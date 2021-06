Nel 2020 il Vinitaly è stato bloccato a causa del Covid, mentre quest’anno la manifestazione è stata organizzata per il mese di ottobre. In attesa dell’autunno, Veronafiere e Vinitaly in collaborazione con la rivista americana Wine Spectator hanno, però, organizzato OperaWine, un evento che da anni permette di conoscere i migliori vini italiani.

I 100 migliori vini italiani premiati ad OperaWine

OperaWine è un evento nato nel 2012 con l’intento di riconoscere e premiare i 100 migliori vini del nostro paese. La classifica viene stilata da professionisti del magazine Wine Spectator, una rivisita americana molto prestigiosa nel campo vitivinicolo.

Quest’anno l’OperaWine avrà luogo sabato 19 giugno presso le Gallerie Mercatali di Verona. Qui più di trecento tra compratori e operatori dall’Italia e da altre nazioni si ritroveranno per la prima volta, dopo mesi di incontri virtuali a causa del Covid.

Quest’anno, in via del tutto eccezionale, oltre alle 100 migliori etichette sono state premiate anche altre 86 cantine tra quelle che erano già state scelte una o più volte durante le precedenti edizioni. I giudici di Wine Spectator esaminano ogni anno centinaia di vini e dopo una scrupolosa valutazione sia gusto-olfattiva che visiva assegnano un punteggio ad ogni etichetta. Da questo processo emergono le migliori cantine d’Italia, ovvero aziende situate su tutto il territorio ma accomunate dall’alta qualità dei loro prodotti.

Elenco delle 186 cantine vincitrici

La lista della aziende che sono state selezionate per l’ultima edizione di OperaWine vede la Toscana come la regione italiana più premiata. In particolare sono stati ben 47 i vini toscani vincitori, seguiti da 23 vini veneti e da 20 piemontesi. Quest’anno hanno trionfato i vini rossi con ben 134 etichette, mentre i bianchi in lista sono “solo” 32, le bollicine 17 e 3 i passiti.

Ecco, quindi, la lista completa dei vincitori comunicata da Bruce Sanderson per Wine Spectator.