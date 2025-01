Carlo Cracco ha ideato per la festa di San Valentino 2025 delle idee regalo speciali ma ha anche pensato ad un menu esclusivo presso il suo Cafè

Carlo Cracco è uno degli chef italiani più famosi al mondo, simbolo di innovazione e creatività nel panorama culinario. Nato a Vicenza nel 1965, Cracco ha costruito una carriera stellare, passando per le cucine dei ristoranti più prestigiosi, prima di aprire i suoi locali. Il suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, è un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica unica. Oltre alla ristorazione di alto livello, Cracco si distingue per la sua capacità di creare prodotti dolciari esclusivi, pensati per celebrare occasioni speciali come Natale, Pasqua e, naturalmente, San Valentino. Anche per il 2025, lo chef ha ideato per la festa degli innamorati una collezione di dolci raffinati e un’esperienza unica presso il suo Cafè Cracco.

I dolci di San Valentino 2025 di Carlo Cracco

Come altri chef e pasticceri italiani, anche Carlo Cracco per San Valentino 2025 propone una gamma di prodotti pensati per rendere omaggio all’amore. Tra le proposte spiccano i Baci di San Valentino, piccoli capolavori di pasticceria che uniscono semplicità e raffinatezza. Realizzati con un’unica base di frolla, sono farciti con due ripieni diversi: uno al caramello e uno al cioccolato fondente con un pizzico di peperoncino. La combinazione di sapori dolci e leggermente piccanti li rende perfetti per un momento da condividere con la persona amata. Il prezzo per una confezione è di 19 euro.

Per gli amanti del cioccolato, lo chef ha creato un’esclusiva confezione di Cioccolatini di San Valentino composta da sei pezzi a forma di cuore. Ogni cioccolatino nasconde un ripieno morbido e irresistibile, disponibile in due varianti: frutto della passione e caramello salato. La confezione, venduta a 19,50 euro, è un regalo ideale per chi vuole sorprendere con un tocco di dolcezza. Un’altra proposta irresistibile sono i Biscotti di San Valentino disponibili in tre gusti: cocco, lampone e cioccolato fondente. I biscotti sono confezionati in una latta bordeaux dal design elegante, perfetta per conservare i dolci e aggiungere un tocco di stile alla festa. Il prezzo della confezione è di 36 euro.

Tra le proposte dolciarie non può mancare un dessert dal sapore deciso e romantico: il Plumcake al cacao, nocciola e amarene. Con un peso di 500 grammi e un prezzo di 32 euro, questo plumcake è ideale per una colazione romantica o una merenda da condividere. La combinazione dei sapori di cacao, nocciole e amarene regala un’esperienza unica al palato.

Una cena al Cafè Cracco per San Valentino 2025

Se desideri vivere un’esperienza davvero speciale per San Valentino, Cracco propone un’idea regalo esclusiva presso il suo Cafè. Come l’anno scorso, anche quest’anno si può degustare una cena romantica presso il Cafè Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II. Il voucher è utilizzabile esclusivamente venerdì 14 febbraio 2025 e prevede un percorso gastronomico speciale creato dallo chef stesso. Il menù degustazione, composto da sei portate, è un vero viaggio tra i sapori. Ogni piatto, inoltre, è accompagnato da una selezione di vini al calice, scelti con cura per esaltare i sapori delle pietanze.

Il menù di Carlo Cracco si apre con una Tartare di gamberi viola, arricchita da shiso verde e limone nero, seguita da un’Ostrica in tempura alle alghe con salsa agrodolce e soncino. Il Carpaccio di capesante, servito con un gel di lime al pepe di timut e una salsa al lampone, rappresenta un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità. Il primo piatto è un elegante Risotto mantecato alla barbabietola affumicata, arricchito con erba cipollina e limone candito, un mix che unisce freschezza e intensità. Il secondo piatto è un pregiato Astice al vapore, accompagnato da una cialda alle erbe, variazioni di cavolfiori e una salsa al melograno.

Per concludere in dolcezza, il Dolce di San Valentino è una raffinata Mousse al latte e lampone. Il costo per persona, comprensivo del menù degustazione e della selezione di vini al calice, è di 190 euro.