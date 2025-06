Nuove indiscrezioni legate alla possibile cessione di Villa Matilda da parte di Fedez: doppia smentita sulla vendita della dimora sul lago di Como

Nelle ultime ore si è tornato a parlare di una possibile cessione di Villa Matilda, la splendida residenza sul lago di Como acquistata da Fedez un anno prima della separazione con Chiara Ferragni.

Nonostante i rumors circolati anche con una certa insistenza, sia l’ufficio stampa del noto rapper, sia una delle agenzie immobiliari legate alla villa, hanno smentito in maniera categorica la possibilità che la proprietà sia stata ceduta.

Villa Matilda, la smentita dell’ufficio stampa di Fedez

Riguardo le indiscrezioni circolate relative a una ipotetica cessione di Villa Matilda, l’ufficio stampa di Fedez ha smentito categoricamente attraverso la seguente nota ufficiale:

“In merito alle notizie recentemente diffuse sulla presunta vendita di Villa Matilda, ci teniamo a fare alcune doverose precisazioni. L’immobile in questione è di esclusiva proprietà di Federico Lucia, in arte Fedez. Inoltre, l’agenzia immobiliare menzionata non ha avuto alcun ruolo nella gestione della trattativa, né è coinvolta in alcun modo nel processo di vendita. Anche la cifra diffusa è priva di fondamento e non corrisponde alla realtà. A oggi, la vendita non è stata finalizzata. Qualsiasi voce che parli di un accordo concluso è quindi da considerarsi infondata”.

Il futuro della villa sul lago di Como è oggetto di tante speculazioni almeno da un anno: una delle ultime risale al mese di marzo del 2025 quando si è parlato di un possibile interessamento di Rihanna. Il gossip sull’acquisto di Rihanna è stato alimentato da una foto condivisa da Fedez sui social: nell’immagine c’era Asap Rocky, il compagno della cantante, proprio a Villa Matilda.

La presenza di Asap Rocky aveva fatto pensare a una visita legata a una futura acquisizione, ma le smentite lasciano pensare che l’incontro tra i due rapper abbia avuto luogo per altre finalità, probabilmente di natura artistica.

La posizione dell’agenzia immobiliare

A smentire i rumors di una possibile vendita della villa sul lago di Como è stata anche l’agenzia immobiliare, interpellata da ‘FanPage’:

“Non è stata chiusa la vendita – hanno spiegato dall’agenzia – abbiamo un mandato di vendita che però non è in esclusiva, c’è anche qualche altro che ha il titolo di rappresentare, noi non l’abbiamo venduta. A volte i proprietari scelgono questa strada per avere maggiori chance”.

Doppia smentita, dunque, sulla possibile cessione dell’immobile sulle rive del lago di Como: negli ultimi giorni c’è stato addirittura chi aveva parlato di cifre, arrivando a indicare in 13 milioni di euro il prezzo della vendita. Inutile ribadire come, al momento, si tratti solamente di speculazioni.

Dove si trova Villa Matilda

Villa Matilda si trova sulle sponde del Lago di Como: la residenza esclusiva acquistata qualche estate fa da Chiara Ferragni e Fedez è situata in una posizione privilegiata sullo specchio d’acqua lombardo, quasi di fronte a Villa Oleandra di George Clooney. Situata nel territorio del comune di Pognana Lario, Villa Matilda è raggiungibile salendo 300 scalini oppure usando la barca.

La superficie totale dell’abitazione è di 350 chilometri quadrati, con la dimora immersa in un giardino di quasi 1.000 metri quadrati. L’immobile si sviluppa su tre piani e vanta quattro camere, tre bagni e una spettacolare piscina panoramica a sfioro da cui si gode di una vista mozzafiato sul lago.