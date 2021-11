Gambero Rosso ha presentato l’edizione 2022 della guida Berebene, uscita per la prima volta in edicola nel 1991 in versione magazine, col titolo “Almanacco del Berebene”. All’epoca la guida recensiva i migliori vini reperibili sugli scaffali dei supermercati o delle enoteche a meno di 10.000 lire; oggi, la guida Berebene 2022 segnala le migliori etichette sotto i 13 euro.

I numeri della guida Berebene 2022 di Gambero Rosso

L’edizione 2022 della guida Berebene di Gambero Rosso raccoglie 848 vini premiati, tra quelli che è possibile trovare a un prezzo inferiore ai 13 euro sugli scaffali delle enoteche e della GDO oppure sulle vetrine on-line di e-shop aziendali e siti di wine-commerce. La guida propone anche un’appendice dedicata alle migliori enoteche d’Italia: tra i 371 negozi recensiti, 43 sono stati premiati con i Tre Cavatappi.

Di seguito, ecco i 9 Premi Qualità/Prezzo Nazionale, i 20 Premi Qualità/Prezzo Regionali e le 43 Enoteche Tre Cavatappi.

Berebene 2022 vini rossi: i premi qualità/prezzo nazionali

Nord

Cantina Meran Marlengo/Marling (BZ) – via Cantina, 9 – cantinamerano.it

A. A. Meranese Schickenburg ’20

Centro

F.lli Barba Pineto (TE) – loc. Scerne – s.da rotabile per Casoli – fratellibarba.it

Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Yang ’19

Sud

Fradiles Atzara (NU) – loc. Creccherì – via S. Pertini, 2

Mandrolisai ’19

Berebene 2022 vini bianchi: i premi qualità/prezzo nazionali

Nord

Cantina Produttori di Cormòns Cormòns (GO) – via Vino della Pace, 31 – cormons.com

Collio Bianco Uve Autoctone ’19

Centro

Fontana Candida Monte Porzio Catone (RM) – via Fontana Candida, 11 – fontanacandida.it

Frascati Terre dei Grifi ’20

Sud

Sanpaolo di Claudio Quarta Torrioni (AV) – c.da San Paolo – via Aufieri, 25 – claudioquarta.it

Greco di Tufo ’20

Berebene 2022 vini rosati: i premi qualità/prezzo nazionali

Nord

Vigneti Villabella Bardolino (VR) – fraz. Calmasino – loc. Canova, 2 – vignetivillabella.com

Chiaretto di Bardolino Cl. Villa Cordevigo ’20

Centro

Giorgetti Potenza Picena (MC) – c.da Montepriori, 3 – andreagiorgetti.it

Aganita ’20

Sud

Tenuta Sallier de la Tour Monreale (PA) – loc. Camporeale – c.da Pernice – tascadalmerita.it

Sicilia Rosato Madamarosé ’20

Berebene 2022: i premi regionali

Piemonte

Tenuta Olim Bauda

Incisa Scapaccino (AT) – Tenuta Olim Bauda – via Prata, 50 – tenutaolimbauda.it

Barbera d’Asti La Villa ’20

Liguria

La Baia del Sole – Federici

Luni (SP) – via Forlino, 3 – cantinefederici.com

Colli di Luni Bianco Gladius ’20

Lombardia

Giovanni Avanzi

Manerba del Garda (BS) – via Trevisago, 19 – avanzi.net

RGC Valtènesi Chiaretto Rosavero ’20

Trentino

Bossi Fedrigotti

Rovereto (TN) – via Unione, 43 – masi.it

Trentino Marzemino Mas’est ’20

Alto Adige

Josef Brigl

Appiano/Eppan (BZ) – loc. San Michele – via Madonna del Riposo, 3 – brigl.com

A. A. Gewürztraminer ‘20

Veneto

Cantina Sociale di Monteforte d’Alpone

Monteforte d’Alpone (VR) – via XX Settembre, 24 – cantinadimonteforte.it

Soave Cl. Clivus ’20

Friuli Venezia Giulia

Pighin

Pavia di Udine (UD) – fraz. Risano – v.le Grado, 11/1 – pighin.com

Collio Pinot Grigio ’20

Emilia Romagna

Albinea Canali

Reggio Emilia (RE) – fraz. Canali – via Tassoni, 213 – albineacanali.it

Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa Codarossa

Toscana

Col di Bacche

Magliano in Toscana (GR) – fraz. Montiano – s.da di Cupi – coldibacche.com

Morellino di Scansano ’20

Marche

Vicari

Morro d’Alba (AN) – via Pozzo Buono, 3 – vicarivini.it

Lacrima di Morro d’Alba Dasempre del Pozzo Buono ’20

Umbria

Duca della Corgna

Castiglione del Lago (PG) – via Roma, 236 – ducadellacorgna.it

Trasimeno Gamay Divina Villa Et. Bianca ’20

Lazio

Principe Pallavicini

Colonna (RM) – via Roma, 121 – principepallavicini.com

Roma Malvasia Puntinata ’20

Abruzzo

Contesa

Collecorvino (PE) – s.da delle Vigne, 28 – contesa.it

Cersauolo d’Abruzzo ’20

Molise

Terresacre

Montenero di Bisaccia (CB) – c.da Montebello – terresacre.net

Molise Rosso Neravite ’18

Campania

Cantine del Mare

Monte di Procida (NA) – via Cappella IV, trav. 6 – cantinedelmare.it

Campi Flegrei Falanghina ’19

Basilicata

Basilisco

Barile (PZ) – via delle Cantine, 20 – basiliscovini.it

Aglianico del Vulture Teodosio ’19

Puglia

Cantolio

Manduria (TA) – via per Lecce km 2,5 – cantolio.it

Primitivo di Manduria 14 di Terra ’20

Calabria

Luigi Scala

Cirò Marina (KR) – loc. Torricella San Biagio – cantinascala.it

Cirò Bianco ’20

Sicilia

CVA Cnicattì

Canicattì (AG) – c.da Aquilata – cvacanicatti.it

Arcifà ’20

Sardegna

Cantina Sociale della Vernaccia

Oristano (OR) – loc. Rimedio – via Oristano, 6a – vinovernaccia.com

Terresinis Vernaccia ’20

Berebene 2022: le Enoteche Tre Cavatappi

Valle d’Aosta

La vineria – Aosta

Piemonte

Fracchia e berchialla – Alba (CN)

Casa del Barolo – Torino

Eataly – l’Enoteca – Torino

Rossorubino – Torino

Liguria

Enoteca Carpe Diem – Alassio (SV)

Lombardia

Cantine Isola – Milano

Cotti – Milano

Enoclub – Milano

Iemmallo – Milano

Signorvino – Milano

La cantina – Pavia

Trentino Alto Adige

Weindiele Winestore – Bolzano/bozen

Meraner Weinhaus-Casa del Vino di Merano – Merano/meran (BZ)

Grado 12 – Trento

Veneto

Ferrowine – Castelfranco Veneto (tv)

La mia cantina – Padova

Friuli Venezia Giulia

Bischoff – Trieste

Emilia Romagna

Enoteca Italiana – Bologna

Taverna del Gusto – Piacenza

Toscana

Molesini – Cortona (AR)

Vignoli – Firenze

Vinoteca al Chianti – Firenze

Enoteca La Fortezza – Montalcino (SI)

Rivella – Siena

Marche

Conad Onori’s – Magliano di Tenna (FM)

Galli – Senigallia (AN)

Umbria

Enoteca Gio’ – Perugia

Lazio

Del Gatto – Anzio (RM)

Bulzoni – Roma

Enoteca Achilli al Parlamento – Roma

Roscioli – Roma

Trimani – Roma

Abruzzo

La Fenice – L’Aquila

Molise

Pistilli – Campobasso

Campania

La Botte – Casagiove (CE)

Enoteca Continisio – Napoli

Scagliola – Napoli

Basilicata

Enoteca dei Tosi – Matera

Puglia

Vinarius de pasquale – Bari

Calabria

Monaco e Scervino – Cosenza

Sicilia

Enoteca & bistrò Vino Veritas – Palermo

Sardegna