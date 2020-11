Da Bottura a Cracco: i migliori ristoranti d'Italia 2021

Gambero Rosso ha pubblicato la nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italia che premia il meglio della ristorazione nel nostro paese. Quest’anno, oltre alle eccellenze della cucina e del servizio in sala, l’attenzione è stata rivolta soprattutto a un’imprenditoria che ha dovuto fare i conti con l’emergenza Coronavirus, ripensando a proposte, menu e servizi per affrontare la crisi del settore.

Guida Ristoranti d’Italia 2021: le new entry

Rispetto alle edizioni passate, la Guida Ristoranti d’Italia Gambero Rosso 2021 mette da parte i voti alle singole attività, mantenendo le Tre Forchette. Sono quattro i nuovi ingressi: Vun Andrea Aprea dell’Hotel Park Hyatt Milan, Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, Imàgo dell’Hotel Hassler a Roma di chef Andrea Antonini e Glass Hostaria di Cristina Bowermann, inserita nella classifica delle chef donne più famose d’Europa.

I migliori ristoranti d’Italia secondo Gambero Rosso

In tutto sono 38 le Tre Forchette assegnate da Gambero Rosso ai migliori ristoranti d’Italia. Presenti i nomi più importanti della cucina italiana, come Villa Crespi, il ristorante a Orta San Giulio di chef Antonino Cannavacciuolo, protagonista della nuova edizione di Masterchef Italia, e il ristorante di Carlo Cracco in Galleria a Milano.

Non può mancare Osteria Francescana di Massimo Bottura, ambasciatore contro lo spreco alimentare per l’Onu. Tra le conferme troviamo anche Le Calandre di chef Massimiliano Alajmo, l’Enoteca Pinchiorri di Firenze della chef Annie Felode, Casa Vissani a Baschi, in provincia di Terni, dello chef Gianfranco Vissani e La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri di chef Heinz Beck.

Gambero Rosso ha assegnato anche le Due Forchette Rosse, riconoscimento destinato ai locali che hanno maggiori potenzialità di raggiungere il vertice: Andreina a Loreto (Ancona) di Enrico Recanati; Enoteca La Torre a Villa Laetitia a Roma chef Domenico Stile; Danì Maison a Ischia (Napoli) di Nino di Costanzo; Signum a Salina (Messina) chef Martina Caruso.

Gambero Rosso, Guida Ristoranti d’Italia 2021

Tre Forchette

Piazza Duomo, Alba (Cuneo) – chef Enrico Crippa

Villa Crespi, Orta San Giulio (Novara) – chef Antonino Cannavacciuolo

Da Vittorio, Brusaporto (Bergamo) – fratelli Cerea

Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio (Mantova) – Antonio e Nadia Santini e figli

Miramonti l’Altro, Concesio (Brescia) – chef Philippe Lévaillé e brigata al femminile

D’O, Cornaredo (Milano) – chef Davide Oldani

Lido 84, Gardone Riviera (Brescia) – fratelli Camanini Riccardo chef e Giancarlo

Enrico Bartolini Mudec Restaurant, Milano – Enrico Bartolini

Berton, Milano – Andrea Berton

Cracco, Milano – chef Carlo Cracco

Seta by Antonio Guida a Milano

Vun Andrea Aprea dell’Hotel Park Hyatt, Milano.

La Peca, Veneto Lonigo (Vicenza) – chef Nicola Portinari

Le Calandre, Rubano (Padova) – chef Massimiliano Alajmo

St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina, San Cassiano (Bolzano) – chef Norbert Niederkofler

Laite, Sappada (Udine) – Fabrizia Meroi e Roberto Brovedani

Agli Amici dal 1887, Udine – Emanuele Scarello

Osteria Francescana, Modena – chef Massimo Bottura

Enoteca Pinchiorri, Firenze – chef Annie Feolde

Lorenzo, Forte dei Marmi (Lucca) – chef Gioacchini Ponzelli

Da Caino, Montemerano (Grosseto) – chef Valeria Piccini

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio (Lucca) – chef Giuseppe Mancino

Madonnina del Pescatore, Senigallia (Ancona – chef Moreno Cedroni

Uliassi, Senigallia (Ancona) – chef Mauro Uliassi

Casa Vissani, Baschi (Terni) – chef Gianfranco Vissani

Pascucci al Porticciolo, Fiumicino (Roma) – chef Gianfranco Pascucci

La Trota, Rivodutri (Rieti) – fratelli Maurizio e Sandro Serva

Glass Hostaria, Roma – chef Cristina Bowerman

Imàgo dell’Hotel Hassler, Roma – chef Andrea Antonini

Il Pagliaccio, Roma – chef Anthony Genovese

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri, Roma – chef Heinz Beck

Reale, Castel di Sangro (L’Aquila) – chef Niko Romito

Taverna Estia, Brusciano (Napoli) – chef Francesco Sposito

Don Alfonso 1890, Massa Lubrense (Napoli) – chef Alfonso Iaccarino

Quattro Passi, Massa Lubrense (Napoli) – famiglia Mellino

Torre del Saracino, Vico Equense (Napoli) – chef Gennaro Esposito

La Madia, Licata (Agrigento) – Pino Cuttaia

Duomo, Ragusa chef Ciccio Sultano

Due Forchette Rosse