Nelle prime 100 posizioni della prestigiosa classifica della guida Oad dedicata ai migliori ristoranti d'Europa del 2025, ce ne sono ben 16 italiani

C’è tanta Italia nella nuova classifica Europe Top Restaurants 2025 della guida Oad, Opinionated About Dining, dedicata ai migliori ristoranti del Vecchio Continente: nelle prime cento posizioni della prestigiosa graduatoria, ben sedici locali si trovano nel nostro Paese, a testimonianza della grande considerazione per la cucina nostrana a livello internazionale.

I migliori ristoranti in Europa: 16 italiani nella top 100 del 2025

La classifica della guida Opinionated About Dining si basa su una guida storica che tiene conto dell’esperienza nel suo sistema di valutazione. Il ranking che risale al 2019, per esempio, si basava su oltre 200.000 recensioni fornite da parte di più di 6.000 persone che si erano registrate sul sito per partecipare al sondaggio.

Il locale italiano più in alto nel ranking che mette in fila i migliori ristoranti d’Europa è Lido 84, regno dello chef Riccardo Camanini a Gardone Riviera, sulle sponde del Lago di Garda. Lido 84 è preceduto dal danese Alchemist che occupa la prima posizione, davanti allo svedese Restaurant Frantzen, al tedesco Han, allo spagnolo Bagà e allo svizzero Andreas Caminada – Schloss Schauenstein.

A completare la top ten troviamo gli spagnolo Diverxo ed Etxebarri e i danesi Noma 2.0 e Restaurant Jordnaer. Due posizioni più in basso, al dodicesimo posto c’è il ristorante Uliassi di chef Mario Uliassi, 3 Stelle della Guida Michelin a Senigallia, in provincia di Ancona.

Posizione numero 22 per Piazza Duomo, il ristorante dello chef Enrico Crippa situato in Piemonte, ad Alba. Al 25esimo posto, invece, troviamo Reale, il ristorante a Castel di Sangro di Niko Romito, mentre in 27esima posizione c’è Osteria Francescana di Massimo Bottura, acclamatissimo chef che ricopre anche il ruolo di Ambasciatore contro lo spreco alimentare per l’Onu.

Le Calandre di chef Massimiliano Alajmo occupa la posizione numero 29 della nuova classifica Top Restaurants in Europe di Oad, precedendo di sette posti Atelier Moessmer Norbert Niederkoffler di chef Norbert Niederkoffler a Brunico. Casa Maria Luigi è il 42esimo miglior ristorante del Vecchio Continente secondo la graduatoria della guida Opinionated About Dening che piazza invece Contrada Bricconi di Michele Lazzarini al 45esimo posto.

In 50esima posizione troviamo D’O, il ristorante milanese di Davide Oldani, inserito nel 2024 all’interno della classifica dedicata agli chef più influenti d’Italia. Lo chef da 14 Stelle della Guida Michelin, Enrico Bartolini, occupa il 72esimo posto con il suo omonimo ristorante situato a Milano; in 90esima posizione, invece, si piazza Contraste di Matias Pedromo.

A completare l’elenco dei locali italiani presenti nelle prime 100 posizioni della classifica che mette in fila i migliori ristoranti d’Europa del 2025, troviamo: Casa Perbellini 12 Apostoli di Chef Perbellini a Verona; Zia di Antonio Ziantoni e Marzapane di Antonio Altamura entrambi a Roma; Kresios di Giuseppe Iannotti a Telese Terme, in provincia di Benevento.

Classifica Europe Top Restaurants 2025: gli italiani in top 100