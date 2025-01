Il piccolo isolotto di Punta Pennata, nei Campi Flegrei, è stato messo in vendita dalla casa d’aste Sotheby’s ma il sindaco di Bacoli è intervenuto

L’isolotto di Punta Pennata si trova nel territorio comunale di Bacoli, in provincia di Napoli. Si tratta di un piccolo angolo di paradiso che racchiude una storia affascinante e un valore paesaggistico unico. Un tempo collegato alla terraferma da una sottile striscia di sabbia, Punta Pennata è diventata un’isola nel 1966, quando una forte mareggiata ha spazzato via completamente il fragile istmo, separando completamente questo territorio dall’Italia continentale. Oggi, questo luogo suggestivo è un mix di natura incontaminata, reperti archeologici e un’atmosfera di rara bellezza. Circondata da vegetazione mediterranea e impreziosita dalla vicinanza dello Schiacchetiello, Punta Pennata rappresenta un pezzo di storia per la comunità locale. L’isolotto, però, è recentemente balzato agli onori della cronaca perché è stato messo in vendita.

Punta Pennata è stata messa in vendita

Bacoli è un comune della zona dei Campi Flegrei divenuto famoso negli ultimi tempi per i ritrovamenti d’epoca romana riemersi dal mare, a causa delle numerose scosse di terremoto che da mesi interessano l’area. Nel suo territorio, però, si trova anche la bellissima isola di Punta Pennata, un isolotto dall’inestimabile valore archeologico, storico e naturale. Punta Pennata, però, in questi giorni è stata messa sul mercato dalla prestigiosa casa d’aste Sotheby’s, che ne ha esaltato le caratteristiche come un’opportunità unica di investimento. Sul sito della casa d’aste, l’isola viene descritta come un rifugio esclusivo e affascinante, ideale per chi desidera trasformarla in una proprietà raffinata.

Al centro dell’isolotto si trova una villa allo stato grezzo, completa di una dépendance, che copre una superficie totale di circa 200 metri quadrati. La posizione privilegiata offre una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e sul suggestivo Schiacchetiello, un piccolo specchio d’acqua famoso per la sua bellezza incontaminata. La descrizione della proprietà sottolinea anche la presenza di reperti romani e una vegetazione rigogliosa, elementi che rendono l’isolotto un luogo dal fascino straordinario. La trattativa per l’acquisto è riservata, ma è chiaro che si tratta di un investimento di prestigio, destinato a una clientela esclusiva. L’annuncio nel sito ha acceso l’interesse non solo degli investitori, ma anche delle istituzioni e dei cittadini.

La reazione del sindaco di Bacoli alla messa in vendita dell’isolotto

La notizia della messa in vendita di Punta Pennata non è passata inosservata è ha suscitato una pronta reazione da parte del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. Il primo cittadino ha espresso la volontà di fare tutto il possibile per acquisire l’isolotto e farlo rientrare nel patrimonio comunale, per questo ha già annunciato di aver contatto agenzia Sotheby’s International Realty. Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, il sindaco Della Ragione avrebbe dichiarato: “Faremo di tutto per acquisirla e per farla rientrare nel patrimonio comunale a beneficio della collettività”. Il primo cittadino ha anche detto che, qualora il costo di acquisto fosse troppo elevato per il bilancio comunale, non esiterà a mobilitare altre istituzioni e, se necessario, anche i cittadini attraverso campagne di raccolta fondi.

Il sindaco vede nell’acquisizione dell’isolotto una misura fondamentale per proteggere questo luogo unico da possibili speculazioni immobiliari e per preservarne l’integrità. Anche perché la zona vicina ospita Parco Sommerso di Baia, un’area ricca di tesori ancora sepolti e nascosti. Sempre il ‘Corriere’ riporta le sue parole in merito: “L’isolotto di Punta Pennata è parte della storia paesaggistica, vulcanologica e antropologica di Bacoli. Lì c’è stato il primo cimitero della comunità bacolese risalente al 1700. È un pezzo della nostra identità.” L’obiettivo del Comune è quello di trasformare Punta Pennata in una riserva naturale, accessibile alla collettività e protetta da qualsiasi intervento massiccio.