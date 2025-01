Massimo Bottura ha deciso di aprire le porte del suo locale Franceschetta 58 per Capodanno dove lo chef Vincenzi ha pensato un menu speciale

Massimo Bottura è uno degli chef più rinomati al mondo. Nato a Modena, Bottura ha fondato l’iconica Osteria Francescana, tre stelle Michelin e per anni al vertice delle classifiche mondiali dei migliori ristoranti. Con una carriera costellata di riconoscimenti, Bottura ha trasformato la sua città natale in una destinazione gastronomica di rilievo internazionale tanto che anche la BBC ne ha parlato in un articolo. Oltre all’Osteria Francescana, Bottura è il fondatore di altri progetti di successo, come il ristorante Gucci Osteria e Casa Maria Luigia.

Tra le sue creazioni spicca anche la Franceschetta 58, un bistrot innovativo situato sempre a Modena. Qui, sotto la guida dello chef Francesco Vincenzi, Bottura propone un’esperienza più informale ma altrettanto curata nei dettagli, con un’attenzione particolare agli ingredienti locali. E proprio in questo locale che Bottura ha deciso di organizzare per la notte di San Silvestro una cena con un menu speciale.

Menu di Capodanno presso Franceschetta 58

Per la notte di Capodanno 2025, Franceschetta58 di Bottura invita a celebrare l’arrivo del nuovo anno con un menu speciale ideato dallo chef Francesco Vincenzi, un giovane talento che ha perfezionato le sue abilità sotto la guida di Bottura all’Osteria Francescana.

L’esperienza inizia con un aperitivo poi arrivano il polpo alla brace, succoso e leggermente affumicato e dei gnocchetti sardi all’astice. Si continua con carciofo, servito con aringa e caviale e un crostino al paté di lenticchie che richiama la tradizione italiana del Capodanno con eleganza e creatività.

Per il primo piatto, lo chef propone ravioli di faraona arrosto, un omaggio alla cucina emiliana con sapori intensi e avvolgenti, perfettamente bilanciati da una salsa leggera che esalta la carne. Il secondo piatto è un sontuoso daino alla Rossini, che combina la selvaggina con una preparazione classica reinterpretata in chiave contemporanea. Il piatto è arricchito da una riduzione al vino che ne intensifica i sapori, rendendolo il punto culminante della serata.

Il dessert, chiamato Tiramisù 2025, è una rivisitazione moderna del dolce italiano più famoso al mondo. Con la sua texture cremosa e i sapori equilibrati, rappresenta il modo perfetto per concludere il pasto e prepararsi al brindisi della mezzanotte.

Ad accompagnare il menu di San Silvestro a Franceschetta58 è prevista un’esclusiva selezione di vini, pensata per esaltare ogni portata con abbinamenti raffinati e sorprendenti. Si inizia con un prestigioso Franciacorta Dosaggio Zero Riserva DOCG ‘Annamaria Clementi’ 2015 di Ca’ del Bosco e si prosegue con lo Champagne ‘Meunier Perpétuel’ Extra Brut della maison Delouvin Nowack. Un altro bianco in abbinamento è il Vouvray ‘Les Promenards’ 2021 del Domaine de Beaumont, che offre delicatezza e complessità con aromi di fiori bianchi e frutta a polpa gialla.

Per le portate più strutturate ci sono Barbera d’Alba ‘Aves’ 2022 di Comm. G. B. Burlotto e I Probi di Papiano 2014, un’etichetta in formato magnum prodotta da Villa Papiano. Si prosegue poi con un Barolo ‘Galina’ 2019 di Crissante Alessandria. Infine, per chiudere la serata in dolcezza, il Barolo Chinato di Dott. G. Cappellano è l’accompagnamento ideale per dessert e piccola pasticceria.

Costo del Cenone di Capodanno presso Franceschetta 58

Il Cenone di Capodanno 2025 presso Franceschetta58 offre un’esperienza gastronomica di alta qualità a un prezzo accessibile e in linea di quelli di altri grandi chef. Il costo del menu è di 120 euro a persona, mentre l’abbinamento vini, che include sei etichette selezionate, ha un costo di 80 euro a persona.

Con questa proposta, Bottura e Vincenzi dimostrano che è possibile vivere un’esperienza di ottimo livello senza rinunciare a un’atmosfera conviviale e a un’attenzione straordinaria i dettagli.