La classifica 2025 delle città italiane con il clima migliore

Quali sono le città italiane con il clima migliore? A rivelarlo è la nuova edizione dell’Indice di vivibilità climatica del ‘Corriere della Sera’, realizzato in collaborazione con ‘iLMeteo.it’. La classifica è stata stilata sulla base dei dati del 2024 riferiti a tutte le città Capoluogo di Provincia del nostro Paese e ogni città è stata valutata attraverso una serie di indici: brezza estiva, comfort per umidità, escursione termica, giorni freddi, nebbia, nuvolosità, ondate di calore, giorni di pioggia, piogge intense, eventi estremi, caldo africano, temperatura percepita, siccità, raffiche di vento, giorni di gelo e soleggiamento.

La classifica risulta abbastanza difforme per le città principali, nel complesso non benissimo eccezion fatta per Napoli passata nel giro di un anno dal settantanovesimo al secondo posto, e Torino e Bari che si trovano a ridosso della top ten.