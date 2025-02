La villa di Gianluca Vacchi in Sardegna è un caso: quanto vale

Gianluca Vacchi, quando vale la villa dell'imprenditore e influencer in Sardegna con un campo da padel, una discoteca, due lodge con suite e 15 camere

Si torna a parlare della villa in Sardegna di Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer bolognese: la proprietà si trova in una delle zone più ambite dell’isola, a Porto Cervo.

Gianluca Vacchi, quanto vale la sua villa in Sardegna

La villa sarda di Gianluca Vacchi è situata sulla collina Pantogia, zona esclusiva ma anche a rischio idrogeologico: per questo la Procura di Tempio Pausania aveva avviato delle indagini che riguardano la casa dell’imprenditore emiliano. Come si legge su ‘Repubblica’, secondo la Forestale “la villa ricade su un’area a rischio idrogeologico e a rischio frana a pericolosità elevata”.

Della villa in Costa Smeralda chiamata come la figlia, Blu Jerusalema, Vacchi aveva parlato qualche anno fa in una lunga intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, raccontando: “In Sardegna sto costruendo una villa straordinaria, si chiamerà Blu Jerusalema, come mia figlia. Voglio sia un covo di serenità. Saranno 1.200 metri quadrati più mille di terrazze, con un campo da padel, discoteca, due lodge con suite, 15 camere. Faccio lavori per quasi 15 milioni di euro”.

Nel corso dell’intervista, l’imprenditore e influencer bolognese parlò anche delle altre sue ville sparse per il mondo, da Miami a Bologna: “A Miami, dove vivo metà anno, l’ho battezzata Villa BJV, Blu Jerusalema Vacchi. Sono 1.200 metri quadrati anche lì, l’ho comprata in pandemia quando non si sapeva dove andasse il mondo. È stato un atto di coraggio, ma sarà la casa degli anni di formazione di Blu”.

In merito alla villa di Bologna, invece, Vacchi raccontò: “Sono 2.200 metri quadrati, al confronto, le altre sono dependance. Ma questa è un villaggio vacanze, la casa perfetta di un adulto mai cresciuto, con tutti i giochi possibili, un palazzetto dello sport; una Spa che forse non ce l’ha un hotel che lo fa di mestiere; una discoteca; una pista per l’elicottero; la zipline privata più lunga d’Europa”.

La storia di Mister Enjoy

Presenza fissa nelle classifiche dedicate agli italiani più seguiti su Instagram, Gianluca Vacchi è nato a Bologna nel 1967: è il figlio di Marco Vacchi, a capo dell’IMA S.p.A, una delle principali aziende internazionali specializzate nel processo di confezionamento di prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, cosmetici, tabacco, tè e caffè.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia, Gianluca Vacchi iniziò a muovere i primi passi nell’azienda di famiglia per poi dedicarsi a progetti imprenditoriali personali: a partire dall’età di 29 anni investì in diversi gruppi, acquistando anche alcuni marchi nel campo della moda per poi dare vita a un proprio brande con le sue iniziali, GV, producendo gioielli, magliette e anche emoji.

Con l’avvento dei social Vacchi ha conquistato sempre più popolarità, soprattutto su Instagram dove vanta attualmente oltre 22,5 milioni di follower. Nel 2016 l’imprenditore e influencer ha pubblicato la sua biografia intitolata ‘Enjoy’, mentre due anni dopo lanciò la sua canzone dal titolo ‘Love’, realizzata in collaborazione con il musicista e cantautore colombiano Sebastian Yatra.

Nel maggio del 2022 su Prime Video, una delle piattaforme streaming preferite dagli italiani, è uscito anche il documentario ‘Mucho Mas’: una produzione che approfondisce la vita di Gianluca Vacchi, svelando anche i lati ancora sconosciuti ai suoi tantissimo follower.