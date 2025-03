Spirale luminosa nel cielo in Italia, mistero risolto: cos'era

Una spirale luminosa è apparsa di notte nei cieli d'Italia: l'evento ha scatenato un vero e proprio boom di segnalazioni, dal Veneto alla Lombardia

Una spirale luminosa è apparsa in cielo di notte: un evento che ha scatenato un vero e proprio boom di segnalazioni, soprattutto nel Nord Italia.

Spirale luminosa nei cieli: boom di segnalazioni in Italia

L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 24 marzo 2025, quando i social sono stati invasi da commenti e foto riguardanti un’insolita spirale luminosa avvistata nei cieli del Veneto. Le segnalazioni sono arrivate in modo particolare da Vicenza, Treviso e Padova, ma qualcuno l’ha avvistata anche da più lontano, dal Capoluogo friulano di Trieste e in Lombardia nella zona di Como.

Mentre gli avvistamenti si moltiplicavano, in tanti sono corsi a guardare fuori verso il cielo, curiosi di capire cosa stesse succedendo. Le reazioni sono state a metà tra la meraviglia per un evento così raro e la preoccupazione: e come succede puntualmente in questi casi, è subito scattata la corsa alle ipotesi.

C’è chi ha ipotizzato eventi inspiegabili, parlando addirittura di fenomeni extraterrestri, e chi invece si è rifugiato in una più razionale analisi legata alla scienza. Come riferito dal ‘Corriere della Sera’, stando agli esperti di ‘Passione Astronomia’ e altri portali di divulgazione scientifica, il fenomeno sarebbe riconducibile a Elon Musk.

La spirale luminosa apparsa nei cieli del Veneto, infatti, sarebbe una conseguenza di un lancio spaziale di SpaceX, la società di “Mister Tesla”: si tratterebbe della missione 69 del Reconnaissance Office che fa parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America.

Il lancio spaziale di Elon Musk

L’effetto della spirale luminosa si verifica spesso durante i lanci spaziali: il razzo Falcon-9 di SpaceX è partito dalla base di Cape Canaveral alle ore 18.48 italiane, trasportando un carico di satelliti da ricognizione militare in orbita bassa terrestre.

Il secondo stadio del Falcon-9 effettua una manovra di spurgo dei residui di carburante e ossidante nei serbatoi, prima di rientrare nell’atmosfera terrestre: questa operazione di rilascio genera un getto di materiale che insieme alla rotazione del razzo, va a formare una caratteristica nuvola di gas a spirale, visibile anche a grandi distanze.

Quello segnalato da tanti utenti dei social del Veneto, dunque, è un effetto ottico naturale che avviene quando i razzi spaziali rilasciano residui di carburante in orbita.

I precedenti in Italia: il “trenino” di Santo Stefano

Un episodio simile, legato sempre a Elon Musk, era avvenuto durante la fine del 2024, quando sull’Italia erano comparse strane luci in cielo: molti puntini luminosi avvistati in diverse zone del Paese nel tardo pomeriggio della giornata di Santo Stefano, il 26 dicembre.

In quell’occasione l’effetto luminoso era riconducibile a Starlink, il progetto dell’azienda SpaceX nato con l’obiettivo di portare la rete Internet a banda larga in tutto il mondo attraverso i satelliti dell’azienda di Elon Musk, imprenditore alla ricerca di una casa in Italia e che di recente avrebbe messo nel mirino due castelli in Toscana.

I satelliti collegati al razzo Falcon, durante il volo, a un certo punto vengono sganciati e si separano l’uno dall’altro: durante questo processo i satelliti tendono a restare vicini sulla stessa orbita, andando a formare una sorta di “trenino” luminoso, quello avvistato nei cieli italiani.