Pasqua: i migliori cioccolatieri d'Italia consegnano uova a casa

I migliori maestri cioccolatieri d’Italia, per far fronte al momento di difficoltà causato dal Coronavirus, stanno puntando sugli ordini online e sulle consegne a domicilio.

Per Guido Castagna si tratta della prima esperienza con la vendita online attraverso il proprio sito ufficiale. Il maestro di Torino spedisce in tutta Italia le uova della linea Moon, assieme a quelle ispirate al Libery Floreale della linea Nicaragua. Il cioccolatiere avverte che vista l’emergenza, “alcuni ordini potrebbero non arrivare entro Pasqua”.

Restando a Torino, anche il maitre chocolatier Guido Gobino punta sul delivery per far fronte all’emergenza Coronavirus. La sua collezione pasquale può essere acquistata online e le consegne avvengono in tutta Italia. Al motto #ilcioccolatoveloportiamonoi, Gobino propone l’iconico N’uovo, creato oltre dieci anni fa, e il N’Uovo Junior Dropping Cioccolato Blend 63% di cioccolato fondente, incartato a mano. La merce che resterà invenduta verrà donata in beneficenza.

Spedizioni online in tutta Italia per il Torronificio Davide Barbero di Asti, che offre le uova pasquali realizzate con le nocciole del Piemonte Igp. Ernst Knam ha voluto dedicare un uovo di Pasqua a Pinocchio. La creazione del maestro pasticcere tedesco, proposta sia con il cioccolato fondente che con quello al latte, è personalizzabile con nasi intercambiabili. Ordinazioni via mail in attesa dell’apertura imminente dello shop online.

Sul catalogo della Pasticceria Martesana di Milano, ci sono uova classiche, decorate o fruttate, senza zucchero aggiunto, al frutto della passione, al gusto di yuzu o lampone e fragola. Le uova sono ideate da Enzo Santoro e vengono consegnate a Milano e hinterland: si possono ordinare attraverso lo shop online oppure telefonicamente.

Le uova di Pasqua di Roberto Ronaldini spiccano per l’originalità delle decorazioni. La consegna avviene in tutta Italia ordinando sul sito ufficiale della pasticceria. A Roma e a Milano, inoltre, il servizio a domicilio arriva tramite il circuito Cosaporto. Amedei, azienda toscana di Pontedera, propone quattro diverse varietà di uova, tutte a partire da semi di cacao pregiati. Ogni uovo custodisce al suo interno una selezione di praline Amedei. La spedizione è gratuita in ogni regione d’Italia fino al 12 aprile.

L’uovo di Pasqua 2020 creato dalla pasticceria d’ispirazione francese Le Levain, a Roma, si chiama Natura: base di cioccolato fondente Araguani 72% Valrhona e forma che richiama il tema della natura verde. La pasticceria di Trastevere consegna in tutta Roma attraverso il circuito Cosaporto.