Coronavirus, Roma deserta vista dal drone: le immagini mozzafiato

L’obbligo di limitare al minimo gli spostamenti da casa introdotto per contenere la diffusione del Coronavirus ha reso deserte le città in tutta Italia e in molte parti del mondo.

Non fa eccezione Roma, i cui monumenti e strade appaiono in questo periodo insolitamente privi di persone. Ecco le cartoline “mozzafiato” dalla Capitale, con le immagini, prese da un drone, di Alessandro Di Meo e Stefano Vitali.