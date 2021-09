La pizza è uno dei più grandi orgogli culinari d’Italia, e quella campana ha spesso una marcia in più rispetto alle altre. Lo evidenzia ancora una volta la 50 Top Pizza 2021, la classifica delle migliori pizzerie italiane: al primo posto vede infatti – per la terza volta consecutiva – uno dei più famosi pizzaioli campani.

Pizzeria I Masanielli, la migliore d’Italia

La 50 Top Pizza, l’annuale guida online ideata da Barbara Guerra e Albert Sapere e dal giornalista Luciano Pignataro, ha pubblicato la classifica delle migliori pizzerie d’Italia. Ad aggiudicarsi il primo posto è un celebre locale campano, che si riconferma alla vetta del podio per il terzo anno consecutivo. Si tratta de I Masanielli, pizzeria di Caserta molto amata dai clienti.

Dietro le quinte del locale, con le mani in pasta, c’è il pizzaiolo Francesco Martucci che si conquista così, ancora una volta, il titolo di migliore d’Italia. La sua avventura ha avuto inizio esattamente 20 anni fa, quando la sua famiglia ha aperto una piccola pizzeria d’asporto. Non poteva dunque celebrare questo anniversario in maniera migliore, con una vittoria meritatissima.

50 Top Pizza 2021, la classifica

Ogni anno c’è grande attesa per la 50 Top Pizza, la classifica che premia le migliori pizzerie italiane: l’evento era stato anticipato dall’elenco delle migliori pizzerie da viaggio 2021, che anche questa volta è stata capitanata da Gabriele Bonci con la sua Pizzarium a Roma.

Il 20 settembre, in diretta streaming, è stata quindi presentata la classifica dei migliori locali italiani in cui mangiare la pizza. Il podio vanta due eccellenze campane e – al terzo posto – una delle più famose pizzerie romane. Ma vediamo l’elenco completo.