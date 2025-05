Castel Gandolfo, storica residenza pontificia trasformata in museo da Papa Francesco, ora potrebbe tornare a ospitare i soggiorni estivi del papa

L’aria di rinnovamento portata da Papa Leone XIV continua a sorprendere. Eletto al soglio pontificio a inizio maggio, Papa Robert Francis Prevost ha da subito dato un’impronta molto personale al mandato. Giovedì 29 maggio, ad esempio, il Pontefice è uscito dalle mura vaticane per recarsi nella storica residenza estiva dei Papi, Castel Gandolfo.

La notizia è stata confermata dalla Sala stampa vaticana, precisando che il Papa si è recato in visita lì per visitare il progetto “Borgo Laudato si”, un centro dedicato all’educazione ecologica avviato da Papa Francesco. La visita a Castel Gandolfo sta alimentando molte domande sulla possibilità di riportare in vita la tradizione dei soggiorni estivi dei Pontefici.

La visita di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo

L’arrivo di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo ha riportato i riflettori su un luogo ricco di storia e significato. Simbolo della storia e delle trasformazioni del papato, questa visita segna un momento importante per il pontificato di Leone XIV. Il Pontefice si è fermato anche al Criptoportico e presso i suggestivi resti archeologici della sala delle udienze di Domiziano.

Qui ha ricordato l’eroico gesto di Papa Pio XII, che nel 1944 accolse migliaia di sfollati colpiti dai bombardamenti della guerra. L’evento ha così riacceso anche la curiosità dei fedeli e dei turisti: Leone XIV tornerà a usare Castel Gandolfo come residenza estiva?

Questa tradizione è stata, infatti, abbandonata da diversi anni dato che Papa Francesco ha sempre preferito restare a Casa Santa Marta, rinunciando alle vacanze estive. Così dal 2016 Castel Gandolfo è diventato un Polo museale aperto al pubblico, grazie alla trasformazione voluta da Papa Francesco, il quale ha reso visitabili non solo il Palazzo Apostolico ma anche i Giardini Pontifici e le aree agricole.

Proprio qui, inoltre, Papa Francesco ha lanciato il Borgo Laudato si, uno spazio dedicato all’ecologia e alla formazione, in linea con la sua celebre enciclica “Laudato si’”. La visita di Leone XIV potrebbe quindi rappresentare un possibile cambio di passo nell’approccio: da museo potrebbe tornare a essere di nuovo luogo di ritiro estivo del pontefice.

La storia di Castel Gandolfo, residenza estiva del Papa

Situato sul lago di Albano, Castel Gandolfo è da secoli legato alla storia dei Papi. Costruito sulle rovine della residenza estiva dell’imperatore Domiziano, il palazzo apostolico fu commissionato da Papa Urbano VIII Barberini nel XVII secolo come rifugio per sfuggire alla calura estiva di Roma. Da allora, la residenza è diventata il simbolo della “villeggiatura papale” e ha ospitato generazioni di Pontefici.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Castel Gandolfo divenne un luogo di accoglienza per migliaia di sfollati. Papa Pio XII, infatti, decise coraggiosamente di aprire le porte del palazzo per dare rifugio a oltre 12.000 sfollati dopo i bombardamenti della zona dei Castelli romani. Con Papa Paolo VI, e poi con Papa Giovanni Paolo II, la residenza divenne anche il luogo dei tradizionali Angelus estivi e delle messe di Ferragosto, eventi che riunivano fedeli e curiosi sulle sponde del lago.

L’ultimo Papa a soggiornare regolarmente a Castel Gandolfo fu Benedetto XVI, che vi trascorse anche i primi mesi dopo la sua storica rinuncia, prima di ritirarsi in Vaticano. L’arrivo di Papa Francesco ha segnato una svolta: il Palazzo Apostolico (un tempo residenza estiva) è stato trasformato in museo visitabile mentre i Giardini Pontifici sono stati aperti al pubblico per visite guidate. È nato, poi, proprio qui il Borgo Laudato si’, un progetto innovativo per la promozione dell’educazione ecologica.