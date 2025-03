Alessandro Gassmann ha voluto rispondere ai dazi di Trump con una ricetta della Cacio e Pepe: ecco il video ironico pubblicato dall'attore sui social

Alessandro Gassman ha lanciato una frecciatina a Donald Trump e ai dazi imposti dal Presidente degli Stati Uniti d’America: sul suo profilo ufficiale di Instagram, l’attore ha pubblicato un video che ritrae la moglie preparare una Cacio e Pepe, ricetta tradizionale romana che con le nuove tasse sull’importazione dei prodotti, qualora anche i Paesi europei dovessero prendere provvedimenti analoghi, potrebbe costare sempre di più agli americani.

Alessandro Gassmann risponde con la Cacio e Pepe ai dazi di Trump

Il video pubblicato da Alessandro Gassmann su Instagram, tra i social network più utilizzati dagli italiani, è stato corredato da un post scritto in inglese e tradotto così:

“Cari follower americani, ecco una ricetta di pasta Cacio e Pepe che potete tranquillamente fare a casa vostra, finché sarete in grado di importare prodotti autentici italiani, ma temo che questo non accadrà ancora per molto con le politiche di importazione di Trump. Quindi sbrigatevi! Buona cena!”.

Con queste parole l’attore romano ha accompagnato il video che vede protagonista la moglie, l’attrice Sabrina Knaflitz, alle prese con la preparazione della Cacio e Pepe. Nella clip Gassmann spiega passo passo la ricetta del mitico piatto della tradizione romana che adesso, preparato con ingredienti tipici italiani, normalmente importati negli Stati Uniti d’America.

Gassmann ha deciso così di punzecchiare Trump, prendendo posizione nei confronti della nuova politica dei dazi che prevede imposte aggiuntive sui beni esportati dagli Stati Uniti d’America verso altri Continenti, Europa compresa. Qualora gli altri Paesi dovessero rispondere, prodotti come quelli alimentari italiani potrebbero pesare molto di più sulle tasche degli americani.

I dazi possono costituire dei freni al commercio, in quanto rendono merci meno convenienti: in alcuni casi vengono imposti per attuare una politica protezionistica, puntando a proteggere la produzione nazionale da fattori esterni. Va detto che anche l’Europa ne fa uso: la Commissione europea, per esempio, nell’ottobre del 2024 ha deciso di elevare i dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi per salvaguardare i produttori del Vecchio Continente.

Le reazioni degli utenti sui social

Il video di Alessandro Gassman sulla Cacio e Pepe, uno dei piatti di pasta preferiti dagli stranieri in Italia, ha fatto incetta di like, commenti e condivisioni su Instagram: il popolo dei social ha apprezzato l’ironia dell’attore romano e della moglie, alle prese con uno dei simboli della cucina tricolore.

L’iniziativa ha riscosso tanto successo da portare Gassmann a voler fare il bis: il giorno successivo, infatti, è stato pubblicato un secondo video con una nuova ricetta preparata dalla sua dolce metà. Nel nuovo video c’è sempre Sabrina Knaflitz ai fornelli, questa volta alle prese con un pesto ai peperoni, una variante del pesto classico ottenuta però con i peperoni arrostiti, un modo gustoso per condire la pasta o le bruschette.

“Dopo l’incredibile successo della ricetta di Sabrina di ieri, eccone un’altra, cari amici e follower americani – ha scritto Alessandro Gassmann su Instagram – dal momento che molto presto il vostro nuovo governo non vi darà più il permesso di acquistare fantastici prodotti alimentari italiani come sempre, affrettatevi e comprateli ora per avere questo piatto incredibile! Buon appetito!”.