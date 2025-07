Mick Jagger ha deciso di trascorrere qualche giorno a Venezia, dove ha fatto una tappa speciale per visitare Ca' d'Oro sottoposto a lavori di restauro

Venezia è una città dal grande fascino che conquista visitatori da tutti il mondo. Tra i personaggi più noti e amanti della città c’è anche Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones. Jagger ha scelto di recente di trascorrere un paio di giorni nella città veneta, concedendosi anche un tour esclusivo al Palazzo Ca’ d’Oro, uno dei gioielli architettonici di Venezia.

Mick Jagger alla Ca’ d’Oro a Venezia

In questi giorni, mentre l’attenzione mediatica era tutta rivolta al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, un altro grande protagonista ha raggiunto Venezia: Mick Jagger. Il volto dei Rollings Stones ha dimostrato ancora una volta il suo amore per l’Italia. Dopo essere venuto più volte in vacanza nel Bel Paese e aver anche comprato una casa a Portopalo di Capo Passero, borgo del siracusano, Jagger ha scelto per questo viaggio la laguna veneziana. La rockstar non sembra essere stata tra gli invitati al matrimonio di Bezos; la sua compagna, la ballerina Melanie Hamrick, aveva condiviso sui social, però, qualche indizio sul loro arrivo nella laguna. Durante la sua visita il cantante ha voluto visitare Ca’ d’Oro, antica residenza del XVI secolo, accompagnato da Toto Bergamo Rossi.

Toto Bergamo Rossi è il direttore di Venetian Heritage, la fondazione che promuove restauri e mostre per la tutela del patrimonio veneziano. La visita è stata immortalata in uno scatto pubblicato poi da Bergamo Rossi, che ha voluto condividere nei social questo momento significativo. A Ca’ d’Oro Jagger ha avuto modo di osservare i lavori in corso che daranno un nuovo volto al famoso palazzo sul Canal Grande. Mick Jagger oltre a essere un appassionato d’arte, si è sempre impegnato anche in prima persona per la tutela della laguna. Anni fa, ad esempio, si era schierato contro il traffico delle grandi navi.

I lavori di restauro a Ca’ d’Oro a Venezia

Ca’ d’Oro è uno dei palazzi più celebri e affascinanti di Venezia, situato nel sestiere di Cannaregio e affacciato direttamente sul Canal Grande. Il suo nome deriva dal fatto che in origine la facciata era decorata con una foglia d’oro e colori accesi. Oggi, anche se la decorazione è scomparsa questo è ancora uno degli esempi più raffinati di gotico veneziano. Dal 1927, inoltre, non è più residenza ma è adibito a museo come sede della Galleria Franchetti.

Jagger si è immerso tra le sale della Ca’ d’Oro, osservando i lavori che stanno trasformando il palazzo-museo. I lavori di restauro della Galleria Franchetti, iniziati nel gennaio 2023, proseguiranno fino al maggio 2027. Si tratta di un progetto interamente finanziato da Venetian Heritage insieme alla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti per il Ministero della Cultura, con un investimento complessivo di otto milioni di euro.

Sono già terminati i lavori al primo piano nobile, dove le pitture posticce sono state rimosse per lasciare spazio al marmorino veneziano, mentre i soffitti lignei e i pavimenti sono stati restaurati. L’impianto elettrico, la climatizzazione e l’illuminazione sono stati completamente rinnovati per garantire al meglio la conservazione delle opere ma anche per rendere più piacevoli le visite. A settembre 2025 inizierà il restauro del secondo piano, che includerà anche l’installazione di una nuova scala, un nuovo ascensore e un ingresso con caffetteria.

Le novità non riguardano solo gli spazi espositivi, ma anche le opere esposte. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ sono previsti prestiti per opere di artisti come Tintoretto, Paolo Veneziano, Jacopo Sansovino, Antonio Lombardo e Andrea Brustolon. Due le mostre già programmate: una sulle cornici restaurate della collezione Franchetti, dal 3 settembre al 16 novembre, e la Pietà di Giovanni Bellini, restaurata da Venetian Heritage, che sarà esposta alla Ca’ d’Oro dal 20 novembre 2025 al 6 gennaio 2026.