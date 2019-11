Torna una nuova edizione di Guida Berebene 2020 che seleziona i migliori vini d’Italia usando come parametro di riferimento il rapporto tra la qualità e il prezzo.

Una guida preziosa che dal 1991, con cadenza annuale, celebra la produzione vinicola italiana. L’edizione 2020 dimostra ancora una volta come la variegata offerta qualitativa delle cantine tricolori possa essere accessibile e conveniente a tutti, senza dover spendere più del dovuto. La guida festeggia nel 2020 la sua trentesima edizione consecutiva, attraverso un vademecum del buon bere con un occhio di riguardo verso il prezzo.

Il parametro di riferimento dei giorni nostri è fissato a 13 euro, un tetto stabilito appositamente dalla guida per orientare i lettori all’acquisto presso le enoteche e il circuito della GDO. Un altro degli aspetti peculiari della pubblicazione è la volontà di essere accessibile in tutti i sensi, con aggettivi come “piacevole”, “leggero” e “di grande bevibilità” che si ripetono spesso, così da guidare i fruitori nella maniera più semplice possibile.

La Guida Berebene 2020 Gambero Rosso ha selezionato 1450 vini segnalati entro il prezzo di 13 euro, con 1100 cantine rappresentate, 849 Premi Qualità Prezzo e 9 Premi Nazionale. Questi ultimi sono stati suddivisi per aree geografiche e per tipologia del vino, con altri 21 Premi a carattere regionale. Una selezione senza eguali che vanta vini provenienti da tutta Italia: dalla Valle d’Aosta alla Sicilia passando per la Toscana e l’Umbria. La selezione è frutto di una ricerca capillare di aziende che lavorano con personalità e capacità per valorizzare il territorio, siano esse piccole aziende o realtà più grandi e strutturate.

La presentazione della nuova edizione della Guida Berebene 2020 Gambero Rosso si è tenuta domenica 24 novembre 2019, a Roma, all’Auditorium della Conciliazione.

Premi Nazionali Qualità/Prezzo 2020 – VINI BIANCHI

– Trentino Riesling ‘18 de La Vis – Valle di Cembra (Trentino)

– Pecorino ‘18 di Tiberio (Abruzzo)

– Fiano di Avellino ‘18 di Tenuta Scuotto (Campania)

Premi Nazionali Qualità/Prezzo 2020 – VINI ROSSI

– Oltrepò Pavese Buttafuoco ‘18 di Verdi (Lombardia)

– Todi Rosso ‘18 di Tudernum (Umbria)

– Aglianico del Vulture Pipoli Zero ‘17 di Vigneti del Vulture (Basilicata)

Premi Nazionali Qualità/Prezzo 2020. VINI ROSATI

– Bardolino Chiaretto Cl. Vigne Alte ‘18 di Zeni 1870 (Veneto)

– Gemella Rosato ‘18 di Bindella (Toscana)

– Salice Salentino Rosato Anticaia ‘18 di Cantina San Donaci (Puglia)

Premi Regionali Qualità/Prezzo 2020

– Valle d’Aosta: Valle d’Aosta Gewürztraminer ’18 – Cave des Onze Communes

– Piemonte: Gavi del Comune di Gavi Primi Grappoli ’18 – Cantina Produttori del Gavi

– Liguria: Riviera Ligure di Ponente Vermentino V. Sorì ’18 – Poggio dei Gorleri

– Lombardia: Ultrapadum ’17 – Bisi

– Trentino: Teroldego Rotaliano Castel Firmian Ris. ’15 – Mezzacorona

– Alto Adige: A. A. Terlano Cl. ’18 – Cantina Terlano

– Veneto: Stilrose ’18 – Santa Margherita

– Friuli Venezia Giulia: Collio Friulano ’18 – Maurizio Buzzinelli

– Emilia Romagna: Gutturnio Sup. Colto Vitato del Cicotto ’17 – Cantine Romagnoli

– Toscana: Montecucco Rosso Tniatus ’16 – Le Pianore

– Marche: Porpora ’16 – Il Pollenza

– Umbria: Orvieto Cl. Sup. Ca’ Viti ’18 – Neri

– Lazio: Pantaleo ’18 – Cincinnato

– Abruzzo: Cerasuolo d’Abruzzo Giusi ’18 – Tenuta Terraviva

– Molise: Molise Rosso Campo in Mare ’16 – Borgo di Colloredo

– Campania: Katà Catalanesca ’18 – Cantine Olivella

– Basilicata: Matera Moro Torre Bollita ’17 – Battifarano

– Puglia: Metiusco Rosato ’18 – Palamà

– Calabria: Terre di Gerace Bianco ’18 – Barone Macrì

– Sicilia: Nero d’Avola Vivitis Bio ’18 – Gorghi Tondi

– Sardegna: Terresinis Vernaccia ’18 – Cantina Sociale della Vernaccia.