La Regina delle pizze? Non si trova a Napoli ma a Caserta ed è "Pepe in Grani"

Franco Pepe è per la seconda volta consecutiva all’apice della classifica “50 Top Pizza” con la sua “Pepe in Grani“, pizzeria della provincia di Caserta. Il regno della pizza più gustosa rimane quindi in Campania, ma la capitale del succulento disco di farina, mozzarella e pomodoro non è a Napoli ma poco distante dalla silhouette del Vesuvio, nella cittadina di Caiazzo dove è ospitata la regina delle pizze, almeno stando a quanto ha stabilito la prima guida online delle migliori pizzerie d’Italia e del mondo giunta alla sua seconda edizione.

Il sito recensisce almeno un migliaio di pizzerie con un grado di valutazione che va da 1 a 5 forni. Durante la serata speciale tenutasi presso il teatro Mercadante sono state premiate le pizzerie che si sono piazzate tra il 50esimo e l’11esimo posto, conquistando così l’eccellente risultato di 4 forni su 5, e naturalmente anche la top ten assoluta, ovvero il gotha delle pizzerie di tutto il mondo che sono riusciute a conquistare i 5 forni.

La recensione dedicata alla prima classificata tesse le lodi dell’eccellenza: “Pepe in Grani – si legge – in questi anni è diventata una icona mondiale della pizza, grazie alla nobile arte del maestro Franco Pepe. Un ambiente intimo dove allo stesso tempo è possibile trascorrere una serata tranquilla e lasciarsi affascinare da un viaggio enogastronomico d’eccellenza nel mondo della pizza.

Anche il giardino è un posto ideale per gustare pizze con condimenti ricercati. Per serate speciali la sala Belvedere offre uno scenario unico: il bellissimo tramonto sulle valli caiatine e sul far della sera un romantico chiaro di luna.

Per gli appassionati c’è poi la sala Authentica: un tavolo per 8 persone, un banco di lavoro per il pizzaiolo e un forno. Un ambiente semplice dove in scena ci sono la pizza, il mestiere e il contatto umano. Un posto nato dalle origini del cuore del maestro della pizza, dove amore, passione e qualità si respirano nell’aria e in ciò che si ha il piacere di degustare: la pizza. Da provare assolutamente “la sapori di costiera”, l’oramai celeberrima margherita sbagliata e chiusura dolce con la fantastica “crisommola”.

Sul podio, assieme alla pizzerie del maestro pizzaiolo Franco Pepe, anche “I Masanielli” di Francesco Martucci e “50 Kalò” di Ciro Salvo.

“Una supremazia, quella della Campania, del tutto naturale e comprensibile – afferma Luciano Pignataro – dato che si tratta del luogo di nascita di un prodotto che da qui è partito alla conquista del mondo. Da sottolineare in particolar modo è il boom verificatosi negli ultimi anni nel casertano, territorio ormai di elezione della pizza di qualità al pari di Napoli. Ma a crescere in maniera esponenziale è l’intero movimento, testimoniato dal fatto che a essere rappresentate nella nostra top 50 sono ben 13 regioni del Paese”.

La classifica delle prime 50 pizzerie