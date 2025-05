Per Temptation Island nuova location in Calabria: dov'è il resort

Temptation Island trasloca dopo dieci anni: il popolare reality show lascia la storica location in Sardegna per trasferirsi in un resort in Calabria

Temptation Island cambia location: dopo dieci anni in Sardegna, il reality show di Mediaset trasloca in Calabria, all’interno del resort Calalandrusa.

Temptation Island trasloca: dove si trova il nuovo resort

Le voci sul trasloco di Temptation Island circolavano già da tempo e adesso è spuntata anche la nuova location: Secondo ‘LaC news’ le puntate del programma verranno girate nel resort Calalandrusa in provincia di Catanzaro.

La nuova location del reality show, ufficialmente chiamata Calalandrusa Beach & Nature Resort ma nota anche con il nome di Bravo Calalandrusa, è un villaggio turistico situato a Guardavalle Marina, lungo la costa Jonica della Calabria.

Un resort immerso nel verde, con cinque ettari di rigogliosa vegetazione mediterranea: offre un ambiente naturale incontaminato, con meravigliosi giardini curati e una spiaggia sabbiosa con ghiaia e ciottoli sul bagnasciuga.

Le riprese della nuova stagione di Temptation Island dovrebbero avvenire tra maggio e settembre del 2025: il Calalandrusa non ha ancora aperto i battenti ma la crew del reality show di Mediaset sarebbe già stata avvistata in Calabria per iniziare i primi sopralluoghi.

Addio alla storica location

Temptation Island, dunque, dice addio alla sua storica location: l’Is Mourus di Santa Margherita di Pula che ha ospitato il programma per un totale di undici stagioni.

Il resort in Sardegna è stato venduto a un nuovo proprietario turco, il titolare di una catena alberghiera internazionale: il passaggio di consegne e il relativo cambio di gestione ha reso praticamente impossibile proseguire le riprese del reality show, portando così gli organizzatori a valutare una location alternativa.

Quella di Santa Margherita di Pula era diventata la storica location di Temptation Island dalla terza edizione del programma: nella struttura ricettiva del Sulcis, costruita negli anni Settanta, ci sono piscine interrate con vista mare, interni con arredi classici e letti in ferro battuto.

La casa di produzione del reality show si era già messa all’opera per trovare una nuova location, con proposte che sono arrivate da ogni parte d’Italia. Tante località del nostro Paese hanno manifestato la volontà di ospitare il popolare programma che vanta milioni di spettatori, ma alla fine a spuntarla è stato il resort in Calabria.

La storia del reality show

Temptation Island è la versione italiana del programma televisivo olandese Blind Vertrouwen: la prima edizione è andata in scena nel 2005 con il nome di Vero Amore. Il reality racconta ls toria, gli avvenimenti e il destino di sei coppie non sposate e senza figli, chiuse per tre settimane all’interno di un villaggio.

In totale sono state tre le location dello show: la prima edizione è stata girata al Resort Alborèa Ecolodge di Castellaneta Marina, frazione del comune di Castellaneta in provincia di Taranto; la seconda stagione si è svolta al Resort Aeneas’ Landing a Gaeta, in provincia di Latina; le restanti, come detto, al Resort Is Morus di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

Il volto storico del programma è Filippo Bisciglia che ha presentato ben undici edizioni; la conduzione della prima stagione venne affidata a Maria De Filippi, mentre Alessia Marcuzzi ha condotto la nona stagione, quella andata in scena dal 16 settembre al 20 ottobre del 2020.