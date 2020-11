Nella classifica delle chef più famose d’Europa ce n’è una italiana: Cristina Bowerman, stella Michelin con il ristorante Glass Hostaria di Roma.

La classifica stilata da Money.co.uk mette in fila le donne chef più famose e influenti in Europa e vede Cristina Bowerman posizionarsi al quinto posto. La chef italiana ha totalizzato 33,5 punti su 120 e si trova davanti a Delia Smith e dietro a Mary Berry.

Un grande riconoscimento per Cristina Bowerman, già inserita nella classifica degli chef di maggior successo al mondo in compagnia di colleghi italiani come Massimiliano Alajmo, Antonino Cannavacciuolo e Massimo Bottura di Osteria Francescana, primo nella graduatoria generale.

Cristina Bowermann, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, dopo gli studi di giurisprudenza ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Il suo percorso l’ha portata in California, a San Francisco, dove ha iniziato a lavorare come graphic designer.

Mossa dalla passione per la cucina, la Bowerman ha deciso poi di spostarsi a Austin, in Texas, per frequentare la Culinary Arts associata alla scuola Le Cordon Blue di Parigi. Una volta conseguita la laurea presso la prestigiosa scuola culinaria texana, il passo successivo è stato il ritorno in Italia, dove ha iniziato a lavorare nel ristorante stellato Il Convivio Troiani.

Successivamente, Cristina Bowerman ha rilevato un ristorante a Roma: il Glass Hostaria, selezionato nella guida Roma e il Meglio del Lazio 2021 di Gambero Rosso. Nel 2015 è stata l’unica chef donna a partecipare a Expo e l’anno successivo ha svolto il ruolo di presidente degli Ambasciatori del Gusto. Alla continua ricerca di sperimentazioni e nuove avventure, la Bowerman si divide tra gli Stati Uniti, l’Italia e la Cina, dove è direttore scientifico della scuola di cucina italiana Convivium Academy. In Cina, inoltre, dovrebbe aprire il suo nuovo ristorante.

Nella classifica delle donne chef più influenti e conosciute in Europa, Money.co.uk ha preso in esami non sono i menu e i riconoscimenti delle stelle Michelin, ma anche le apparizioni tv, le pubblicazioni di libri e l’influenza sui social. Al primo posto troviamo la francese Anne-Sophie Pic, davanti alle britannica Nigella Lawson e Thomasina Miers. Fuori dal podio Mary Berry che precede Cristina Bowerman e Delia Smith. Chiudono la classifica Rosemary Shrager e Lorraine Pascale.

La classifica delle chef donne più famose e influenti al mondo