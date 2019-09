La ventesima edizione della Guida Bar d’Italia di Gambero Rosso, che include le migliori insegne del nostro Paese, è stata ufficialmente presentata all’Excelsior Hotel Gallia di Milano.

L’edizione 2020 della guida di Gambero Rosso sui migliori bar d’Italia, contenente oltre 1300 indirizzi diversi (150 i nuovi ingressi), prende in considerazione i vari momenti della giornata, dalla colazione al dopo cena passando per la pausa pranzo, la merenda e l’aperitivo (il premio “Aperitivo dell’Anno” per l’edizione 2020 è stato assegnato a Marelet di Treviglio, in provincia di Bergamo).

La giuria composta da Angela Frenda e Gabriele Principato (Corriere della Sera), Laura Lazzaroni (Food & Wine Italia), Claudio Sadler (chef), Simona Sala (Tg1), Tiziano Vudafieri (Architetto e designer) ha premiato Spazio Pane & Caffè di Niko Romito a Roma come “Illy Bar dell’anno”.

Tra i 39 bar contrassegnati con tre tazzine d’oro (a giudicare l’offerta complessiva del locale) e tre chicchi d’oro (che esprimono un voto sulla qualità del caffè), cioè con il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Bar d’Italia di Gambero Rosso, spiccano quest’anno due new entry: si tratta di In Croissanteria Lab di Carobbio degli Angeli (provincia di Bergamo) e di Olivieri 1882 di Arzignano (provincia di Vicenza).

I 39 bar con tre tazzine & tre chicchi d’oro 2020, regione per regione:

PIEMONTE

CANTERINO

Biella

CONVERSO

Bra (Cn)

BARATTI & MILANO

Torino

CAFFÈ MULASSANO

Torino

BAR ZUCCA

Torino

Liguria

DOUCE

Genova

MURENA SUITE

Genova

Lombardia

LA PASQUALINA

Almenno San Bartolomeo (BG)

SIRANI

Bagnolo Mella (BS)

BEDUSSI

Brescia

IN CROISSANTERIA LAB

Carobbio degli Angeli (BG)

COLZANI

Cassago Brianza (LC)

PASTICCERIA ROBERTO

Erbusco (BS)

PAVÈ

Milano

MARELET

Treviglio (BG)

MORLACCHI

Zanica (BG)

Veneto

OLIVIERI 1882

Arzignano (VI)

IL CHIOSCO

Lonigo (VI)

BIASETTO

Padova

AMO

Venezia

GRAN CAFFÈ QUADRI

Venezia

GARIBALDI

Vicenza

Friuli Venezia Giulia

CAFFETTERIA TORINESE

Palmanova (UD)

VATTA

Trieste

Emilia Romagna

GINO FABBRI PASTICCERE

Bologna

STACCOLI CAFFÈ

Cattolica (RN)

BAR ROMA

Novellara (RE)

DOLCE SALATO

Pianoro (BO)

NUOVA PASTICCERIA LADY

San Secondo Parmense (PR)

Toscana

TUTTOBENE

Campi Bisenzio (FI)

GILLI

Firenze

Marche

PICCHIO

Loreto (AN)

Lazio

SPAZIO PANE & CAFFÈ

Roma

Abruzzo

CAPRICE

Pescara

Campania

SAL DE RISO COSTA D’AMALFI

Minori (SA)

Puglia

300 MILA LOUNGE

Lecce

Sicilia

SCIAMPAGNA

Marineo (Pa)

CAFFÈ SICILIA

Noto (SR)

ANTICO CAFFÈ SPINNATO

Palermo