Le migliori enoteche d'Italia 2020 secondo il Gambero Rosso

Gambero Rosso ha pubblicato la prima edizione della guida dedicata alle migliori enoteche d’Italia.

Oltre alle enoteche classiche, la guida comprende anche quegli esercizi nei quali la vendita al dettaglio del vino è affiancata alla mescita. Sono tante le attività lungo tutta la penisola che nel corso degli anni hanno cambiato pelle e si sono trasformate da bottiglierie ad enoteche con mescita. Tra gli esercizi presenti ci sono anche diversi wine bar, esercizi che spesso sono diventati veri e propri ristoranti, comprendendo naturalmente anche la mescita dei vini.

La guida Enoteche d’Italia 2020 del Gambero Rosso, inoltre, include 320 indirizzi di grande affidabilità. Fra questi sono state individuate 54 punte d’eccellenza, premiate con un simbolo ideato in occasione della nuova guida: i Tre Cavatappi. La storia delle enoteche in Italia ha subito diversi cambiamenti di anno in anno. In principio c’erano i negozi “Vini ed Oli”, dove il vino, di solito, arrivava dalle campagne dentro delle grandi damigiane per poi essere rivenduto.

La bottiglia ha fatto il suo ingresso all’interno degli esercizi lentamente: si è partiti con qualche etichetta locale per poi passare a quelle delle regioni più vicine, fino a quando nei negozi è diventato possibile trovare anche bottiglie provenienti da zone lontane dello stivale o addirittura da altre parti d’Europa e del Mondo. A questo punto la vecchia bottega si è trasformata in enoteca.

Alla fine degli anni Settanta nacquero le prime enoteche con mescita, frutto dell’ingegno di qualche enotecario che decise di proporre il vino in maniera più divertente. Il progresso, anche tecnologico, ha portato a trasformazioni che hanno trasformato il settore vitivinicolo in Italia e nel mondo. Se fino a dieci o quindici anni fa, per comprare una bottiglia di qualità bisognava recarsi in enoteca, adesso le possibilità di acquisto sono diventate infinite.

Le bottiglie dei grandi vini non sono ormai disponibili anche nei negozi online e arrivano a casa con un solo click. Per questo il Gambero Rosso, per la prima edizione della Guida Enoteche d’Italia, ha deciso di compiere un’indagine a tappeto lungo tutta la penisola, fornendo così una mappa dei migliori indirizzi. Oltre alle enoteche classiche, vengono segnalati i migliori corner della grande distribuzione organizzata e non manca una sezione dedicata ai wine shop-online.

Guida Enoteche d’Italia 2020 Gambero Rosso: le enoteche Tre Cavatappi

VALLE D’AOSTA

LA VINERIA – Aosta

PIEMONTE

LA CASA DEL BAROLO – Torino

FRACCHIA E BERCHIALLA – Alba (CN)

ROSSORUBINO – Torino

LIGURIA

CARPE DIEM – Alassio (SV)

LOMBARDIA

LA CANTINA – Pavia

CANTINE ISOLA – Milano

COTTI – Milano

ENOCLUB – Milano

IEMMALLO – Milano

TRENTINO

GRADO 12 – Trento

ALTO ADIGE

MERANER WEINHAUS – Merano (BZ)

WEINDIELE WINESTORE – Bolzano

VENETO

ANTICA BOTTEGA DEL VINO – Verona

LA MIA CANTINA – Padova

FERROWINE – Castelfranco Veneto (TV)

AI RUSTEGHI – Venezia

FRIULI VENEZIA GIULIA

ENOTECA BISCHOFF – Trieste

EMILIA ROMAGNA

ENOTECA ITALIANA – Bologna

TAVERNA DEL GUSTO – Piacenza

TOSCANA

LA FORTEZZA – Montalcino (SI)

MOLESINI – Cortona (AR)

RIVELLA – Siena

VIGNOLI – Firenze

VINOTECA AL CHIANTI – Firenze

LE VOLPI E L’UVA – Firenze

MARCHE

ENOTECA GALLI – Senigallia (AN)

CONAD ONORI’S – Magliano di Tenna (FM)

UMBRIA

ENOTECA GIÒ – Perugia

LAZIO

ENOTECA ACHILLI AL PARLAMENTO – Roma

AL VINO AL VINO – Roma

BULZONI – Roma

DEL GATTO – Anzio (RM)

ROSCIOLI – Roma

TRIMANI – Roma

ABRUZZO

ENOTECA CENTRALE – Teramo

LA FENICE – L’Aquila

MOLISE

ENOTECA PISTILLI – Campobasso

CAMPANIA

ENOTECA LA BOTTE – Casagiove (CE)

ENOTECA CONTINISIO – Napoli

ENOTECA SCAGLIOLA – Napoli

BASILICATA

ENOTECA DAI TOSI – Matera

PUGLIA

VINARIUS DE PASQUALE – Bari

CALABRIA

MONACO E SCERVINO – Cosenza

SICILIA

VINO VERITAS – Palermo

SARDEGNA

ANTICA ENOTECA CAGLIARITANA – Cagliari

NAZIONALI

EATALY

SIGNORVINO

ESSELUNGA

METRO ITALIA

TANNICO

CALLMEWINE

VIVINO

XTRAWINE.