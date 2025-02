Alessandro Borghese ha ideato un piatto speciale per San Valentino 2025 che si potrà assaggiare presso AB - Il lusso della semplicità a Venezia

Alessandro Borghese è uno degli chef più amati e seguiti in Italia che si è fatto strada nel mondo della ristorazione grazie alla sua passione, al suo carisma e a un innato talento per la cucina. Dopo aver maturato esperienza in prestigiosi ristoranti internazionali, ha conquistato il pubblico televisivo con programmi di successo come 4 Ristoranti, Cuochi d’Italia e Alessandro Borghese Kitchen Sound. La sua bravura e professionalità gli hanno permesso di aprire ristoranti di grande successo. Uno di questi è AB – Il lusso della semplicità a Venezia, un luogo dove il gusto si fonde con un’eleganza senza tempo. Proprio in questo suo locale chef Borghese ha pensato un menu speciale per festeggiare la festa di San Valentino 2025.

Il piatto speciale per San Valentino 2025 ideato da Alessandro Borghese

Mentre in televisione vanno in onda le puntate dell’ultima stagione di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese ha continuato a pensare a novità per i suoi locali. In particolare, per il San Valentino 2025, lo chef Alessandro Borghese ha pensato a un’esperienza gastronomica unica per le coppie che sceglieranno di festeggiare l’amore nel suo ristorante veneziano. Situato in una delle città più romantiche al mondo, AB – Il lusso della semplicità offrirà un menu degustazione in un’atmosfera elegante e suggestiva.

Il piatto speciale per l’occasione sarà Henriette: una raffinata combinazione di rosa di capasanta leggermente marinata, rapa sarda affumicata, burro al tartufo bianchetto e grano saraceno. Un’esplosione di sapori che rende omaggio a una delle figure più importanti di Venezia, ovvero Giacomo Casanova (1725 – 1798). Casanova, scrittore, poeta, avventuriero e celebre amante, nel corso della sua vita si è innamorato anche di Henriette, figura femminile che il seduttore veneziano descrive con grande affetto nelle sue memorie.

Henriette era molto probabilmente lo pseudonimo di una nobildonna francese di Aix-en-Provence che aveva deciso di girare l’Italia sotto mentite spoglie dopo aver lasciato il marito. Proprio alla figura di Henriette, chef Borghese ha deciso di dedicare il piatto novità di questa festa degli innamorati. Questo piatto sarà disponibile dal 12 al 16 febbraio nel menu degustazione pensato per l’evento

AB – Il Lusso della Semplicità per San Valentino

Nel cuore di Venezia all’interno di Cà Vendramin Calergi, sede storica del Casinò della città, il ristorante di Alessandro Borghese si trasformerà ancora una volta in un luogo unico per una serata indimenticabile. Questo, infatti, è anno speciale per la Serenissima che celebra il celebre seduttore veneziano Giacomo Casanova. La feste del Carnevale 2025 è intitolata “Il tempo di Casanova” e celebra questa leggendaria figura. Anche Borghese ha deciso così di offrire nel suo ristorante un’ambientazione a tema, omaggiando l’amore in tutte le sue sfaccettature.

La sala affacciata sul Canal Grande sarà impreziosita da decorazioni scenografiche con fiori colorati e dettagli ispirati a Casanova. La serata di San Valentino sarà resa ancora più speciale da un esclusivo DJ set, che accompagnerà gli ospiti. L’omaggio a Casanova non si limiterà solo alla serata degli innamorati: fino al 4 marzo, data di chiusura del Carnevale di Venezia 2025, AB – Il lusso della semplicità proporrà altre creazioni culinarie in onore della città e delle sue tradizioni. Una celebrazione che sembra sposarsi alla perfezione con il motto di Alessandro Borghese: “Cucinare è un atto d’amore”.