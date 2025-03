Per la Festa del Papà 2025 anche lo chef Carlo Cracco ha realizzato nel suo laboratorio dei dolci speciali per celebrare questa ricorrenza

Carlo Cracco, uno dei più celebri chef italiani, è noto non solo per i suoi ristoranti ma anche per le sue creazioni di pasticceria esclusive. Queste vengono pensate per accompagnare le festività più importanti dell’anno e realizzate nel suo laboratorio artigianale. Dopo aver celebrato la Festa della Donna e San Valentino con dolci unici, il laboratorio di Cracco si concentra ora sulla Festa del Papà 2025, proponendo una selezione di prodotti dolciari di alta qualità.

Prodotti e prezzi dei dolci di Cracco per la Festa del Papà 2025

Lo chef stellato Carlo Cracco ha preparato una serie di dolci in edizione limitata per la Festa del Papà 2025, che si aggiungono alla sua già ampia gamma di prodotti di pasticceria classici. In particolare, lo chef ha proposto la Sbrisolona Speciale Festa del Papà. Questo dolce è un’edizione speciale della classica Sbrisolona, sempre presente nello shop allo stesso prezzo di 32 euro. La versione per la Festa del Papà realizzata con farine macinate a pietra include noci pecan, mandorle integrali siciliane e pistacchio di Agrigento. Al tutto viene aggiunto del sale di Maldon e della polvere di caffè. Nello shop di Cracco con la Sbrisolona è suggerito l’abbinamento con l’Amaro Bianco di Cracco.

Come per la Festa della Donna anche per quella del Papà Cracco ha pensato a delle raffinate opzioni a base di cioccolato. C’è un’elegante confezione che custodisce sei pezzi di ottimi cioccolatini. Disponibile al prezzo di 15,80 euro questa offre un mix di gusti come caffè, cioccolato fondente, rum, arancia, nocciola e whisky. Per qualcosa di ancora più speciale è stata pensata la Cioccolatini Limited Edition Festa del Papà 2025. Questi cioccolatini presentano cinque gusti esclusivi: caffè, cioccolato fondente, rum, whisky e nocciola. Il prezzo è di 45 euro. I dolci per questa festività possono essere accompagnati da un regalo speciale: le carte da Burraco a marchio Cracco realizzate in collaborazione con Dal Negro.

Altri prodotti presenti nello shop di Cracco

Oltre ai dolci dedicati alla Festa del Papà 2025, il laboratorio di Cracco offre sempre una selezione di prodotti alcolici e dolci classici. Questi possono essere acquistati in negozio o nello store online. In particolare, sono tre i prodotti distillati che da qualche anno si sono aggiunti alla sua linea di vini.

Per gli amanti del Gin, Carlo Cracco propone questo distillato con delle note resinate di ginepro e limone e la chiusura non usuale data da un tocco fumè. Il prezzo della bottiglia è di 45,00 euro, ma se si vuole anche l’elegante confezione basta aggiungere 3,00 euro. C’è poi il limoncello ottenuto dall’infusione di bucce di limone fresco, agrumi e piante aromatiche. Questo viene venduto al prezzo di 39,00 per una confezione da 0,7cl. Infine, l’Amaro Bianco di Cracco ottenuto dalla distillazione di infusi di fragranti erbe e piante aromatiche. Il prezzo per una bottiglia da 0,7 cl è di 44 euro o 47 euro se si vuole anche la confezione.

Per quanto riguarda i dolci, tra i prodotti classici emerge la Caprese al Cioccolato che è un dolce ispirato alla tradizione napoletana. Realizzato con una ricetta autentica viene venduto al prezzo di 27 euro. Per gli amanti dei biscotti, invece, spiccano i Diamantini. All’interno di un’elegante confezione si trovano tre varianti di biscotti artigianali:burro e cannella, pistacchio e cioccolato.