Olimpiadi Milano-Cortina 2026, FS illumina la Stazione Centrale

Spettacolare gioco di luci sulla facciata della Stazione Centrale di Milano, illuminata a un anno dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Uno spettacolo per gli occhi sulla facciata della Stazione Centrale di Milano, illuminata con luci tricolore dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il Gruppo FS illumina la Stazione Centrale

In occasione della celebrazione “One Year to Go” che dà il via al countdown ufficiale dei Giochi, la facciata della stazione milanese è stata illuminata con i colori della bandiera italiana.

La proiezione è a cura del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Mobility Premium Partner delle Olimpiadi Invernali che tornano sul territorio italiano a vent’anni di distanza da Torino 2006. La facciata della Stazione Centrale di Milano è stata illuminata in loop giovedì 6 febbraio 2025 dalle ore 18.00 alla mezzanotte e lo spettacolo di luci sarà replicato fino a sabato 8 febbraio.

Attraverso la partnership con Fondazione Milano Cortina 2026, il Gruppo FS punta a valorizzare e mettere in atto le linee guida del Piano Strategico 2025-2029, garantendo trasporti efficaci, affidabili e sicuri, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo del treno e la mobilità sostenibile.

Il Gruppo FS che nel 2024 ha visto Trenitalia eletta come la migliore compagnia ferroviaria d’Europa, in occasione dei Giochi del 2026 si impegna nel potenziamento dell’assistenza, soprattutto verso le persone a ridotta mobilità, nell’incremento dei collegamenti in treno e in bus con offerte dedicate, nell’allestimento di aree di snodo logistico e trasporto intermodale, nuovi hub per la sosta e rigenerazione degli spazi e nel potenziamento dei servizi logistici attraverso gli hub del territorio.

Il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici

Come detto lo spettacolare gioco di luci sulla Stazione Centrale di Milano è stato organizzato a un anno esatto dall’inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, prevista per il 6 febbraio del 2026: la manifestazione andrà avanti fino al 22 febbraio dello stesso anno e segna il ritorno delle Olimpiadi Invernali in Italia dopo quelle di Torino 2026 e di Cortina del 1956.

Le sedi di gara saranno dislocate tra la Lombardia, il Veneto e il Trentino Alto Adige: oltre che a Cortina d’Ampezzo e Milano, le gare delle varie discipline olimpiche si svolgeranno anche a Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva e Tesero. La cerimonia di inaugurazione avverrà allo Stadio San Siro di Milano, mentre quella di chiusura all’Arena di Verona.

A Milano, presso la Santagiulia Ice Hockey Arena, andranno in scena le partite di hockey su ghiaccio. A Cortina d’Ampezzo, invece, le discipline saranno così divise: bob, skeleton e slittino al Cortina Sliding Centre, sci alpino al Tofane Alpine Skiing Centre e curling al Cortina Curling Olympic Stadium.

L’Ice Skating Arena di Assago ospiterà il pattinaggio di figura e lo short track, mentre lo Stelvio Ski Centre di Bormio sarà il teatro delle gare di sci alpino e sci alpinismo. Due sedi a Livigno con le gare di freestyle e snowboard tra il Livigno Snow Park e il Livigno Aerials & Moguls Park. Combinata nordia e salto con gli sci a Predazzo, presso il Predazzo Ski Jumping Stadium.

L’Anterselva Biathlon Arena di Rasun-Anterselva sarà il tempio del biathlon, mentre il Tesero Cross-Country Skiing Stadium di Tesero ospiterà le gare di combinata nordica e sci di fondo. Hockey e pattinaggio di velocità, infine, al Milano Ice Park di Rho.