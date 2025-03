Quanto costano i dolci di Cracco per la Festa della Donna 2025

Per la Festa della Donna 2025 Carlo Cracco ha ideato nel suo laboratorio dei dolci per l'occasione molto speciali: ecco quali sono e quanto costano

Carlo Cracco è uno degli chef italiani più rinomati a livello internazionale. Con una carriera che spazia tra ristoranti stellati, programmi televisivi e libri di cucina, Cracco si è affermato come un punto di riferimento per l’alta gastronomia. Oltre alla sua attività nel ristorante di Milano, situato nella prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II, lo chef si dedica alla realizzazione di prodotti di pasticceria esclusivi, pensati per accompagnare le festività più importanti dell’anno. Dopo il successo dei suoi panettoni artigianali a Natale e delle colombe di Pasqua, per il 2025 Cracco ha deciso di celebrare la Festa della Donna con una serie di creazioni dolciarie uniche e raffinate.

I dolci di Cracco per la Festa della Donna 2025

In occasione dell’8 marzo, Carlo Cracco ha ideato una selezione speciale di dolci dedicati alla Giornata Internazionale della Donna. Tra le novità di questa edizione troviamo i Baci Festa della Donna 2025. Dopo i Baci di San Valentino, Cracco propone questi biscotti di pasta frolla, dal caratteristico colore giallo in omaggio alla mimosa, realizzati con farina di mandorle. Il cuore morbido è composto da crema alla fragola. Questi vengono proposti al prezzo di 19 euro in una confezione da sei pezzi.

Un’altra proposta imperdibile è il Soffice Lievitato Festa della Donna, disponibile al prezzo di 18 euro. Questo dolce nasce dall’incontro tra due sapori inaspettati: passion fruit e gianduia. L’impasto soffice è arricchito da una glassatura al cioccolato bianco. Gli amanti del cioccolato potranno invece apprezzare i Cioccolatini Festa della Donna, proposti al prezzo di 15 euro per una confezione da sei pezzi. Ogni cioccolatino racchiude un cuore di cioccolato fondente e lampone. La superficie è impreziosita da una serigrafia a forma di fiore giallo che riprende la mimosa, simbolo della ricorrenza.

Per chi desidera aggiungere un tocco di praticità e stile, Cracco ha pensato anche a una Tote Bag in cotone al prezzo di 6 euro. Perfetta per la spesa o per l’uso quotidiano, questa borsa si distingue per il suo design minimalista e la qualità dei materiali.

I dolci classici dello shop di Cracco

Oltre ai dolci in edizione limitata per la Festa della Donna, il laboratorio di Cracco propone anche una selezione di prodotti di pasticceria classici, perfetti per ogni occasione. Uno dei più amati è la Caprese al Cioccolato, disponibile al prezzo di 27 euro. Questo dolce, ispirato alla tradizione napoletana, è realizzato con una ricetta autentica che esalta la combinazione perfetta tra cioccolato e mandorle.

Per chi ama i biscotti artigianali, Carlo Cracco propone i Diamantini, una raffinata collezione dal prezzo di 36 euro. All’interno di una latta elegante, si trovano tre varianti di biscotti: Pistacchio, Burro e Cannella e Cioccolato. Un altro grande classico è la Sbrisolona, proposta a 32 euro. Questa versione rivisitata del dolce mantovano è arricchita con noci pecan, mandorle siciliane e pistacchio di Agrigento; al tutto viene aggiunto un pizzico di sale di Maldon. Il risultato è una torta ricca di sapore, ideale da abbinare all’Amaro Bianco di Cracco.

Mentre l’attenzione è concentrata sulle creazioni dedicate alla Festa della Donna, il laboratorio di Cracco ha già lanciato alcune proposte esclusive per la Festa del Papà. Tra queste spicca la Sbrisolona Speciale Festa del Papà, al prezzo di 32 euro, e altre due proposte irresistibili a base di cioccolato. La prima è una scatola di cioccolatini da sei pezzi, disponibile al prezzo di 15,80 euro, che offre un mix di gusti esclusivi come caffè, cioccolato fondente, rum, arancia, nocciola e whisky. Per chi cerca qualcosa di ancora più speciale, Cracco ha ideato in edizione limitata la Scatola da 25 Cioccolatini Festa del Papà.