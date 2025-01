Quali sono i supermercati aperti in Italia a Natale: ecco gli orari di apertura e chiusura dei punti vendita per il 31 dicembre e l'1 gennaio

In vista del Capodanno diversi italiani potrebbero essere chiamati a effettuare degli acquisti last minute per completare il Cenone o per altre evenienze: a tal proposito scopriamo quali sono i supermercati che aprono il 31 dicembre e l’1 gennaio.

Capodanno, i supermercati aperti il 31 dicembre 2024 e l’1 gennaio 2025

La maggior parte dei supermercati di Esselunga resta aperta nella giornata di martedì 31 dicembre 2024, osservando l’orario che va dalle 7.30 alle 20.00: al tempo stesso, è prevista la chiusura per il giorno successivo, mercoledì 1 gennaio 2025; in ogni modo sul sito ufficiale è possibile consultare le informazioni relative ai singoli punti vendita.

Apertura il 31 dicembre per i punti vendita di Pan Panorama, dalle ore 7.30 alle ore 19.00, e chiusura l’1 gennaio. Situazione simile per Coop con i supermercati aperti il 31, seppur con orario ridotto, ma chiusi il primo dell’anno. Lo stesso discorso vale per Conad: punti vendita aperti il 31 dicembre in diverse parti d’Italia prima della chiusura dell’1 gennaio.

Lidl, al pari di altre catene, rispetta l’apertura nel corso della giornata di martedì 31 dicembre: si consiglia di consultare il sito ufficiale per conoscere gli orari dei singoli esercizi sparsi su tutto il territorio nazionale. I supermercati Bennet restano aperti il 31 dicembre per poi osservare una giornata di chiusura il primo dell’anno.

La questione cambia leggermente per i supermercati a marchio Carrefour: sono diversi, infatti, i punti vendita aperti sia il 31 dicembre 2024 che l’1 gennaio 2025. Bisogna tenere presente, comunque, che gli orari di apertura potrebbero subire delle variazioni rispetto alla consuetudine, quindi si fa sempre riferimento al sito ufficiale dove è possibile conoscere le aperture dei singoli punti vendita.

Orari speciali per alcuni store di MD, aperti sia il 31 dicembre che l’1 gennaio: come al solito, prima di recarsi al supermercato, è bene controllare sul sito web del marchio. Per quanto riguarda i punti vendita Crai, invece, sono aperti martedì 31 dicembre ma dovrebbero restare chiusi mercoledì 1 gennaio, al pari dei supermercati con l’insegna Despar. Orari di apertura standard per Aldi il 31 gennaio, prima della chiusura prevista per il giorno successivo.

Sul proprio sito ufficiale, Famila ha pubblicato la lista che comprende l’elenco dei punti vendita aperti martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio 2025, con i rispettivi orari di lavoro. La stessa cosa ha fatto Il Gigante, con una differenza: i suoi punti vendita aprono il 31 dicembre ma restano chiusi l’1 gennaio.

Tra le insegne che aprono il 31 dicembre e chiudono l’1 gennaio troviamo anche Iper, Selex e Sigma. Non ci sono informazioni specifiche, invece, per i punti vendita di Eurospin e Unes: i consumatori sono quindi invitati a consultare i rispettivi siti web per conoscere gli orari di apertura e chiusura in vista del Capodanno 2025.

I centri commerciali

Anche per i centri commerciali vale sostanzialmente lo stesso discorso dei supermercati italiani: nella maggior parte dei casi restano aperti martedì 31 dicembre 2024, osservando orari ridotti, per poi chiudere il giorno successivo, mercoledì 1 gennaio 2025.

Nel Lazio, per esempio, il Parco Commerciale Da Vinci di Fiumicino apre il 31 dalle 10 alle 18 ma resta chiuso l’1 gennaio; stessi orari per Porta di Roma e per il Centro Commerciale Roma Est. Un’ora in più di apertura per Euroma 2 che il 31 resta aperto dalle 10.00 alle 19.00. Per i centri commerciali situati in altre regioni d’Italia, il riferimento è sempre il rispettivo sito ufficiale.