Michele Morrone ha deciso di vendere la sua villa situata nell’hinterland milanese: come è composta e quanto costa la casa dell’attore di 365 giorni

Michele Morrone, attore, cantante e modello, è uno dei volti italiani più conosciuti anche all’estero. Nato a Bitonto nel 1990, la famiglia Morrone si è poi trasferita in Lombardia. Morrone ha frequentato corsi di teatro da ragazzo prima di trasferirsi a Roma per far decollare la sua carriera nel mondo del cinema. L’attore ha conquistato la fama internazionale grazie al ruolo di Massimo Torricelli nella saga cinematografica “365 giorni” che gli ha regalato un successo internazionale e milioni di follower sui social. Oltre alla carriera cinematografica, Michele è anche un cantante, con brani come Feel It e Hard for Me, e un imprenditore, grazie alla sua linea di moda. Nonostante il successo e una vita che lo porta spesso in diversi set internazionali, Morrone è sempre rimasto legato alla sua casa in Lombardia. Oggi, però, l’attore ha deciso di mettere in vendita la sua villa di Vizzolo Predabissi, nell’hinterland milanese, per cercare una casa più grande.

Quanto costa la villa milanese di Michele Morrone

La notizia è trapelata grazie a ‘Milano Today’ che ha trovato l’annuncio di vendita dell’agenzia immobiliare Tempocasa dove si descrive un immobile a Vizzolo Predabissi. Sono state pubblicate diverse foto e una descrizione dell’immobile ma senza specificare il nome del proprietario. In molti, però, non hanno fatto fatica a riconoscere dalle foto alcuni dettagli dell’abitazione che erano già apparsi sui social dell’attore. La villa bifamiliare ha una superficie di 181 metri quadri distribuiti su tre livelli, ed è circondata da un ampio giardino. Al piano terra si trova un grande salone, la stanza principale della casa, che si affaccia direttamente sulla cucina, creando un ambiente luminoso e accogliente.

Al primo piano, invece, si sviluppa la zona notte, con due camere da letto spaziose e arredate con gusto, ideali per chi desidera vivere lontano dal caos milanese, ma comunque vicino al centro città. Nel piano interrato è presente una taverna, dotata anche di lavanderia, uno spazio versatile che può essere adibito a palestra, sala hobby o area relax. Il prezzo richiesto per questa elegante villa secondo quanto riporta il sito dell’agenzia è di 489.000 euro, una cifra che rispecchia le quotazioni immobiliari della zona.

Michele Morrone, carriera e successi

Dopo il successo della pellicola 365 giorni, distribuita da Netflix, l’attore italiano sta continuando a vivere un momento d’oro che lo vede impegnato tra cinema, serie tv, musica e moda. Nonostante la popolarità, Morrone ha sempre mantenuto un profilo riservato sulla sua vita privata, anche se spesso condivide con i fan scorci delle sue giornate tra set, momenti di relax e allenamenti in palestra, sua grande passione. In passato è stato sposato con Rouba Saadeh, una stilista libanese. I due si sono sposati nel 2014 e hanno avuto insieme due figli, Marcus e Brando, ma si sono separati nel 2018. Dopo il divorzio, Morrone è rimasto single per un periodo e non ha mai confermato ufficialmente nuove relazioni stabili.

La decisione di vendere casa arriva in un momento di grande fermento per l’attore. Michele Morrone, infatti, è stato scelto tra i protagonisti della seconda stagione di “The Gentlemen”, la serie britannica ideata da Guy Ritchie e distribuita su Netflix, tratta dall’omonimo film di successo. Le riprese della nuova stagione hanno come location anche il Lago Maggiore, scelto come set per alcune delle scene più suggestive. Questo è sicuramente un progetto importante per l’attore italiano che potrà ancora una volta a recitare al fianco di star internazionali.