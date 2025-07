Ecco quanto può costare una vacanza al Calalandrusa Beach Resort, location calabrese di Temptation Island 2025, tra mare limpido e spiagge da sogno

Temptation Island è uno dei programmi televisivi più seguiti dell’estate italiana. Nato negli Stati Uniti, da anni la versione italiana del format è inserita nel palinsesto Mediaset. Il reality racconta le storie di coppie che scelgono di mettere alla prova la loro relazione. Fidanzati e fidanzate vengono separati per alcune settimane in due villaggi diversi e vivono esperienze quotidiane con ragazzi e ragazze single, con lo scopo di testare la solidità del proprio legame. Ogni puntata, narrata dalla voce di Filippo Bisciglia, si chiude con momenti intensi come il famoso “falò di confronto”, nel quale i partner decidono se uscire insieme o separati. Anche quest’anno il programma ha riservato momenti di sorpresa, tra i quali la nuova location.

Quale resort è stato scelto per Temptation Island 2025

Negli anni Temptation Island è diventato un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, non solo per le dinamiche sentimentali raccontate, ma anche per le splendide location scelte per le riprese. Fino all’anno scorso, il programma era girato all’Is Morus Relais in Sardegna, ma nel 2025 c’è stato un importante cambiamento: il resort sardo è stato venduto a un nuovo proprietario straniero. L’Is Morus relais di Santa Margherita di Pula è stato la location di Temptation Island per un totale di undici stagioni: un vero record. Per il 2025, però, la trasmissione si è spostata in Calabria.

La nuova location di Temptation Island è il Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Questa zona della Calabria ionica si distingue per il mare cristallino e lunghe distese di sabbia chiara che si alternano a tratti più selvaggi e incontaminati. Il Calalandrusa Beach & Nature Resort, in particolare, sorge immerso in cinque ettari di vegetazione mediterranea. È un resort raffinato, circondato da giardini curati, affacciato direttamente su un arenile naturale che è stato riconosciuto come Riserva Naturalistica di Importanza Comunitaria.

Il cuore del resort è rappresentato dalla grande piscina circondata da un ampio solarium attrezzato che consente di rilassarsi sotto il sole calabrese. Non manca un’offerta gastronomica di livello. Il ristorante “La Duna” offre pranzi e cene permettendo agli ospiti di mangiare e allo stesso tempo ammirare una vista magnifica sull’intero Golfo. La colazione, invece, viene servita sulla terrazza del “Cafè del Mar”.

Quanto costa una vacanza al resort di Temptation Island

La domanda che molti telespettatori si pongono è: quanto costa soggiornare nel resort di Temptation Island? Sul sito ufficiale del Calalandrusa Beach & Nature Resort non è disponibile un listino prezzi standard: per conoscere le tariffe precise è necessario compilare un form di richiesta preventivo. Questo perché, come molti resort, i prezzi variano in base al periodo, alla tipologia di camera e al trattamento scelto.

Alcune informazioni sui servizi extra, però, possono dare un’idea del posizionamento economico della struttura. Ad esempio, il servizio colazione in camera costa 6 euro a persona, mentre un lettino supplementare è disponibile a 15 euro al giorno o 80 euro a settimana. Il parcheggio interno è gratuito per tutti gli ospiti, un plus apprezzato soprattutto in alta stagione. Il resort propone anche diverse attività ed escursioni alla scoperta del territorio calabrese.

Anche se non sono indicati pubblicamente i prezzi delle camere nel sito internet ufficiale c’è qualche informazione che permette di comprendere il range. In particolare, si può leggere sul supplemento “Prestige Plus”: “Il supplemento OPZIONALE “Prestige Plus” dà diritto al tavolo vista mare al ristorante, ombrellone e 2 lettini in prima fila in spiaggia, rifornimento giornaliero di consumazioni analcoliche. […]Il costo per le tipologie di camere Nature Comfort e Nature 4, è di € 115,00 a settimana a persona adulta dai 12 anni in su e € 59,00 per bambini dai 3/11 anni (possibile solo fino 26/07 incluso e dal 31/08 in poi). Le tipologie di camere Deluxe e Prestige Le Dune il costo è di € 96,00 a settimana per persona dai 12 anni in su e € 49,00 per bambini dai 3/11 anni, in tutti periodi.”