Come per altre occasioni e festività anche per la Festa della Donna 2025 lo chef Antonino Cannavacciuolo ha ideato dei prodotti molto speciali

L’8 marzo è una giornata speciale dedicata alla Festa della Donna che viene celebrata in molti paesi al mondo. Simbolo di questa ricorrenza è la mimosa, un fiore dal colore giallo intenso che rappresenta forza e delicatezza al tempo stesso. Oltre ai classici regali floreali, negli ultimi anni si è diffusa l’abitudine di omaggiare le donne con dolci prelibati ispirati alla tradizione della Festa della Donna. Uno degli chef più rinomati d’Italia, Antonino Cannavacciuolo, durante le diverse festività che ricorrono durante l’anno realizza spesso menu ad hoc nel suo ristorante e prodotti speciali nello shop. Dalle creazioni natalizie ai dolci di Pasqua, fino alle specialità dedicate a San Valentino, ogni occasione è perfetta per gustare le sue raffinate creazioni artigianali. Anche la Festa della Donna 2025 non fa eccezione: il Laboratorio Cannavacciuolo ha realizzato una linea esclusiva di dolci pensati per rendere ancora più speciale questa giornata.

Dolci di Cannavacciuolo per la Festa della Donna 2025

Dopo la ricorrenza di San Valentino lo chef Cannavacciuolo ha pensato di realizzare prodotti speciali anche per la Festa della Donna. Per celebrare l’8 marzo, il celebre chef stellato propone specialità uniche, tutte ispirate ai profumi e ai colori della mimosa. Ogni creazione è realizzata nel suo Laboratorio artigianale, con ingredienti selezionati e grande attenzione al dettaglio.

Uno dei dolci più rappresentativi di questa edizione è la Crostata Mimosa agli agrumi, proposta al prezzo di 26 euro. Limoni, arance e un tocco di liquore al limoncello si fondono in una base di pasta frolla friabile, dando vita a un dolce dal gusto unico. Un’altra proposta raffinata è rappresentata dai Dragées al frutto della passione, che vengono venduti al prezzo di 32 euro per una confezione da 200 grammi. Qui le nocciole croccanti incontrano il sapore esotico e intenso del frutto della passione. I classici dragées dello Chef Cannavacciuolo, per l’occasione, si vestono di giallo, il colore simbolo dell’8 marzo, e vengono confezionati in una raffinata scatola di latta dal design esclusivo.

Infine, per gli amanti del cioccolato, il Laboratorio Cannavacciuolo ha ideato una selezione di Praline davvero speciali. Oltre alle classiche al cioccolato, sempre presenti, sono state pensate le Praline assortite – Speciale Festa della Donna. Queste sono disponibili al prezzo di 35 euro per una confezione contenente 20 pezzi. Sono presenti cinque varianti diverse: i Cremini agli Agrumi, le Praline Tropicana, le Praline al Limoncello, le Praline al Frutto della Passione e infine le Praline alla Vaniglia, un classico senza tempo.

Speciali Box Regalo Festa della Donna 2025

Per chi desidera un dono ancora più esclusivo, Antonino Cannavacciuolo ha pensato a delle special box che combinano più prodotti in eleganti confezioni regalo, perfette per rendere l’8 marzo ancora più speciale. Una delle proposte più raffinate è la 8 Marzo – Special Box Festa della Donna, disponibile al prezzo di 58 euro. Questa confezione racchiude la dolcezza della Crostata Mimosa agli agrumi, abbinata a una bottiglia di Prosecco Brut Cannavacciuolo, ideale per un brindisi speciale. Il tutto è racchiuso in una confezione regalo decorata.

Per chi, invece, desidera un regalo ancora più ricco e completo, il Laboratorio Cannavacciuolo propone la Special Box “Per una Donna speciale“, al prezzo di 97,50 euro. Questa elegante confezione racchiude tutte e tre le creazioni realizzate per l’8 marzo: le praline assortite in edizione speciale, i croccanti e gustosi dragées al frutto della passione e la squisita Crostata Mimosa agli agrumi. I prodotti sono confezionati con grande cura in un’elegante scatola regalo decorata.