in vendita per 7,3 milioni di euro.​

Vendita record in Costa Smeralda

Recentemente, la Costa Smeralda è stata teatro di una delle transazioni immobiliari più rilevanti nella storia italiana. Una prestigiosa villa situata a Romazzino è stata venduta per oltre 160 milioni di euro, stabilendo un nuovo record nel mercato immobiliare nazionale. Questa residenza, costruita negli anni ’70 per Henry Ford II, nipote del fondatore del celebre marchio automobilistico, è stata progettata dall’architetto Luigi Vietti. Poi è stata trasformata in un’oasi del lusso da Ahmed Zaki Yamani, ex ministro del petrolio dell’Arabia Saudita e figura chiave nell’industria energetica. La proprietà si estende lungo 350 metri di costa e vanta grandi terrazze, piscine di grandi dimensioni un parco di 23.000 metri quadrati, due spiagge esclusive di sabbia bianchissima e due pontili.