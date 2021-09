L’edizione 2022 della guida “Vinibuoni d’Italia” del Touring Club Italiano, l’unica dedicata esclusivamente ai vini da vitigni autoctoni italiani (a eccezione della categoria “Perlage Italia”, che è dedicata agli spumanti Metodo Classico), apre come da tradizione la stagione delle guide del vino italiano.

Poggio di Sotto del gruppo Collemassari di Claudio Tipa è l’unica singola cantina che, nella guida “Vinibuoni d’Italia 2022” del Tci, è stata premiata con 3 vini: il Brunello di Montalcino Docg 2016, il Brunello di Montalcino Docg Riserva 2015 e il Rosso di Montalcino Doc 2018.

Le “Corone” di Vinibuoni d’Italia 2022, regione per regione

Valle d’Aosta

– Cave des Onze Communes – Valle d’Aosta Doc Petite Arvine 2020

– Di Barrò – Valle d’Aosta Doc Fumin 2017

– La Crotta di Vegneron – Valle d’Aosta Doc Chambave Muscat Attente 2018

– Les Crêtes – Valle d’Aosta Doc Torrette Superiore 2019

– Ottin Elio – Valle d’Aosta Doc Petite Arvine Nuances 2019

Piemonte

– Abrigo Orlando – Barbaresco Docg Meruzzano 2018

– Alessandria Fratelli – Langhe Doc Nebbiolo Prinsiòt 2019

– Alvio Pestarino – Ovada Docg 1919 2018

– Angelini Paolo – Grignolino del Monferrato Casalese Doc Arbian 2020

– Angelo Negro – Roero Docg Riserva Ciabot San Giorgio 2018

– Antichi Vigneti di Cantalupo – Ghemme Docg Cantalupo Anno Primo 2015

– Anzivino – Gattinara Docg Cesare 2016

– Batasiolo – Barolo Docg Bussia Vigneto Bofani 2017

– Bera – Barbaresco Docg Riserva Basarin 2013

– Bersano – Barbera d’Asti Docg Superiore Costalunga 2019

– Boasso Franco Gabutti – Barolo Docg Gabutti 2017

– Borgogno Fratelli Serio & Battista – Barolo Docg Cannubi 2017

– Bosco Agostino – Barolo Docg del Comune di La Morra 2017

– Boveri Luigi – Colli Tortonesi Doc Timorasso Filari di Timorasso Derthona 2019

– Brezza Giacomo e Figli dal 1885 – Barolo Docg Riserva Sarmassa Vigna Bricco 2015

– Burlotto Gian Carlo – Langhe Doc Nebbiolo 2018

– Ca’ d’ Gal – Moscato d’Asti Docg Lumine 2020

– Ca’ Richeta – Nebbiolo d’Alba Doc Superiore Vigna Argantino 2017

– Cantina Alice Bel Colle – Moscato d’Asti Docg Le Casette di Alice 2020

– Cantina Bartolo Mascarello – Barolo Docg 2017

– Cantine Sant’Agata – Ruchè di Castagnole Monferrato Docg ’Na Vota 2020

– Carlo Costa – Roero Docg 2018

– Cascina Bruni – Barolo Docg Riserva Batistot 2013

– Cascina Ca’ Rossa – Roero Docg Arneis Riserva Le Coste 2019

– Castello d’Uviglie – Grignolino del Monferrato Casalese Doc San Bastiano Terre Bianche 2013

– Castello di Neive – Barbaresco Docg Albesani Vigna Santo Stefano 2018

– Caudrina – Nizza Docg Montevenere 2018

– Cavallotto Tenuta Bricco Boschis – Barolo Docg Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2015

– Ceretto – Barbaresco Docg Bernadot 2018

– Ceretto – Barolo Docg Bussia 2017

– Chionetti – Barolo Docg Roncaglie 2017

– Cieck – Canavese Doc Rosso Tucc-Un 2018

– Cieck – Erbaluce di Caluso Docg Vigna Misobolo 2019

– Collina Serragrilli – Barbaresco Docg Serragrilli 2018

– Dezzani – Barbera d’Asti Docg Superiore La Luna e le Stelle 2019

– Diego Morra – Barolo Docg Monvigliero 2017

– Domenico Clerico – Barolo Docg Ginestra Pajana 2017

– Ellena Giuseppe – Langhe Doc Nascetta 2019

– Fenocchio Giacomo – Barolo Docg Bussia 2017

– Ferrando Azienda Vitivinicola – Carema Doc Etichetta Nera 2017

– Figli Luigi Oddero – Barolo Docg Vignarionda 2015

– Filippo Gallino – Roero Docg Riserva Sorano 2016

– Fontana Livia – Barolo Docg Fontanin 2017

– Forteto della Luja – Loazzolo Doc Vendemmia Tardiva Piasa Rischei 2018

– Francesco Rinaldi & Figli – Barolo Docg Cannubi 2017

– Franco M. Martinetti – Colli Tortonesi Doc Timorasso Martin 2020

– Frasca la Guaragna – Nizza Docg Nicea 2019

– Gaggino – Dolcetto di Ovada Doc Sedìci 2020

– Gaudio – Bricco Mondalino – Malvasia di Casorzo Doc Dolce Stil Novo 2020

– Giacomo Borgogno & Figli – Barolo Docg Liste 2016

– Giacosa Fratelli – Barolo Docg Bussia 2017

– Giuliano Bosio- Viticoltori in Val Susa – Gesia Veja 2020

– Gnavi Carlo – Erbaluce di Caluso Doc Passito Riserva Revej 2009

– Icardi – Barbaresco Docg Starderi 2018

– La Colombera – Colli Tortonesi Doc Barbera Elisa 2018

– La Masera – Canavese Doc Rosso 2018

– Le Marie – Blanc de lissart 2020

– Lodali – Barbaresco Docg Rocche dei 7 Fratelli 2018

– Lodali – Barolo Docg Lorens 2017

– Lorenzo Negro – Roero Docg Prachiosso 2018

– Malvirà – Roero Docg Riserva Mombeltramo 2017

– Malvirà – Roero Docg Riserva S. S. Trinità 2017

– Marchesi di Barolo – Barolo Docg Cannubi 2017

– Marenco Az. Agricola – Moscato d’Asti Docg Scrapona Collezione di Famiglia 2016

– Mario Costa – Roero Docg Riserva Morinaldo 2017

– Mario Rivetti – Cascina Serre – Barbera d’Alba Doc Superiore Bricco Capre 2019

– Marsaglia – Roero Docg Arneis Serramiana 2020

– Mongioia – Moscato d’Asti Docg Mongioia 2020

– Montalbera – Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Limpronta 2018

– Occhetti Stefano – Langhe Doc Nebbiolo Capitolo 01 2019

– Pace – Roero Docg Riserva 2016

– Palladino – Barolo Docg Ornato 2017

– Paolo Conterno – Barolo Docg Ginestra 2017

– Paolo Manzone – Barolo Docg Del Comune di Serralunga d’Alba 2017

– Pelissero Giorgio – Barbaresco Docg Riserva Vanotu 2010

– Perrone Elio – Barbera d’Asti Docg Tasmorcan 2020

– Piazzo Comm. Armando – Barolo Docg Sottocastello di Novello 2016

– Pico Maccario – Nizza Docg Tre Roveri 2019

– Piero Benevelli – Barolo Docg Ravera di Monforte 2017

– Podere Ruggeri Corsini – Barolo Docg Bricco San Pietro 2017

– Poderi Gianni Gagliardo – Barolo Docg Serra dei Turchi 2017

– Poderi Luigi Einaudi – Barolo Docg Bussia 2017

– Poggio Ridente – Piemonte Doc Albarossa Del Marusè 2019

– Porro Guido – Barolo Docg V. S.Caterina 2017

– Produttori del Barbaresco – Barbaresco Docg Riserva Pora 2016

– Prunotto – Barolo Docg Bussia 2017

– Rattalino Massimo – Barbaresco Docg Ottantadue 82 Currà 2015

– Ratti – Barolo Docg Conca 2017

– Ratti – Barolo Docg Marcenasco 2017

– Ricossa – Nizza Docg Noceto 2017

– Rinaldi Giuseppe – Barolo Docg Brunate 2017

– Rizzi Azienda Vitivinicola – Barbaresco Docg Nervo 2018

– Rocche Costamagna – Barolo Docg Rocche dell’Annunziata 2017

– Rocche dei Manzoni – Barolo Docg Perno Cappella di S. Stefano 2016

. Sant’Anna dei Bricchetti – Barbera d’Asti Docg Superiore Vigna dei Bricchetti 2017

– Sassi – San Cristoforo – Barbaresco Docg Riserva San Cristoforo 2016

– Savigliano Fratelli – Dolcetto di Diano d’Alba Docg Sorì del Sot Vigna Autin Gross 2020

– Schiavenza – Barolo Docg Cerretta 2017

– Seghesio Fratelli – Barolo Docg 2017

– Silvio Grasso – Barolo Docg Annunziata Vigna Plicotti 2017

– Tenuta Santa Caterina – Monferrato Doc Rosso Illegale 2018

– Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy – Barbaresco Docg Riserva Camp Gros Martinenga 2016

– Tenute Sella 1671 – Lessona Doc San Sebastiano allo Zoppo 2012

– Travaglini Giancarlo – Il Sogno 2017

– Vajra – G.D. Vajra – Barolo Docg Bricco delle Viole 2017

– Vigneti Valle Roncati – Sizzano Doc Riserva Roano 2015

– Villa Sparina – Gavi Docg del Comune di Gavi Monterotondo 10 anni 2009

– Vinchio-Vaglio – Barbera d’Asti Docg Superiore Vigne Vecchie 2017

– Voerzio Martini – Barolo Docg 2017

Liguria

– Agricoltura 5Terre – Cinque Terre Doc Vigne Alte 2020

– BioVio – Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato Marenè 2020

– Cantine Lunae – Colli di Luni Doc Vermentino Numero Chiuso 2017

– Cheo – Cinque Terre Doc Perciò 2020

– Giacomelli – Colli di Luni Doc Vermentino Giardino dei Vescovi 2019

– Ka’ Mancinè – Rossese di Dolceacqua Doc Galeae 2020

– La Baia del Sole – Federici – Colli di Luni Doc Vermentino Sarticola 2020

– Laura Aschero – Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato 2020

– Maccario Dringenberg – Rossese di Dolceacqua Doc Posaú 2019

– Maria Donata Bianchi – Riviera Ligure di Ponente Doc Vermentino 2020

– Ottaviano Lambruschi – Colli di Luni Doc Vermentino Superiore Il Maggiore 2020

– Possa – Cinque Terre Sciacchetrà Doc 2018

– Tenuta Anfosso – Rossese di Dolceacqua Doc Superiore Poggio Pini 2019

– Terre Bianche – Rossese di Dolceacqua Doc Bricco Arcagna 2019

Lombardia

– ARPEPE – Valtellina Superiore Docg Inferno Fiamme Antiche 2017

– ARPEPE – Valtellina Superiore Docg Sassella Riserva Rocce Rosse 2013

– Balgera Vini – Valtellina Superiore Docg Valgella Riserva Pizaméi 2013

– Banino – Collina del Milanese Igt Passito Aureum 2018

– Bettini Fratelli – Valtellina Superiore Docg Vigna La Cornella 2016

– Bruno Verdi – Oltrepò Pavese Doc Barbera Campo del Marrone 2019

– Bulgarini Fausto – Lugana Doc 2020

– Cà Maiol – Lugana Doc Prestige 2020

– Ca’ Lojera – Lugana Doc Riserva Riserva del Lupo 2018

– Calatroni – Bonarda dell’Oltrepò Pavese Doc Frizzante Vigiö 2020

– Cantina Sociale Bergamasca – Terre del Colleoni Doc Incrocio Manzoni Biologico 2019

– Cantine Virgili Luigi – Lambrusco Mantovano Doc Rosso Rays 2020

– Fejoia – Moscato di Scanzo Docg 2013

– Fratelli Zenegaglia – Lugana Doc Riserva Luna del Lago 2018

– Magri Sereno – Moscato di Scanzo Docg 2017

– Mamete Prevostini – Valtellina Superiore Docg Riserva 2017

– Marsetti Alberto – Sforzato di Valtellina Docg Sfursat 2016

– Monterucco – Provincia di Pavia Igt Malvasia Valentina 2020

– Montonale – Lugana Doc Montunal 2020

– Nino Negri – Sforzato di Valtellina Docg Carlo Negri 2018

– Nino Negri – Valtellina Superiore Docg Grumello Sassorosso 2018

– Perla del Garda – Lugana Doc Bio 2020

– Pilandro – Lugana Doc Arilica 2018

– Quaquarini Francesco – Selezione Unica Bio 2020

– Selva Capuzza – Lugana Doc Riserva Menasasso 2017

– Tenuta Roveglia – Lugana Doc Riserva Vigne di Catullo 2018

– Tenuta Scerscé – Valtellina Superiore Docg Inferno Fiammante 2018

– Vanzini – Bonarda dell’Oltrepò Pavese Doc Con Tatto 2020

Veneto

– Accordini Stefano – Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Il Fornetto 2015

– Adami – Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Dry Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino 2020

– Adami Aldo – Bardolino Doc 2020

– Allegrini – Veronese Igt Corvina La Poja 2017

– Andreola – Valdobbiadene Prosecco Docg Dry Rive di Rolle Vigne dei Piai Millesimato 2020

– Antonio Facchin e Figli – Marca Trevigiana Igt Raboso Gèron 2011

– Bertani – Amarone della Valpolicella Docg Classico 2012

– BiancaVigna – Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Brut Rive di Soligo Millesimato 2020

– Borgo Stajnbech – Lison Classico Docg 150 2019

– Brigaldara – Recioto della Valpolicella Docg 2018

– Brunelli – Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Campo Inferi 2015

– Buglioni – Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Teste Dure Amphora 2015

– Cantina di Soave – Soave Doc Classico Castelcerino Rocca Sveva 2020

– Cavalchina – Custoza Doc Superiore Amedeo 2019

– Cavazza – Colli Berici Doc Tai Rosso Corallo 2018

– Coffele Alberto – Soave Doc Classico Ca’ Visco 2020

– Col Vetoraz Spumanti – Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Brut Cuvée 0 2020

– Conte Emo Capodilista – La Montecchia – Colli Euganei Fior d’Arancio Docg Passito Donna Daria 2017

– Corte Moschina – Soave Superiore Docg I Tarai 2019

– Dal Cero – Tenuta Corte Giacobbe – Soave Superiore Docg Runcata 2019

– Dal Maso – Colli Berici Doc Tai Rosso Montemitorio 2019

– De Stefani – Colli di Conegliano Docg Refrontolo Stèfen 1624 2016

– Gambrinus Opificio Cantina – Malanotte del Piave Docg Adriano 2016

– Giusti Wine – Montello-Colli Asolani Doc Recantina Augusto 2018

– Gorgo – Custoza Doc Superiore Summa 2019

– I Stefanini – Soave Superiore Docg Classico Monte di Fice 2019

– Inama Azienda Agricola – Soave Doc Classico Carbonare 2019

– Italo Cescon – Veneto Igt Manzoni Bianco Madre Biologico 2019

– La Tordera – Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Brut Brunei 2020

– Le Colture – Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Brut Rive di Santo Stefano Gerardo 2020

– Le Morette – Lugana Doc Riserva 2018

– Le Vie Angarano – Breganze Doc Vespaiolo Brenta 2020

– Lenotti Cantine – Chiaretto di Bardolino Doc Classico Decus 2020

– Monte del Frà – Custoza Doc 2020

– Montelvini – Asolo – Prosecco Docg Spumante Superiore Extra Dry Serenitatis

– Montetondo – Soave Doc Classico Casette Foscarino 2019

– Ornella Bellia Venezia Wines – Lison Pramaggiore Doc Refosco dal Peduncolo Rosso Riserva G1928 2018

– Ottella – Lugana Doc Le Creete 2020

– Pieropan – Soave Doc Classico Calvarino 2019

– Piovene Porto Godi Alessandro – Colli Berici Doc Tai Rosso Thovara 2019

– Provolo – Amarone della Valpolicella Docg 2013

– Raval – Bardolino Superiore Docg Classico 2018

– Ruggeri – Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Dry Giustino B. 2020

– Sandro De Bruno – Soave Superiore Docg Monte San Piero 2019

– Santa Sofia – Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2012

– Sartori Casa Vinicola – Valpolicella Doc Classico Superiore I Saltari 2017

– Scriani – Recioto della Valpolicella Docg Classico Maddalena 2018

– Secondo Marco – Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Fumetto 08 2008

– Sorelle Bronca – Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Brut Rive di Farrò Particella 232 2020

– Speri – Amarone della Valpolicella Docg Classico Sant’Urbano 2017

– Suavia – Soave Doc Classico Monte Carbonare 2019

– T.E.S.S.A.R.I. – Recioto di Soave Docg Classico Tre Colli 2017

– Tedeschi – Amarone della Valpolicella Docg Marne 180 2017

– Tedeschi – Amarone della Valpolicella Docg Riserva Maternigo 2016

– Tenuta Amadio – Asolo – Prosecco Docg Spumante Superiore Extra Brut Era Grande 2020

– Tenuta Sant’Antonio – Amarone della Valpolicella Docg Campo dei Gigli 2017

– Tenuta Sant’Antonio – Amarone della Valpolicella Docg Riserva Lilium Est 2010

– Tenuta Santa Maria Valverde – Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2013

– Terre di San Venanzio Fortunato – Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg Brut 2020

– Tezza – Viticoltori in Valpantena – Amarone della Valpolicella Docg Valpantena 2015

– Tommasi – Amarone della Valpolicella Docg Classico 2017

– Tommasi – Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva De Buris 2010

– Venturini Massimino – Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2009

– Vigneti di Ettore – Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2012

– Villa Medici – Custoza Doc Costantia 2020

– Virgilio Vignato – Gambellara Doc Classico Capitel Vicenzi 2018

– Zenato – Lugana Doc Riserva Sergio Zenato 2018

– Zýmē – Amarone della Valpolicella Docg Classico 2016

Alto Adige

– Ansitz Waldgries – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Mirell 2018

– Ansitz Waldgries – Alto Adige Doc Moscato Rosa Passito 2019

– Baron Di Pauli – Alto Adige Lago di Caldaro Doc Classico Superiore Vigna Arzenhof Kalkofen 2019

– Cantina Andriano – Alto Adige Doc Gewürztraminer Passito Juvelo 2019

– Cantina Bolzano – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Prestige 2019

– Cantina Bolzano – Alto Adige Doc Moscato Giallo Passito Vinalia 2019

– Cantina Girlan – Alto Adige Doc Gewürztraminer Aimè 2020

– Cantina Kurtatsch – Alto Adige Doc Gewürztraminer Riserva Brenntal 2019

– Cantina Merano – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Segen 2018

– Cantina Terlano – Alto Adige Doc Gewürztraminer Lunare 2019

– Cantina Terlano – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Gries 2018

– Cantina Tramin – Alto Adige Doc Gewürztraminer Nussbaumer 2019

– Colterenzio – Schreckbichl – Alto Adige Doc Gewürztraminer Lafóa 2019

– Elena Walch – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Vigna Castel Ringberg 2018

– Franz Haas – Alto Adige Doc Moscato Rosa 2019

– Laimburg – Mitterberg Igt Gewürztraminer Norèy 2011

– Messnerhof Tenuta – Vigneti delle Dolomiti Igt Rosso Mos Maiorum 2017

– Muri-Gries – Tenuta/Cantina Convento – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Abtei Muri 2018

– Nals Margreid – Alto Adige Doc Schiava Galea 2020

– Obermoser – Alto Adige Doc Santa Maddalena Classico Nobilis 2019

– Pfannenstielhof – Alto Adige Doc Lagrein Vom Boden 2020

– Pfannenstielhof – Alto Adige Doc Santa Maddalena Classico Der Pfannenstiel. 2015

– Tiefenbrunner – Schlosskellerei Turmhof – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Linticlarus 2018

Trentino

– AA Foradori – Vigneti delle Dolomiti Igt Teroldego Foradori 2019

– Bongiovanni Lorenzo – Trentino Doc Marzemino 2019

– Cantina Andrea Martinelli 1860 – Teroldego Rotaliano Doc Maso Chini 2018

– Cantina Toblino – Vigneti delle Dolomiti Igt Nosiola Largiller 2013

– De Vescovi Ulzbach – Teroldego Rotaliano Doc Vigilius 2018

– De Vigili – Teroldego Rotaliano Doc 2019

– Dorigati – Teroldego Rotaliano Doc Diedri 2018

– Endrizzi – Trentino Doc Lagrein 2019

– Klinger – Vigneti delle Dolomiti Igt Nosiola 2019

– Mezzacorona – Teroldego Rotaliano Doc Castel Firmian 2019

– Villa Corniole – Teroldego Rotaliano Doc 7 Pergole 2017

– Zanini Luigi – Vigneti delle Dolomiti Igt Teroldego Mille968 2018

– Zeni Roberto – Teroldego Rotaliano Doc Lealbere 2019

Friuli Venezia Giulia

– Aquila del Torre – Friuli Colli Orientali Doc Refosco dal Peduncolo Rosso Riserva 2016

– Borgo San Daniele – Friuli Isonzo Doc Pignolo Arbis Ròs 2016

– Bortolusso Cav. Emiro – Trevenezie Igt Schioppettino 2018

– Branko – Collio Doc Friulano 2020

– Buzzinelli Maurizio – Collio Doc Friulano 2020

– Cantina Produttori Cormòns – Collio Doc Bianco 2019

– Castelvecchio – Carso Doc Malvasia Dileo 2020

– Colle Duga – Collio Doc Friulano 2020

– Colutta Giorgio – Friuli Colli Orientali Doc Friulano Abate 2020

– Dri Giovanni Il Roncat – Colli Orientali del Friuli Picolit Docg 2017

– Ermacora – Friuli Colli Orientali Doc Friulano 2020

– Ermacora – Friuli Colli Orientali Doc Schioppettino 2019

– Ferruccio Sgubin – Collio Doc Friulano Petruss 2020

– Fondazione Villa Russiz – Collio Doc Friulano 2020

– Fondazione Villa Russiz – Collio Doc Ribolla Gialla 2020

– Fruske – Venezia Giulia Igt Vitovska 2019

– Gigante Adriano – Friuli Colli Orientali Doc Friulano 2019

– Grillo Iole – Friuli Colli Orientali Doc Friulano 2020

– Jacùss – Friuli Colli Orientali Doc Friulano Forment 2019

– Keber Edi – Collio Doc Bianco 2019

– La Viarte – Friuli Colli Orientali Doc Refosco dal Peduncolo Rosso Riserva 2013

– Lis Neris – Friuli Isonzo Doc Bianco La Vila 2018

– Livon – Collio Doc Ribolla Gialla RoncAlto 2019

– Marco Felluga – Russiz Superiore – Collio Doc Friulano Russiz Superiore 2020

– Murva – Renata Pizzulin – Venezia Giulia Igt Refosco dal Peduncolo Rosso Murellis 2018

– Muzic – Collio Doc Bianco Stare Brajde 2019

– Muzic – Collio Doc Ribolla Gialla 2020

– Nero Magis – Friuli Colli Orientali Doc Rosso Riserva 2015

– Paolo Caccese – Collio Doc Friulano 2019

– Paraschos – Venezia Giulia Igt Bianco Kai 2018

– Picech Roberto – Collio Doc Malvasia 2019

– Plessiva Isidoro Polencic – Collio Doc Friulano 2020

– Primosic – Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla Think Yellow 2020

– Rodaro Paolo Winery – Friuli Colli Orientali Doc Friulano 2019

– Sara & Sara – Colli Orientali del Friuli Picolit Docg 2017

– Scubla Roberto – Friuli Colli Orientali Doc Malvasia Lo Speziale 2020

– Scubla Roberto – Friuli Colli Orientali Doc Verduzzo Friulano Cràtis 2018

– Specogna – Friuli Colli Orientali Doc Bianco Identità 2019

– Specogna – Friuli Colli Orientali Doc Rosso Oltre 2018

– Tarlao – Friuli Aquileia Doc Malvasia Ninive 2020

– Terre del Faet – Collio Doc Bianco 2019

– Toros Franco – Collio Doc Friulano 2020

– Valchiarò – Friuli Colli Orientali Doc Friulano Nexus 2020

– Venica & Venica – Friuli Colli Orientali Doc Schioppettino 2015

– Vosca – Collio Doc Malvasia 2020

– Zidarich – Venezia Giulia Igt Bianco Vitovska Collection 2015

Emilia-Romagna

– Cantina di Carpi e Sorbara – Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante 923 Terre della Verdeta

– Cantina di Santa Croce – Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc Rosso Frizzante Vigne Vecchie 2020

– Cleto Chiarli Tenute Agricole – Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Lambrusco del Fondatore 2020

– Cleto Chiarli Tenute Agricole – Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Vecchia Modena Premium Mention Honorable 2020

– Condé – Romagna Doc Sangiovese Predappio 2018

– Condé – Romagna Doc Sangiovese Riserva Predappio Raggio Brusa 2018

– Drei Donà – Tenuta La Palazza – Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Pruno 2017

– Fattoria Nicolucci – Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Predappio di Predappio Vigna del Generale 2018

– Ferrucci – Romagna Albana Docg Passito Domus Aurea 2019

– Gaggioli – Colli Bolognesi Pignoletto Docg Spumante Brut Il Francia 2018

– La Tosa – Colli Piacentini Doc Malvasia Sorriso di Cielo 2020

– Medici Ermete – Reggiano Doc Lambrusco Concerto 2020

– Noelia Ricci – Romagna Doc Sangiovese Predappio Godenza 2019

– Paltrinieri – Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Leclisse 2020

– Paltrinieri – Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Radice 2020

– Podere Il Saliceto – Lambrusco di Sorbara Doc Rosato Frizzante Falistra 2020

– Poderi Fiorini – Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Corte degli Attimi 2020

– Poderi Morini – Ravenna Igt Centesimino Savignone 2019

– Randi Vini – Ravenna Igt Uva Longanesi Bursôn Etichetta Nera Selezione 2016

– San Valentino – Colli di Rimini Doc Rébola Vivi 2018

– Tenuta La Viola – Romagna Doc Sangiovese Bertinoro InTerra 2019

– Tenuta Santa Lucia Biodinamica – Romagna Albana Docg Secco Albarara Cru Artigianale 2018

– Tre Monti – Romagna Albana Docg Secco Vitalba 2020

– Tre Monti – Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Thea 2018

– Villa Poggiolo – Romagna Doc Sangiovese Superiore Franco 2019

– Zavalloni – Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Amedeo 2017

Toscana

– Agricola Arrighi – Elba Aleatico Passito Docg Silosò 2020

– Altesino – Brunello di Montalcino Docg Montosoli 2016

– Amiata…I Vini del Vulcano – Toscana Igt Rosso Lapillo 2017

– Argiano – Brunello di Montalcino Docg Vigna del Suolo 2016

– Badia a Coltibuono – Chianti Classico Docg 2019

– Banfi – Brunello di Montalcino Docg Vigna Marrucheto 2016

– Biondi Santi – Brunello di Montalcino Docg Tenuta Greppo 2015

– Biondi Santi – Brunello di Montalcino Docg Riserva Tenuta Greppo 2013

– Boscarelli – Vino Nobile di Montepulciano Docg Il Nocio 2017

– Canalicchio di Sopra – Brunello di Montalcino Docg La Casaccia 2016

– Caparzo – Brunello di Montalcino Docg Vigna La Casa 2016

– Casanova di Neri – Brunello di Montalcino Docg Cerretalto 2015

– Castellare di Castellina – Toscana Igt Rosso I Sodi di San Niccolò 2017

– Castello di Fonterutoli – Chianti Classico Docg Gran Selezione Badiòla 2018

– Castello di Fonterutoli – Chianti Classico Docg Gran Selezione Vicoregio 36 2018

– Castello di Monsanto – Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigna Il Poggio 2016

– Castello di Monsanto – Chianti Classico Docg Riserva 2018

– Conti Capponi – Villa Calcinaia – Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigna Contessa Luisa 2018

– Corte dei Venti – Brunello di Montalcino Docg Riserva 2015

– Costanti – Brunello di Montalcino Docg Riserva 2015

– Fattoria Corzano e Paterno – Toscana Igt Passito Il Passito di Corzano 2006

– Fattoria Le Pupille – Toscana Igt Rosso Poggio Valente 2018

– Fattoria San Giusto a Rentennano – Chianti Classico Docg Riserva Le Baròncole 2018

– Fattoria San Giusto a Rentennano – Toscana Igt Passito Vin San Giusto 2013

– Fattoria Selvapiana – Chianti Rufina Docg Riserva Vigneto Bucerchiale 2018

– Fontodi – Colli della Toscana Centrale Igt Rosso Flaccianello della Pieve 2018

– Fuligni – Brunello di Montalcino Docg 2016

– Gianni Brunelli – Le Chiuse di Sotto – Brunello di Montalcino Docg 2016

– Giodo – Brunello di Montalcino Docg 2016

– Godiolo – Vino Nobile di Montepulciano Docg Riserva 2015

– Il Colle – Brunello di Montalcino Docg 2016

– Il Colombaio di Santa Chiara – Vernaccia di San Gimignano Docg Selvabianca 2020

– Il Marroneto – Brunello di Montalcino Docg 2016

– Il Marroneto – Brunello di Montalcino Docg Madonna delle Grazie 2016

– Isole e Olena – Toscana Igt Rosso Cepparello 2018

– La Fortuna – Brunello di Montalcino Docg Giobi 2016

– Le Cinciole – Chianti Classico Docg Gran Selezione Aluigi 2016

– Lisini – Brunello di Montalcino Docg Ugolaia 2015

– Mastrojanni – Brunello di Montalcino Docg Vigna Loreto 2016

– Maurizio Alongi – Chianti Classico Docg Riserva Vigna Barbischio 2018

– Mocali – Brunello di Montalcino Docg Riserva Vigna delle Raunate 2015

– Montenidoli – Vernaccia di San Gimignano Docg Carato 2017

– Monteraponi – Chianti Classico Docg Riserva Il Campitello 2018

– Montevertine – Toscana Igt Rosso 2018

– Montevertine – Toscana Igt Rosso Le Pergole Torte 2018

– Panizzi – Vernaccia di San Gimignano Docg Vigna Santa Margherita 2019

– Petrolo – Valdarno di Sopra Doc Sangiovese Vigna Bòggina A 2019

– Pietroso – Brunello di Montalcino Docg 2016

– Podere Le Ripi – Brunello di Montalcino Docg Riserva Lupi e Sirene 2015

– Poderi Sanguineto – Rosso di Montepulciano Doc 2019

– Poderi Sanguineto – Vino Nobile di Montepulciano Docg 2018

– Poggerino – Chianti Classico Docg 2019

– Poggio di Sotto – Brunello di Montalcino Docg 2016

– Poggio di Sotto – Brunello di Montalcino Docg Riserva 2015

– Poggio di Sotto – Rosso di Montalcino Doc 2018

– Ricasoli 1141 – Chianti Classico Docg Gran Selezione Colledilà 2018

– Ricasoli 1141 – Chianti Classico Docg Gran Selezione Roncicone 2018

– Ridolfi – Brunello di Montalcino Docg Donna Rebecca 2016

– Riecine – Chianti Classico Docg Riserva 2018

– Riecine – Toscana Igt Rosso Riecine di Riecine 2017

– Rocca di Montegrossi – Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigneto San Marcellino 2016

– Rocca di Montegrossi – Vin Santo del Chianti Classico Doc 2010

– Roccapesta – Morellino di Scansano Docg Roccapesta 2019

– Salustri Leonardo – Montecucco Sangiovese Docg Grotte Rosse 2018

– Salvioni – La Cerbaiola – Brunello di Montalcino Docg 2016

– Sassotondo – Maremma Toscana Doc Ciliegiolo Poggio Pinzo 2019

– Sesti – Brunello di Montalcino Docg Riserva Phenomena 2015

– Siro Pacenti – Brunello di Montalcino Docg Vecchie Vigne 2016

– Siro Pacenti – Brunello di Montalcino Docg Riserva PS 2015

– Talenti – Brunello di Montalcino Docg Riserva Pian di Conte 2015

– Tassi – Brunello di Montalcino Docg Colombaio 2016

– Tenuta Corte Pavone – Brunello di Montalcino Docg Fior di Meliloto 2016

– Tenuta di Carleone – Toscana Igt Rosso Il Guercio 2019

– Tenuta di Sesta – Brunello di Montalcino Docg 2016

– Tenuta Le Potazzine – Brunello di Montalcino Docg 2016

– Tenuta Sanoner – Orcia Doc Sangiovese Riserva Aetos Bio 2018

– Tenuta Trerose – Vino Nobile di Montepulciano Docg Riserva Simposio 2017

– Terenzi – Morellino di Scansano Docg Riserva Madrechiesa 2018

– Terenzuola – Colli di Luni Doc Vermentino Fosso di Corsano 2020

– Terre di Sovernaja – Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva Assola 2019

– Val di Suga – Brunello di Montalcino Docg Vigna Spuntali 2016

Marche

– Bucci – Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Villa Bucci 2018

– Cantine Fontezoppa – Colli Maceratesi Doc Ribona Asola 2017

– Cantine Fontezoppa – I Terreni di Sanseverino Doc Rosso Passito Cascià 2011

– Colleonorato – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore La Giostra 2019

– Coroncino – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Gaiospino 2018

– Emanuele Dianetti – Marche Igt Rosso Michelangelo 2016

– Fazi Battaglia – Tenute San Sisto – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Riserva San Sisto 2018

– Fazi Battaglia – Tenute San Sisto – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Massaccio 2019

– Garofoli – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Podium 2019

– La Calcinara – Cònero Docg Riserva Folle 2017

– Le Caniette – Marche Igt Rosso Cinabro 2017

– Le Caniette – Offida Docg Pecorino IosonoGaianonsonoLucrezia 2019

– Mancinelli Stefano – Lacrima di Morro d’Alba Doc Passito Re Sole 2015

– Marcelli Clara – Marche Igt Rosso Ruggine 2015

– Mirizzi Gianluca – Marche Igt Rosso Cogito R. 2019

– Mirizzi Gianluca – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Ergo 2019

– Monacesca – Verdicchio di Matelica Riserva Docg Mirum 2019

– Moncaro – Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Vigna Novali 2017

– Montecappone – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Federico II A.D. 1994 2019

– Morelli Claudio – Bianchello del Metauro Doc Superiore Borgo Torre 2020

– Oasi degli Angeli – Marche Igt Rosso Kupra 2018

– Oasi degli Angeli – Marche Igt Rosso Kurni 2019

– Pievalta – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Dominè 2018

– Santa Barbara – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Arnaldo 2018

– Santa Barbara – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Stefano Antonucci 2019

– Sartarelli – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Balciana 2019

– Serenelli Alberto – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Sora Elvira 2019

– Tombolini – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Doroverde 2020

– Umani Ronchi – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Vecchie Vigne 2019

– Valter Mattoni – Marche Igt Rosso Arshura 2018

– Valter Mattoni – Marche Igt Trebbiano Trebbien 2019

– Velenosi Vini – Rosso Piceno Doc Superiore Roggio del Filare 2018

– VerSer Cantina e Vigneti – Marche Igt Rosato Serrosé 2020

– Vicari – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore L’insolito del Pozzo Buono 2019

Umbria

– Antonelli San Marco – Montefalco Sagrantino Docg 2016

– Antonelli San Marco – Spoleto Doc Trebbiano Spoletino Trebium 2020

– Arnaldo Caprai – Montefalco Sagrantino Docg 25 Anni 2016

– Arnaldo Caprai – Montefalco Sagrantino Docg Collepiano 2017

– La Palazzola – Amelia Doc Vin Santo Caratelli al Pozzo 2014

– Leonardo Bussoletti – Narni Igt Ciliegiolo Brecciaro 2019

– Lungarotti – Torgiano Rosso Riserva Docg Rubesco Vigna Monticchio 2017

– Madrevite – Colli del Trasimeno Doc Gamay Riserva C’osa 2018

– Palazzone – Orvieto Doc Classico Superiore Terre Vineate 2020

– Roccafiore – Umbria Igt Grechetto Fiorfiore 2019

– Romanelli – Spoleto Doc Trebbiano Spoletino Le Tese 2019

– Villa Mongalli – Montefalco Sagrantino Docg Della Cima 2017

Lazio

– Antiche Cantine Migliaccio – Lazio Igt Bianco Biancolella 2020

– Artico – Azienda Agricola – Lazio Igt Trebbiano Amaltea 2019

– Fontana Candida – Frascati Superiore Docg Riserva Luna Mater 2020

– Gabriele Magno – Frascati Superiore Docg Riserva Vigneto la Torretta di Valle Marciana 2019

– Giangirolami Donato Azienda Agricola – Lazio Igt Malvasia Cardito 2020

– La Giannettola – Lazio Igt Cesanese Il Frangente 2020

– La Torretta – Lazio Igt Bianco Castagna 2019

– Merumalia – Frascati Superiore Docg Riserva Primo 2020

– Migrante – Cesanese di Olevano Romano Doc Consilium 2017

– Mottura Sergio – Civitella d’Agliano Igt Grechetto Latour a Civitella 2019

– Palazzo Tronconi – Frusinate Igt Capolongo Fregellae 2019

– Tenuta La Pazzaglia – Lazio Igt Grechetto Poggio Triale 2019

Abruzzo

– Cantina Tollo – Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Mo 2017

– Cantine Agriverde – Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Plateo 2015

– Castorani – Montepulciano d’Abruzzo Doc Terre di Casauria Riserva Podere Castorani 2017

– Cataldi Madonna – Cerasuolo d’Abruzzo Doc Piè Delle Vigne 2019

– Cataldi Madonna – Montepulciano d’Abruzzo Doc Tonì 2018

– Ciccio Zaccagnini – Colline Pescaresi Igt Rosso Passito Clematis 2015

– Fantini Group Vini – Edizione Cinque Autoctoni 20

– Fattoria La Valentina – Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Spelt 2018

– Fattoria La Valentina – Montepulciano d’Abruzzo Doc Terre dei Vestini Riserva Bellovedere 2017

– Fattoria Nicodemi – Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Docg Notàri 2019

– Feudo Antico – Tullum Docg Pecorino Biologico 2020

– Fontefico – Cerasuolo d’Abruzzo Doc Superiore Fossimatto 2020

Illuminati – Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Docg Riserva Pieluni 2015

– Masciarelli – Abruzzo Doc Pecorino Castello di Semivicoli 2020

– Masciarelli – Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Iskra Marina Cvetic 2017

– Paride D’Angelo – Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Biologico 2016

– Pepe Emidio – Cerasuolo d’Abruzzo Doc Bio 2020

– Tenuta del Priore – Col del Mondo – Montepulciano d’Abruzzo Doc Terre dei Vestini Col del Mondo 2017

– Tenuta I Fauri – Trebbiano d’Abruzzo Doc Baldovino 2020

– Tenuta Terraviva – Trebbiano d’Abruzzo Doc Superiore Mario’s 47 2019

– Torre dei Beati – Cerasuolo d’Abruzzo Doc Rosa-ae 2020

– Torre dei Beati – Montepulciano d’Abruzzo Doc Mazzamurello 2018

– Valle Reale – Montepulciano d’Abruzzo Doc Vigneto Sant’Eusanio 2019

– Vigna Madre – Fam. Di Carlo – Montepulciano d’Abruzzo Doc Capo Le Vigne 2017

Molise

– Campi Valerio – Pentro di Isernia Doc Rosso 2015

– Catabbo Cantine – Tintilia del Molise Doc Rosso Riserva Vincè 2016

– Catabbo Cantine – Tintilia del Molise Doc Rosso S 2018

– Claudio Cipressi Vignaiolo – Molise Doc Rosso Macchianera 2018

– Claudio Cipressi Vignaiolo – Tintilia del Molise Doc Rosso Macchiarossa 2017

– Di Majo Norante – Molise Doc Moscato Bianco Passito Apianae 2017

– Di Majo Norante – Molise Doc Rosso Riserva Don Luigi 2017

Campania

– Ca’ Stelle – Falanghina del Sannio Doc Cassyopea 2020

– Cantina del Taburno – Falanghina del Sannio Doc 2020

– Cantine Antonio Caggiano – Fiano di Avellino Docg Béchar 2020

– Cantine Antonio Mazzella – Ischia Doc Biancolella Vigna del Lume 2020

– Cantine Iannella Antonio-Eredi – Campania Igt Rosso 2020

– Cantine Olivella – Catalanesca del Monte Somma Igt Bianco Katà 2020

– Colli di Lapio – Fiano di Avellino Docg 2020

– Contrade di Taurasi – Cantine Lonardo – Taurasi Docg Vigne d’Alto 2015

– Donnachiara – Taurasi Docg 2017

– Feudi di San Gregorio – Taurasi Docg 2017

– Fontanavecchia – Falanghina del Sannio Doc Taburno Vendemmia Tardiva Facetus 2015

– La Fortezza – Falanghina del Sannio Doc Taburno Enzo Rillo 2020

– La Guardiense – Falanghina del Sannio Doc Senete Janare 2020

– La Sibilla – Campi Flegrei Doc Falanghina 2020

– Marisa Cuomo – Costa d’Amalfi Doc Furore Bianco Fiorduva 2019

– Mastroberardino – Greco di Tufo Docg Stilèma 2017

– Mastroberardino – Taurasi Docg Stilèma 2015

– Mustilli – Sannio Doc Sant’Agata dei Goti Piedirosso Artus 2019

– Nativ – Fiano di Avellino Docg Fontana del Sambuco 2020

– Quintodecimo – Greco di Tufo Docg Giallo d’Arles 2020

– Salvatore Molettieri – Taurasi Docg Vigna Cinque Querce 2014

– Sammarco Ettore – Costa d’Amalfi Doc Ravello Rosso Riserva Selva delle Monache 2017

– San Salvatore 1988 – Paestum Igt Greco Calpazio 2020

– Sclavia – Terre del Volturno Igt Pallagrello Bianco Calù 2020

– Tenuta Cavalier Pepe – Greco di Tufo Docg Nestor 2020

– Tenuta San Francesco – Costa d’Amalfi Doc Bianco Per Eva 2019

– Torre dei Chiusi – Aglianico del Taburno Docg Riserva Limiti 2011

– Villa Diamante – Fiano di Avellino Docg Riserva Vigna della Congregazione 2019

– Villa Matilde Avallone – Falerno del Massico Doc Rosso Riserva Vigna Camarato 2016

– Villa Raiano – Fiano di Avellino Docg 2020

Puglia

– Agricola Armònja – Gioia del Colle Doc Primitivo Corte Sant’Elia 2019

– Antica Enotria – Puglia Igt Rosso Dieci Ottobre 2017

– Apollonio Casa Vinicola – Copertino Doc Rosso Riserva Divoto 2012

– Cantele – Salento Igt Negroamaro Fanòi 2017

– Cantina di Ruvo di Puglia – Castel del Monte Nero di Troia Riserva Docg Augustale 2015

– Cantina San Donaci – Salento Igt Negroamaro Fulgeo 2018

– Cantine Due Palme – Salento Igt Rosso 1943 del Presidente 2018

– Cantine Paolo Leo – Puglia Igt Negroamaro Orfeo 2019

– Carvinea – Salento Igt Primitivo Sierma 2018

– Coppi Casa Vinicola – Gioia del Colle Doc Primitivo Senatore 2018

– Cupertinum Antica Cantina del Salento 1935 – Salento Igt Negroamaro Passito Glykós 2019

– Fatalone – Gioia del Colle Doc Primitivo Riserva Fatalone 2018

– Feudo Croce – Primitivo di Manduria Doc Imperio 2019

– Garofano Vigneti e Cantine – Salento Igt Rosato Girofle 2020

– Gianfranco Fino Viticoltore – Salento Igt Primitivo Es 2019

– I Pàstini – Valle d’Itria Igt Bianco d’Alessano Cupa 2015 2015

– Leone de Castris – Salento Igt Negroamaro Rosato Five Roses 77° Anniversario 2020

– Masseria Li Veli – Salento Igt Verdeca Askos 2020

– Palamà – Salento Igt Primitivo Patrunale Collezione Privata 2017

– Podere 29 – Puglia Igt Nero di Troia Gelso D’Oro 2019

– Romaldo Greco – Salento Igt Negroamaro Rosato Duodecim 2020

– San Giorgio – Primitivo di Manduria Doc Diodoro 2019

– San Marzano Vini – Primitivo di Manduria Doc Sessantanni 2017

– San Marzano Vini – Primitivo di Manduria Doc Riserva Anniversario 62 2017

– Santa Lucia – Puglia Igt Fiano Gazza Ladra 2020

– Schola Sarmenti – Salento Igt Negroamaro Viginti 2017

– Tenute Cerfeda – Primitivo di Manduria Doc Riserva Don Filippo 2013

– Tenute Chiaromonte – Gioia del Colle Doc Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2018

– Tenute Chiaromonte – Gioia del Colle Doc Primitivo Riserva Chiaromonte 2016

– Varvaglione 1921 – Primitivo di Manduria Doc Papale Linea Oro 2019

– Vespa – Vignaioli per Passione – Primitivo di Manduria Doc Raccontami 2018

Basilicata

– Cantine del Notaio – Aglianico del Vulture Doc Il Sigillo 2015

– Carbone Vini – Aglianico del Vulture Doc Stupor Mundi 2017

– Elena Fucci – Aglianico del Vulture Doc Titolo 2019

– Grifalco – Aglianico del Vulture Superiore Docg Daginestra 2017

– Mustocarmelitano – Aglianico del Vulture Doc Pian del Moro 2017

– Re Manfredi – Cantina Terre degli Svevi – Aglianico del Vulture Doc 2018

Calabria

– Ceraudo – Calabria Igt Bianco Grisara 2020

– Feudo dei Sanseverino – Terre di Cosenza Doc Pollino Moscato Passito Mastro Terenzio 2013

– Ippolito 1845 – Calabria Igt Bianco Pecorello 2020

– La Pizzuta del Principe – Val di Neto Igt Pecorello Molarella 2020

– Le Moire – Calabria Igt Bianco Zaleuco 2018

– Librandi – Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Duca Sanfelice 2019

– Santa Venere – Calabria Igt Marsigliana Nera Speziale 2020

– Serracavallo – Terre di Cosenza Doc Colline del Crati Magliocco Riserva Vigna Savuco 2016

– Statti – Calabria Igt Montonico Bianco Mantonico 2019

– Terre di Balbia – Calabria Igt Gaglioppo Ligrezza 2020

Sicilia

– Baglio di Pianetto – Sicilia Doc Grillo Timeo 2020

– Benanti – Etna Doc Rosso Riserva Serra della Contessa Particella N. 587 Alberello Centenario 2015

– Caravaglio Antonino – Salina Igt Malvasia Occhio di Terra 2020

– Casa Grazia – Sicilia Doc Grillo Zahara 2020

– Donnafugata – Passito di Pantelleria Doc Ben Ryé 2018

– Duca di Salaparuta – Terre Siciliane Igt Nero d’Avola Duca Enrico 2017

– Feudo Disisa – Monreale Doc Catarratto Lu Bancu 2020

– Feudo Montoni – Sicilia Doc Nero d’Avola Vrucara 2017

– Florio – Marsala Doc Superiore Riserva Semisecco Ambra Donna Franca

– Gaglio Vignaioli – Sicilia Doc Grillo 2020

– Girolamo Russo – Etna Doc Rosso San Lorenzo 2019

– Graci – Etna Doc Bianco Arcurìa 2019

– Hauner Carlo – Malvasia delle Lipari Doc Passito Selezione Carlo Hauner 2018

– Marco De Bartoli – Sicilia Doc Grillo Vigna Verde 2020

– Miceli – Passito di Pantelleria Doc Nun 2018

– Palari – Faro Doc Palari 2016

– Palmento Carranco – Etna Doc Rosso Villa dei Baroni 2018

– Palmento Costanzo – Etna Doc Bianco Contrada Cavaliere 2019

– Passopisciaro – Terre Siciliane Igt Rosso Contrada C 2019

– Pietradolce – Etna Doc Rosso Barbagalli 2018

– Planeta – Noto Doc Rosso Santa Cecilia 2018

– Poggio di Bortolone – Cerasuolo di Vittoria Docg Classico Il Para Para 2018

– Tasca d’Almerita – Contea di Sclafani Doc Rosso Riserva Tenuta Regaleali Rossodel Conte 2016

– Tenuta Enza La Fauci – Faro Doc Oblì 2016

– Valle dell’Acate – Cerasuolo di Vittoria Docg Classico Iri da Iri 2014

Sardegna

– Angelo Angioi – Isola dei Nuraghi Igt Bianco Phoenix 2020

– Antonella Corda – Nuragus di Cagliari Doc 2020

– Argiolas – Isola dei Nuraghi Igt Rosso Turriga 2017

– Cantina Dorgali – Cannonau di Sardegna Doc Riserva Vinìola 2017

– Cantina Li Duni – Vermentino di Gallura Docg Superiore Nozzinnà 2020

– Cantina Mesa – Carignano del Sulcis Doc Superiore Gavino 2017

– Cantina Santadi – Carignano del Sulcis Doc Superiore Terre Brune 2017

– Cantine di Dolianova – Nasco di Cagliari Doc Montesicci 2019

– Capichera – Isola dei Nuraghi Igt Bianco 2019

– Cherchi Giovanni Maria – Isola dei Nuraghi Igt Rosso Luzzana 2019

– Contini – Vernaccia di Oristano Doc Flor 2016

– Ferruccio Deiana – Cagliari Doc Malvasia 2016

– Fradiles Vitivinicola – Mandrolisai Doc Rosso Superiore Angraris 2017

– Fratelli Porcu – Malvasia di Bosa Doc 2019

– Fratelli Puddu Vitivinicola – Cannonau di Sardegna Doc Oliena Rosso Riserva Pro Vois 2016

– Nuraghe Crabioni – Moscato di Sorso-Sennori Doc Bianco Crabioni 2017

– Nuraghe Crabioni – Vermentino di Sardegna Doc Kanimari 2019

– Siddùra – Vermentino di Gallura Docg Superiore Maìa 2019

– Silvio Carta – Cannonau di Sardegna Doc Serenata 2019

– Silvio Carta – Vernaccia di Oristano Doc Riserva 2004

– Su Binariu – Mandrolisai Doc Rosso Tre Buccas 2017

– Tenute Perdarubia – Cannonau di Sardegna Doc Perda Rubia 2018

Perlage Italia – Spumanti metodo classico

– Arunda – Alto Adige Doc Spumante Riserva 2015

– Ballabio – Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Farfalla Cave Privée Millesimato 2013

– Banfi Piemonte – Alta Langa Docg Spumante Riserva Cuvée Aurora 100 Mesi 2010

– Barone Pizzini – Franciacorta Docg Naturae Edizione Dosaggio Zero 2017

– Bellavista – Franciacorta Docg Brut Teatro alla Scala 2016

– Berlucchi Guido – Franciacorta Docg Millesimato Nature ’61 Dosaggio Zero 2014

– Berlucchi Guido – Franciacorta Docg Riserva Palazzo Lana Extreme Extra Brut 2010

– Bersi Serlini Franciacorta – Franciacorta Docg Millesimato Extra Brut Solo Uva 2016

– Bosio – Franciacorta Docg Millesimato Boschedòr Extra Brut 2016

– Bruno Verdi – Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Vergomberra 2016

– Cà Rovere – Cà Rovere Brut Nature Millesimato 2015

– Ca’ del Bosco – Franciacorta Docg Riserva Annamaria Clementi Dosaggio Zero 2011

– Ca’ del Bosco – Franciacorta Docg Rosé Riserva Annamaria Clementi Extra Brut 2011

– Camilucci – Franciacorta Docg Brut Ammonites

– Cantina Chiara Ziliani – Franciacorta Docg Satèn Brut Ziliani C

– Cantina Kurtatsch – Alto Adige Doc Spumante Riserva 600 Blanc de Blancs 2015

– Cantina Scuropasso – Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Roccapietra 2015

– Cantine Crosio – Erbaluce di Caluso Docg Spumante Incanto 2016

– Cantine Fontezoppa – Colli Maceratesi Doc Ribona Spumante Millesimato 2017

– Casa Setaro – Pietrafumante Brut Nature Millesimato 2016

– Castello Bonomi – Franciacorta Docg Brut Cuvèe 22

– Castello Bonomi – Franciacorta Docg Millesimato Dosaggio Zero 2013

– Cave Mont Blanc – Valle d’Aosta Doc Blanc de Morgex et de La Salle Spumante Glacier 2018

– Cesarini Sforza Spumanti – Trento Doc Millesimato 1673 Noir Nature 2015

– Claudio Cipressi Vignaiolo – Cipressi Blanc de Noir Dosaggio Zero Millesimato 2017

– Claudio Cipressi Vignaiolo – Claudio Cipressi Rosè Dosaggio Zero 2017

– Cocchi – Alta Langa Docg Spumante Rosato Rösa Millesimato 2016

– Conte Vistarino – Cépage Millesimato 2012

– Corte Aura – Franciacorta Docg Satèn Brut

– Corte Moschina – Lessini Durello Doc Spumante Riserva 2016

– Corvée – Trento Doc Brut

– Cuvage – Nebbiolo d’Alba Doc Spumante Rosé Cuvage Millesimato 2017

d’Araprì Spumante Classico – d’Araprì

– Dal Cero – Tenuta Corte Giacobbe – Lessini Durello Doc Spumante Riserva Cuvée Augusto 2014

– Deltetto 1953 – Alta Langa Docg Spumante Millesimato 2017

– Derbusco Cives – Franciacorta Docg Riserva Decem Annis Dosaggio Zero 2009

– Dubl – Dubl 2016

– Endrizzi – Trento Doc Riserva Piancastello Dosaggio Zero 2016

– Enrico Serafino – Alta Langa Docg Spumante Riserva Zero Millesimato 2015

– Faccoli Franciacorta – Franciacorta Docg Millesimato ZeroTre Extra Brut 2015

– Famiglia Cotarella – Cotarella Rosé 2015

– Fèlsina – Fèlsina Brut Millesimato 2016

– Ferghettina – Franciacorta Docg Eronero Extra Brut 2013

– Ferrari Fratelli Lunelli – Trento Doc Riserva Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Extra Brut 2010

– Ferrari Fratelli Lunelli – Trento Doc Riserva Perlè Zero 14

– Firriato – Etna Doc Spumante Bianco Blanc de Noir Gaudensius 2017

– Fongaro Spumanti Metodo Classico – Lessini Durello Doc Spumante Riserva Biologico 2015

– Francesco Bellei & C. – Cuvée Brut Blanc De Noirs 2013

– Giannitessari – Lessini Durello Doc Spumante 36 Mesi

– Giannitessari – Lessini Durello Doc Spumante Riserva 60 Mesi 2013

Giorgi – T.o.p. Zero

– Gnavi Carlo – Erbaluce di Caluso Docg Spumante Turbante Pas Dosé Millesimato 2016

– I Barisèi – Franciacorta Docg Riserva Francesco Battista Dosaggio Zero 2011

– Kellerei St. Pauls – Alto Adige Doc Spumante Praeclarus Blanc de Blancs 2014

– Kettmeir – Alto Adige Doc Spumante Rosé Athesis 2018

– La Madeleine – Nerosé 60

– La Masera – Erbaluce di Caluso Docg Spumante Masilé Millesimato 2014

– La Montina – Franciacorta Docg Rosé Demi Sec

– La Scolca – Soldati La Scolca d’Antan Brut Blanc de Blancs Millesimato 2009

– La Scolca – Soldati La Scolca d’Antan Rosé Brut Millesimato 2009

– Le Marchesine – Franciacorta Docg Millesimato Extra Brut Nodens Blanc de Noir 2016

– Le Marchesine – Franciacorta Docg Rosé Millesimato Brut Artio 2017

– Leone de Castris – Salice Salentino Doc Rosato Spumante Five Roses 2018

– Letrari – Trento Doc Riserva Dosaggio Zero Grandi Millesimi 2015

– Martini Lorenz Comitissa – Comitissa Riserva 2017

– Mas dei Chini – Trento Doc Rosé Brut Nature

– Maso Martis – Trento Doc Riserva Brut Madame Martis Rare Vintage 2011

– Maso Martis – Trento Doc Riserva Dosaggio Zero Millesimato 2017

– Milanesi Stefano – Vesna 2014

– Monsupello – Monsupello Rosé 2017

– Monsupello – Monuspello Nature 2017

– Monte Rossa – Franciacorta Docg Coupè Brut Nature

– Monte Rossa – Franciacorta Docg Rosé Cabochon Rosè Brut Fuoriserie N°06

– Moser – Trento Doc Moser Brut Nature 2015

– Mosnel – Franciacorta Docg Millesimato Extra Brut EBB Riedizione 2020 2010

– Palazzo Tronconi – Cloe Brut Nature Millesimato 2018

– Pedrotti Spumanti – Trento Doc Riserva 80 40 Extra Brut 2012

– Pievalta – Perlugo

– Pisoni Azienda Agricola – Trento Doc Riserva Erminia Segalla Extra Brut 2013

– Pojer e Sandri – Rosé

– Pozzo Elisa Azienda Agricola – Erbaluce di Caluso Docg Spumante Reirì 2016

– Priore – Franciacorta Docg Dosaggio Zero

– Quadra Franciacorta – Franciacorta Docg Dosaggio Zero Eretiq 2015

– Revì – Trento Doc Millesimato Dosaggio Zero 2016

– Revì – Trento Doc Rosé Cavaliere Nero Extra Brut 2014

– Ricci Curbastro – Franciacorta Docg Gualberto Dosaggio Zero 2011

– Rizzi Roman – Blanc de Blancs 2017

– Rizzi Roman – Lo sfacciato 2016

– San Salvatore 1988 – Gioì Millesimato 2017

– Sandro De Bruno – Lessini Durello Doc Spumante Riserva 100 Mesi 2010

– Tenuta Ambrosini – Franciacorta Docg Nihil Dosaggio Zero

– Tenuta Mariani – Segreto Fut de Chêne Millesimato 2017

– Tenuta Travaglino – Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Gran Cuvée Blanc de Noir Millesimato 2017

– Turra – Franciacorta Docg Millesimato Pas Dosè 2014

– Uberti – Franciacorta Docg Francesco I Extra Brut

– Uberti – Franciacorta Docg Millesimato Comarì del Salem 2014

– Umani Ronchi – La Hoz 2016

– Valdal – Valdal Extra Brut 2016

– Velenosi Vini – Gran Cuvée Gold Brut Millesimato 2010

– Vigna Dorata – Franciacorta Docg Brut

– Vigneti Cenci – Franciacorta Docg Extra Brut Cuvée Speciale Nelson Cenci

– Vigneti Cenci – Franciacorta Docg Satèn Cuvée Brut La Via della Seta

– Vigneti Pittaro – Ribolla Gialla Ronco Vieri

– Villa Franciacorta – Franciacorta Docg Millesimato Extra Blu Extra Brut 2016

– Villa Matilde Avallone – Mata 2012

– Villa Parens – Gran Noir Millesimato 2013

– VisAmoris – Zero Millesimato 2013.