Temptation Island perde la sua storica location: venduto il resort in Sardegna dove sono state registrate tante edizioni del seguitissimo show

Temptation Island perde la sua storica location: è stato venduto il resort in Sardegna che per anni è stato il teatro delle dinamiche sentimentali del popolare programma televisivo.

Temptation Island, venduto lo storico resort in Sardegna

Come riferito da ‘La Nuova Sardegna’, Temptation Island si prepara a voltare pagine: il lussuoso Is Morus Relais, il resort immerso nel verde di Santa Margherita di Pula è stato venduto a un nuovo proprietario turco, titolare di una catena alberghiera di respiro internazionale.

Il passaggio di consegne con il relativo cambio di gestione renderebbe praticamente impossibile il proseguimento delle riprese del programma nello storico resort, ormai familiare a tutti gli spettatori che seguono il programma da anni.

L’Is Morus relais di Santa Margherita di Pula era diventato la location di Temptation Island a partire dalla terza edizione del programma e lo è stato per un totale di undici stagioni, un vero e proprio record. La prima edizione dello show televisivo è andata in onda nel 2005 ed è stata condotta da Maria De Filippi: in quell’occasione le puntate vennero girate presso il Resort Alborèa Ecolodge di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto.

Per la seconda edizione del 2006, invece, condotta da Filippo Bisciglia, le riprese si erano svolte nel Resort Aeas Landing di Gaeta, in provincia di Latina. Dalla terza stagione in poi tutte le puntate della versione italiana del reality show olandese Blind Vertrouwen erano state registare nel resort della Sardegna.

L’Is Morus Relais ha ospitato anche le due edizioni speciali Temptation Island Vip, con coppie di concorrenti formate da personaggi pubblici: il primo spin-off andò in onda nel 2018 e venne condotto da Simona Ventura, mentre l’anno successivo la conduzione del programma venne affidata ad Alessia Marcuzzi.

Il teatro dei drammi sentimentali

Per undici edizioni i drammi sentimentali di coppie, tentatori e tentatrici sono andati in scena all’Is Morus Relais, struttura ricettiva del Sulcis costruita negli anni Settanta: un vero e proprio angolo di paradiso, immerso in una pineta con calette che si intervallano sulla distesa si sabbia.

Il resort è caratterizzato dalla presenza di piscine interrate con vista mare e passerella in legno che richiama la foresta circostante, con vista sul mare. Negli spazi interni gli arredi sono classici e i letti in ferro battuto.

Il resort Is Morus si trova a Santa Margherita di Pula, a pochi chilometri di distanza da Cagliari, inserita di recente nella classifica delle città italiane con il miglior clima.

Quale sarà la nuova location di Temptation Island

Alla notizia dell’addio di Temptation Island allo storico resort sardo, gli appassionati del programma si stanno chiedendo quale sarà la nuova location della prossima edizione che andrà in scena nell’estate del 2025.

La casa di produzione del reality show si è messa già all’opera per trovare una nuova location e starebbero fioccando proposte da tutta Italia: sono tante le località del nostro Paese che ospiterebbero volentieri un programma che vanta milioni di spettatori.

Al momento non è ancora dato sapere dove andrà in scena la nuova stagione: sono tante le voci che si rincorrono e tra queste si è fatta largo anche l’ipotesi che la produzione possa spostarsi sulla terraferma.