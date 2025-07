PROMO

Vacanze da sogno al Falkensteiner Family Resort Lido in Alto Adige, la destinazione perfetta che coccola adulti e bambini

Nella splendida cornice della Val Pusteria, a Casteldarne, sorge una delle più innovative realtà ricettive d’Europa per il turismo familiare. Il Falkensteiner Family Resort Lido, classificato 4 stelle superior, rappresenta un modello pionieristico nell’ospitalità dedicata alle famiglie, ridefinendo completamente gli standard del settore.

Con le imponenti Dolomiti che fanno da scenario naturale, questa struttura ha conquistato rapidamente una posizione di rilievo nell’ambito del turismo europeo, diventando punto di riferimento per famiglie alla ricerca di esperienze di qualità.

Architettura innovativa e concept rivoluzionario

Il resort si distingue per un’architettura particolare che si estende su 7000 metri quadrati dedicati interamente al divertimento e al benessere familiare. L’approccio progettuale integra perfettamente funzionalità e design, creando spazi che stimolano la gioia e la meraviglia in ogni visitatore.

L’elemento distintivo è rappresentato dalla mascotte Falky, che diventa il filo conduttore di un’esperienza immersiva caratterizzata da programmi di animazione educativa, attività ludico-didattiche e percorsi di scoperta che combinano intrattenimento e apprendimento.

Il Rooftop Sky Adventure Park, innovazione verticale

L’elemento più distintivo della struttura è il Rooftop Sky Adventure Park, un parco divertimenti realizzato sulla copertura dell’edificio principale. Una soluzione architettonica, questa, che si affaccia su un panorama dolomitico esclusivo come sfondo per le attività ricreative.

Tra le attrazioni principali si trova il Valo Jump, un tappeto elastico interattivo che costituisce un unicum nel settore dell’intrattenimento turistico.

L’installazione più attraente è la pista da sci con impianto di risalita operativo durante tutto l’anno, realizzata con materiali tecnici speciali che replicano le condizioni della neve naturale, permettendo l’esperienza sciistica anche nei mesi estivi.

Il complesso include inoltre un campo polisportivo per calcio e basket con vista sulle montagne, una pista per competizioni di Bobby Car destinata ai più piccoli, e una “zipline” che assicura un’esperienza adrenalinica con panorami mozzafiato. Durante la stagione invernale, l’offerta si arricchisce con una pista di pattinaggio che completa il ventaglio di attività sotto il cielo alpino.

Area acquatica, il divertimento per tutta la famiglia

Il settore acquatico rappresenta uno dei punti di forza strategici del resort. La struttura dispone di un lago naturale privato con spiaggia di sabbia fine per un’esperienza unica nel contesto alpino.

L’attrazione principale è lo scivolo acquatico coperto più lungo dell’Alto Adige, dotato di sistema di cronometraggio per trasformare ogni discesa in una competizione coinvolgente. Il complesso acquatico è completato da piscine coperte e scoperte che garantiscono fruibilità in ogni stagione, creando opportunità di svago e relax per tutte le fasce d’età.

La cura per i più piccoli a livello premium

Il resort ha sviluppato un sistema di assistenza all’infanzia di standard deluxe, con programmi specifici per ogni fascia d’età a partire dai 6 mesi di vita.

Il Baby Land accoglie i neonati e i bambini più piccoli, mentre il Falky Land costituisce un universo dedicato ai bambini con programmi di animazione, laboratori creativi e attività educative strutturate. I bambini dai 3 ai 6 anni possono utilizzare un’area giochi su due livelli con un villaggio in miniatura per stimolare la creatività e l’immaginazione.

Per i bambini dai 7 agli 11 anni sono previsti cooking class con animatori qualificati, cacce al tesoro esplorative del resort e serate in discoteca dedicate. I teenager dispongono di una Teen Zone completamente attrezzata con padiglione gaming, discoteca, cinema e laboratori specialistici.

Il calendario settimanale include eventi speciali come spettacoli musicali dal vivo, show di prestidigitazione, discoteche per bambini in ambiente sicuro e serate attorno al fuoco per attività di socializzazione sotto le stelle.

Ristorazione gourmet plus, gastronomia di alto livello

La formula Pensione Completa Gourmet Plus trasforma l’esperienza culinaria in un viaggio gastronomico da non perdere. La cucina attinge dalle tradizioni di 12 masi locali, creando un percorso che inizia con una ricca colazione a buffet e prosegue con pasti leggeri a pranzo, la merenda pomeridiana Bake & Cake e cene che celebrano i sapori territoriali.

Il ristorante Falky è specificamente dedicato ai bambini, con menu baby studiati per essere gustosi e nutrizionalmente equilibrati. Le stazioni di live cooking permettono di assistere alla preparazione di pizza, pasta fresca e specialità locali.

Durante i pasti sono disponibili succhi di frutta premium e bevande analcoliche di alta qualità, mentre l’acqua è sempre accessibile.

Per le famiglie con bambini piccolissimi è disponibile una cucina aperta 24 ore su 24, completamente attrezzata con angolo cottura, forno a microonde, bollitore e frigorifero sempre rifornito di latte fresco.

Il nuovo ristorante Dodici, riservato agli ospiti delle Exclusive Suite o prenotabile su richiesta, propone un’idea di fine dining pensata per le famiglie e che si esprime nella semplicità dei piatti che esaltano la purezza delle materie prime serviti in un ambiente raffinato ed elegante. Qui si lasciano da parte i formalismi per ritrovare ciò che conta davvero: l’ospitalità sincera, i sapori intensi e la gioia dello stare insieme.

Il ristorante “La cucina dei 12 masi”, aperto da colazione a cena per tutti gli ospiti del Resort, propone una cucina autentica e deliziosa basata su ingredienti biologici di alta qualità e su un’ attenzione all’ambiente senza compromessi.

Le nuove camere

Il resort ha introdotto nuove tipologie di camere che ridefiniscono il comfort familiare:

Smart Family Room : soluzioni intelligenti che ottimizzano gli spazi per le famiglie moderne.

: soluzioni intelligenti che ottimizzano gli spazi per le famiglie moderne. Exclusive Suite Falkytent : spaziosa e con vista direttamente sul lago, include una speciale Falkytent, una grotta studiata per i più piccoli per giocare come in una tenda, combinando l’atmosfera dell’outdoor con i comfort di un hotel 4 stelle superior.

: spaziosa e con vista direttamente sul lago, include una speciale Falkytent, una grotta studiata per i più piccoli per giocare come in una tenda, combinando l’atmosfera dell’outdoor con i comfort di un hotel 4 stelle superior. Exclusive Spa Suite: perfette per chi desidera combinare relax e divertimento, con bagno esclusivo con vasca idromassaggio e smart TV, sistema audio e illuminazione d’atmosfera.

Ogni camera, su richiesta, può essere equipaggiata con lettini, vaschette, fasciatoi e persino passeggini e marsupi per le escursioni montane, dimostrando attenzione a ogni dettaglio del comfort familiare.

Acquapura Spa, benessere familiare su 2800 metri quadrati

L’Acquapura Spa è uno dei punti di forza della struttura, attraverso un’area dedicata di 2800 metri quadrati. Mentre i bambini si divertono nelle loro aree specifiche, i genitori possono usufruire dell’area Adults only, completa di sauna finlandese, sauna bio e bagno turco.

All’arrivo, ogni famiglia riceve un kit benessere completo: gli adulti trovano in camera una borsa con accappatoio, pantofole e asciugamani per tutta la durata del soggiorno, mentre i bambini ricevono accappatoi di peluche e accessori speciali.

La particolarità di quest’area benessere è di certo la sauna panoramica per famiglie sul tetto dell’hotel, dove è possibile condividere momenti di relax ammirando il panorama dolomitico. La nuova palestra con vista lago trasforma l’allenamento in un momento di puro relax, mentre la sala yoga permette di ritrovare l’equilibrio interiore circondati dalla bellezza del paesaggio.

Posizione strategica ed esperienze outdoor

Situato a soli 30 chilometri dalle rinomate piste da sci di Plan de Corones e a 9 chilometri da Brunico, il resort costituisce la base ideale per scopre le bellezze della Val Pusteria. Le guide organizzano escursioni con i lama, tour in bicicletta per famiglie, gite alle cascate di Reinbach e avventure di rafting.

La partnership premium con il Golf Club Pustertal mette a disposizione vantaggi esclusivi agli ospiti. Il resort partecipa attivamente ai programmi per famiglie della zona, incluse le rilassanti sessioni di aufguss guidate in sauna, che rappresentano una tradizione autentica del benessere alpino.

Durante la stagione invernale, la partnership con la scuola di sci Cima porta il divertimento sulla neve direttamente in hotel. I bambini dai 4 anni possono partecipare al servizio Falky scuola sci: vengono prelevati direttamente dall’hotel, accompagnati al comprensorio sciistico per una giornata sulla neve e riportati nel pomeriggio.

Offerte speciali per l’estate 2025

Il Falkensteiner Family Resort Lido presenta un’esclusiva opportunità per vivere un’estate indimenticabile nelle Dolomiti con vantaggi economici straordinari.

Il Summer Bonus 2025 è disponibile per soggiorni a partire da 4 notti nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 13 settembre 2025, con possibilità di prenotazione fino al 31 luglio 2025.

Gli ospiti possono beneficiare di uno sconto del 15% nei periodi dal 16 luglio al 3 agosto e dal 23 agosto al 7 settembre, combinato con un bonus esclusivo di 30 euro per camera a notte, automaticamente detratto al momento della prenotazione. Questa promozione speciale è inoltre combinabile con i benefit del club, permettendo di massimizzare i risparmi per una vacanza di lusso a prezzi vantaggiosi.