La Guida Michelin ha condiviso l'elenco dei migliori ristoranti sulla spiaggia al mondo e tra i nove indirizzi c'è un solo ristorante italiano

Dalle trattorie di paese ai ristoranti stellati, l’Italia è famosa in tutto il mondo per il suo patrimonio gastronomico, la qualità dei prodotti e il livello di molti ristoranti. Nella recente selezione che la Guida Michelin ha dedicato ai migliori ristoranti con la spiaggia al mondo, però, compare un solo indirizzo italiano. Questa speciale classifica comprende una selezione esclusiva e limitata a nove indirizzi dei migliori ristoranti sulla spiaggia. I criteri della scelta comprendono una cucina di alto livello, una location da sogno e la possibilità di godersi un’esperienza gastronomica letteralmente a pochi passi dal mare.

L’unico italiano nella classifica: Il Bikini a Vico Equense

Un articolo firmato dalla giornalista Lanie Goodman per il sito ufficiale della Guida Michelin ha condiviso quali sono i migliori ristoranti sulla spiaggia al mondo. Nella lista dei 9 selezionati c’è anche un italiano: il Bikini a Vico Equense, nella Penisola Sorrentina che era stato già premiato anche da The Fork. Da oltre sessant’anni è considerato uno dei luoghi più affascinanti del Golfo di Napoli: una baia incontaminata con spiaggia di ghiaia sottile, mare limpido, vegetazione lussureggiante e un’atmosfera rilassata. A tutto questo si aggiunge un ristorante di ottimo livello. Gestito dalla famiglia Carselli, oggi alla terza generazione, Il Bikini propone un ristorante con una panoramica terrazza, circondata dal verde della montagna e dal blu del mare.

Come sottolinea la Guida Michelin: “La sua posizione leggermente sopra il club sulla spiaggia offre una vista mozzafiato sul mare. Che si cena di giorno o di sera, la vista panoramica aggiunge un tocco magico alla sosta.” Il menù propone una cucina italiana, prettamente mediterranea, con piatti di pesce di ottima qualità. Il sito della Guida Michelin consiglia, in particolare, il risotto alla pescatora profumato al limone e il tonno scottato con crema di pomodori arrosto servito con la caponata. Tra i dolci, spicca la caprese al cioccolato senza farina. Il Bikini non è solo un ristorante, ma un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

Gli altri migliori ristoranti sulla spiaggia selezionati dalla Guida Michelin

La classifica della Guida Michelin include solo nove indirizzi, sparsi tra Asia, Medio Oriente ed Europa. Sono tutti ristoranti selezionati che, come Il Bikini, uniscono qualità della cucina, servizio e fascino. Ben sei ristoranti si trovano in Europa e oltre all’Italia in classifica ci sono Spagna, Portogallo, Francia e Germania. La Spagna con ben due indirizzi: il Miramar a Llançà, sulla Costa Brava, un ristorante stellato che unisce creatività e territorio, e El Serbal a Santander, affacciato sulla spiaggia di El Sardinero, con una cucina legata alla tradizione cantabrica. In Portogallo, la scelta è caduta sul Sublime Comporta Beach Club a Carvalhal, a pochi chilometri da Lisbona. In Francia, è stato selezionato il Jardin Tropezina a Ramatuelle, in Costa Azzurra. Infine, in Germania, il ristorante scelto è il Sansibar a Rantum, sull’isola di Sylt sul Mare del Nord.

Gli altri tre migliori ristoranti sulla spiaggiasi trovano in Asia. In particolare, negli Emirati Arabi la scelta è ricaduta su French Riviera a Dubai, una location lussuosa e sofisticata affacciata sul Golfo Arabico. Gli altri due paesi in classifica sono Thailandia e Vietnam. In Thailandia è stato scelto il Jun Hom a Koh Samui, un ristorante immerso in un paesaggio tropicale, mentre in Vietnam, è stato selezionato il My Hanh Seafood a Da Nang, amato soprattutto per la qualità del pesce fresco e l’atmosfera unica.