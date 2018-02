Le 5 migliori pasticcerie di Pisa

State facendo una passeggiata a Pisa e all’improvviso siete colti da un irresistibile languorino? Meglio fermarsi in una pasticceria, prima che sia troppo tardi! Ecco le cinque migliori della cittadina toscana.

Caffè&Chocolate

Caffè&Chocolate è un bar che si trova in via Italo Bargagna 34: all’apparenza un posto come tanti, nasconde in realtà dietro i suoi vetri una delle migliori pasticcerie di Pisa. Non solo dolci tradizionali, ma anche piacevoli novità, come le brioche vegane, un’alternativa leggera e sfiziosa al normale cornetto. Saccottino ai tre cioccolati, perla crema e panna, croissant al pistacchio: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Pasticceria Da Tripoli

In via Guglielmo Oberdan 53 si trova la pasticceria Da Tripoli. Si dice faccia una delle migliori torte alla mantovana di Pisa e un ottimo dolce ai pinoli. Qui potete trovare i prodotti classici della tradizione toscana, biscotti secchi e paste per tutti i gusti, dalle più elaborate a quelle più semplici. L’estrema professionalità e la cortesia dello staff aggiungono pregio a quella che è una delle pasticcerie più buone di Pisa.

Mai Grano – Delizie artigianali Gluten Free

Mai Grano – Delizie artigianali Gluten Free è una pasticceria che prepara prodotti senza glutine e alcuni anche privi di lattosio. Questo ovviamente non toglie nulla al sapore: i dolci sono ottimi, artigianali, leggeri e così sfiziosi da leccarsi i baffi. Il locale si trova in via San Iacopo 113 ed è una tappa obbligata per chi vuole provare qualcosa di diverso in quella meravigliosa città che è Pisa.

Pasticceria Siciliana Pisa

Cannoli croccanti, cornetti al pistacchio, bignè con la crema e budino di riso: questo e altro è possibile assaggiare nella Pasticceria Siciliana Pisa, in via Garibaldi 29. Per chi volesse sono disponibili anche cibi salati come le arancine, tipica specialità dell’isola e gustosa leccornia a cui non è possibile resistere, nemmeno quando si è sazi. Gradite un angolo di Sicilia in Toscana? Questa è la pasticceria che cercate.

Cioccorocolato

Se volete rifarvi gli occhi e il palato, immancabile è l’appuntamento a Cioccorocolato, magnifica pasticceria in via Giovanni di Simone 10 a Pisa. Qui fare torte è un’arte e i dolci non a caso sono tra i più rinomati in città. Il punto forte di questo posto? Ovviamente il cioccolato, rigorosamente artigianale e usato come decorazione anche delle bevande, come il mitico “cioccorocolato” della casa, assolutamente da provare se si passa in questa pasticceria.