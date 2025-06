Il Lago Maggiore è stato scelto come location per le riprese della nuova stagione della serie Netflix 'The Gentlemen' diretta da Guy Ritchie

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Il Lago Maggiore è stato scelto in questi giorni come set per una nuova produzione internazionale: sono infatti in corso le riprese della seconda stagione di ‘The Gentlemen‘, serie britannica ideata da Guy Ritchie e distribuita da Netflix.

Dove si gira The Gentlemen sul Lago Maggiore

La serie ‘The Gentlemen’ è uno spin-off televisivo dell’omonimo film diretto da Guy Ritchie. Racconta la storia di Edward Horniman, un militare dell’ONU che eredita una vasta tenuta e il titolo nobiliare del padre, scoprendo che la proprietà è coinvolta in un traffico illegale legato alla coltivazione di marijuana. Sebbene l’ambientazione principale sia nel Regno Unito, alcune sequenze sono state ambientate in Italia, in particolare tra le sponde del Lago Maggiore.

Il progetto coinvolge attori, tecnici e operatori impegnati in diverse aree del centro cittadino, in particolare lungo il lungolago e nei pressi di alcune ville storiche. Il coordinamento logistico è stato affidato, tra gli altri, alla Film Commission Torino Piemonte, attiva nel supporto a produzioni nazionali e internazionali, già operativa in altre iniziative cinematografiche di rilievo sul territorio piemontese.

A fare da sfondo è la località di Pallanza, nel territorio di Verbania. Le riprese esterne sono concentrate nella zona compresa tra Piazza Garibaldi, il Grand Hotel Majestic e via Vittorio Veneto, temporaneamente chiusa in alcuni tratti. A Pallanza è stato inoltre allestito un pontile provvisorio di fronte a villa Rusconi Clerici. Tra le immagini più suggestive, una scena girata con un motoscafo Riva, emblema del design nautico italiano e simbolo del lusso associato alle produzioni internazionali di alta fascia.

Verbania e dintorni si sono rivelati negli anni particolarmente adatti a produzioni audiovisive per via della varietà paesaggistica, della presenza di edifici storici e della capacità ricettiva del territorio. Il contesto naturale e architettonico ha favorito negli anni la realizzazione di spot pubblicitari e film ambientati sul lago.

Quando sono previste le riprese di The Gentlemen in Italia

Secondo le informazioni diffuse, le riprese sul Lago Maggiore sono iniziate a metà giugno e proseguiranno fino alla prima settimana di luglio. Durante questo periodo, la presenza della troupe ha comportato alcune variazioni temporanee alla circolazione e alle attività commerciali, che si sono in parte adattate alle esigenze di produzione cinematografica.

Nel cast della nuova stagione sono presenti anche attori italiani. Tra i nomi annunciati figurano Sergio Castellitto, Benedetta Porcaroli e Michele Morrone, a cui si affiancano interpreti internazionali. La produzione è firmata da Indiana Production, in collaborazione con Netflix e con il contributo di diverse realtà locali e istituzioni del territorio.

L’arrivo della serie ha portato un aumento dell’interesse verso il territorio, anche da parte dei turisti. Alcune strutture alberghiere hanno ospitato il regista e gli attori durante le giornate di lavorazione. Le scene registrate sul Lago Maggiore verranno integrate alla narrazione e saranno visibili al pubblico con l’uscita della seconda stagione, prevista nel 2025.

Verbania e l’area del lago si confermano così una delle mete privilegiate per il cinema e la televisione, apprezzate per la qualità delle location e per il supporto offerto alle produzioni nazionali e internazionali, in un’ottica di valorizzazione culturale e turistica a lungo termine.