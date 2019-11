A Roma arriva lo smartworking nei ristoranti gourmet

Lo smartworking arriva anche nei ristoranti gourmet d’Italia. A proporlo per la prima volta è Emme Restaurant, un ristorante di Roma.

Il locale della capitale propone una delle prime esperienze pilota smartplace in città e nel campo dell’ospitalità. Negli orari intermedi che vanno tra la colazione e il pranzo e in quelli del pomeriggio da dopo il pranzo e fino all’ora di cena, Emme Restaurant mette a disposizione degli spazi con postazioni di lavoro smart.

Quest sono dotate di una connessione internet wi-fi per consentire, a chiunque ne avesse bisogno, di essere connesso e di utilizzare quelle ore per svolgere le proprie attività durante quelle specifiche fasce orarie della giornata.

Emme Restaurant gode di una posizione straordinaria nel centro storico di Roma. Il ristorante è situato ai piedi di Villa Borghese, a due passi dalle centralissime Piazza del Popolo e Piazza di Spagna. Inoltre è presente all’interno del Boutique Hotel “Margutta 19” dell’omonima via della capitale.

Il locale presenta una proposta gastronomica fortemente legata alla tradizione romana e a quella italiana. Contestualmente, pur mantenendo una stretta connessione con le radici della gastronomia locale e nazionale, non trascura affatto quella internazionale.

Il locale che porta lo smartworking a Roma è di proprietà della famiglia Moncada. A guidarlo c’è l’apprezzato chef Daniele Lagada. Tra le offerte del ristorante c’è anche la possibilità di fare un break con dei caffè o tea selezionati, oppure con centrifughe e smoothies realizzati a base di verdure e frutta.

A caratterizzare il menu di Emme Restaurant, nel cuore di Roma, sono i primi piatti legati alla tradizione della cucina romana e gli “sfizi” come la burrata, i pomodori passiti con la cialda di pane, la tartare di salmone marinato e il guacamole con la panna acida. Il tutto insieme a carni bianche e rosse che arrivano direttamente dagli allevamenti presenti nel Lazio. A dare un tocco più internazionale alla carta c’è l’immancabile Club Sandwich con l’insalata di pollo, l’uovo, il pomodoro e il bacon.

Da oggi sarà possibile per chiunque godere dell’ottimo servizio di Emme Restaurant sia dal punto di vista culinario che da quello dell’accoglienza, con le postazioni per lo smartworking a disposizione di tutti in determinate fasce orarie della giornata.