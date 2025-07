Chiara Ferragni è tornata sul lago di Como dove ha trascorso un fine settimana di relax in luoghi incantevoli: che sia alla ricerca di una nuova casa?

Il fine settimana trascorso da Chiara Ferragni sul lago di Como non è passato di certo inosservato: impossibile per uno dei volti più famosi del web, con oltre 28 milioni di follower su Instagram e 6,5 milioni su TikTok.

Il ritorno della nota imprenditrice digitale sulle sponde dello specchio d’acqua lombardo ha fatto sorgere un interrogativo: che sia interessata ad acquistare una nuova casa?

Chiara Ferragni torna sul lago di Como: è in cerca di una nuova casa?

In passato la Ferragni, insieme all’ormai ex Fedez, aveva acquistato una meravigliosa proprietà sul lago di Como: Villa Matilda, situata nel comune di Pognana Lario. Una grande villa con giardino e anche una spettacolare piscina a sfioro.

I due avevano passato tanti momenti di spensieratezza nella residenza del Lario, insieme ai figli e in compagnia degli amici. Dopo la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, la villa era rimasta di proprietà del rapper ed è stata poi venduta proprio nel mese di luglio del 2025.

Il lago di Como resta sempre nei cuori di Chiara Ferragni che quando può, tra un impegno e l’altro, ama concedersi qualche giorno di relax nella sua magica atmosfera. Qualcuno ha ipotizzato che nel suo ultimo soggiorno l’influencer abbia approfittato per sondare il terreno e valutare l’acquisto di una nuova villa.

Al momento si tratta di mere suggestioni: di certo c’è che la Ferragni è stata protagonista di un’escursione tra le iconiche ville affacciate sulle rive del lago e in una breve clip pubblicata sui social ha definito Villa La Cassinella come la sua preferita.

Il post social della Ferragni

Nella giornata di lunedì 21 luglio 2025, Chiara Ferragni ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Instagram, intitolato “Lake Como Weekend”: una galleria di immagini che testimoniano il fine settimana trascorso dall’imprenditrice digitale sulle sponde del lago lombardo.

Tra gli immancabili selfie allo specchio e le immagini dei deliziosi piatti gustati, la Ferragni ha pubblicato diverse foto che esaltano tutte le bellezze del posto: c’è stato il tempo anche per un giro in barca, la soluzione ideale per poter visitare le innumerevoli meraviglie offerte dal lago di Como e spostarsi in maniera rapida da una località all’altra. Pioggia di like e commenti sotto il post Instagram della Ferragni: tra i tanti ce n’è uno in inglese che rivolgendosi a Chiara, ha scritto “Il mio sogno è che tu riesca a comprarti una Villa Matilda tutta per te”.

Presenza stabile nella classifica degli italiani con più follower su Instagram, Chiara Ferragni dopo la separazione con Fedez è stata protagonista di un 2025 che l’ha vista impegnata in giro per il mondo, tra Italia, Europa e America.

A luglio, per esempio, è stata in Messico per partecipare a diversi eventi e posare per le copertine di tre riviste. In precedenza l’imprenditrice digitale aveva trascorso qualche giorno a Parigi per l’Haute Couture, ospite per le sfilate dei grandi marchi della moda. Il mese precedente, la Ferragni era stata prima a Marbella, in Spagna, e poi a Napoli: tutte esperienza puntualmente raccontate ai follower su Instagram.