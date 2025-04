La Lombardia ha candidato tre borghi al concorso Best Tourism Villages 2025 organizzato da UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo

L’Italia ha un patrimonio storico, architettonico e naturale che tutto il mondo ci invidia. Non ci sono solo grandi città d’arte, siti archeologici millenari o montagne mozzafiato, ma anche piccoli borghi ricchi di storia, cultura e autenticità. Sono luoghi in cui il tempo sembra procedere ancora con lentezza e le tradizioni spesso centenarie portate avanti con passione. È proprio in questo spirito che la Regione Lombardia ha scelto di candidare tre realtà al concorso internazionale ‘Best Tourism Villages 2025’, organizzato da UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo. Un’occasione unica per portare tre gioielli lombardi sulla scena globale.

I tre borghi candidati a ‘Best Tourism Villages 2025’

La Lombardia vuole rendersi protagonista nella scena internazionale. Dopo che Milano è stata scelta insieme a Cortina per le Olimpiadi del 2026, la regione candida anche tre suoi borghi al concorso internazionale ‘Best Tourism Villages 2025‘. I tre paesi prescelti sono Clusone, Bellano e Monte Isola e fanno già parte della rete “Borghi più belli d’Italia“.

Clusone, in provincia di Bergamo, è il più popoloso dei tre, con poco più di 8.500 abitanti ed era diventato famoso qualche anno fa grazie a una canzone di Lazza. È incastonato nella splendida Val Seriana e vanta un patrimonio storico e culturale importante. Il suo centro ospita numerose chiese antiche e diversi oratori con affreschi che risalgono al medioevo. Di grande interesse anche il Palazzo Comunale con la Torre civica che ospita l’orologio di Pietro Fanzago che indica i movimenti degli astri, della terra, del sole e della luna.

Bellano, affacciato sulle rive orientali del Lago di Como, è un borgo dal grande fascino e dalla storia antica. Questo territorio era già abitato in epoca romana ed era attraversato dalla via Spluga, strada romana che collegava Milano con il passo dello Spluga. La sua posizione panoramica sul Lago la rende meta molta ambita, così come la presenza dell’Orrido, una gola naturale spettacolare incastonata tra le rocce.

Monte Isola, infine, è un comune affacciato sul Lago d’Iseo in provincia di Brescia. È un cosiddetto “comune sparso” con gli abitanti (meno di 2000) distribuiti su 12 borghi. Qui, il tempo sembra essersi fermato: niente auto, solo stradine pedonali, scorci sul lago, piccoli villaggi di pescatori e il profumo del pesce essiccato. Un modello di turismo lento e rispettoso. I turisti possono girare con i mezzi pubblici o in bicicletta lungo sentieri nel bosco o vecchie mulattiere.

Il concorso Best Tourism Villages 2025 promosso da UN Tourism

Il programma Best Tourism Villages è un’iniziativa promossa da UN Tourism (ex UNWTO) con un obiettivo preciso: riconoscere e premiare i borghi che rappresentano esempi virtuosi di sviluppo turistico sostenibile. Ogni anno vengono selezionati paesi con meno di 15.000 abitanti che si distinguono per la qualità della vita, la tutela del patrimonio culturale e naturale, l’inclusione della comunità locale e l’impegno verso un turismo responsabile.

Come spiegato dal presidente della Regione Attilio Fontana nel sito ufficiale della Regione, la candidatura di Clusone, Bellano e Monte Isola è un modo per mostrare una Lombardia diversa, fatta di comunità che lavorano ogni giorno per offrire un’accoglienza autentica. Ora non resta che attendere l’esito della selezione, previsto per l’ultimo trimestre 2025.