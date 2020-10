La pandemia di Covid-19 ha sferrato un duro colpo ai bar italiani, ma il settore ha voluto dare un segnale importante di resilienza in questi giorni, confermando la Festa dei Bar d’Italia (in programma fino al 5 novembre 2020). Non solo: nonostante l’emergenza, Gambero Rosso ha deciso di presentare ugualmente (in versione digitale) la 21esima edizione della guida Bar d’Italia, proprio per dare un messaggio di continuità e vicinanza al settore.

Il nuovo elenco delle eccellenze italiane che sono riuscite a ottenere il punteggio massimo in termini di qualità del caffè e offerta complessiva (simboleggiati dalle Tre Tazzine e dai Tre Chicchi) conta 39 locali sparsi lungo tutta la Penisola, inclusi due nuovi ingressi rispetto all’edizione 2020 della guida Bar d’Italia. Si tratta della Pasticceria Sartori di Erba, in provincia di Como, e del bar Paszkowski a Firenze, dove la pandemia ha fatto tornar di moda le “buchette del vino”.

Guida Bar d’Italia Gambero Rosso: Tre Tazzine & Tre Chicchi 2021

– Piemonte:

Canterino – Biella

Converso – Bra (CN)

Baratti & Milano – Torino

Caffè Mulassano – Torino

Bar Zucca – Torino

– Liguria:

Douce – Genova

Murena Suite – Genova

– Lombardia:

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo (BG)

Sirani – Bagnolo Mella (BS)

Bedussi – Brescia

In Croissanteria Lab – Carobbio degli Angeli (BG)

Colzani – Cassago Brianza (LC)

Pasticceria Sartori – Erba (CO)

Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)

Pavé – Milano

Marelet – Treviglio (BG)

Morlacchi – Zanica (BG)

– Veneto:

Olivieri 1882 – Arzignano (VI)

Il Chiosco – Lonigo (VI)

Biasetto – Padova

Amo – Venezia

Gran Caffè Quadri – Venezia

– Friuli-Venezia-Giulia:

Caffetteria Torinese – Palmanova (UD)

Vatta – Trieste

– Emilia-Romagna:

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Staccoli Caffè – Cattolica (RN)

Bar Roma – Novellara (RE)

Dolce Salato – Pianoro (BO)

Nuova Pasticceria Lady – San Secondo Parmense (PR)

– Toscana:

Tuttobene – Campi Bisenzio (FI)

Gilli – Firenze

Paszkowski – Firenze

– Marche:

Picchio – Loreto (AN)

– Lazio:

Spazio Bar e Cucina – Roma

– Abruzzo:

Caprice – Pescara

– Campania:

Sal De Riso Costa D’Amalfi – Minori (SA)

– Puglia:

300 Mila Lounge – Lecce

– Sicilia:

Sciampagna – Marineo (PA)

Antico Caffè Spinnato – Palermo

Le Stelle della guida Bar d’Italia 2021

Le “Stelle” sono i locali che per almeno 10 anni consecutivi hanno conquistato Tre Tazzine & Tre Chicchi. La lista completa:

– Piemonte:

Canterino – Biella

Converso – Bra (CN)

Relais Cuba Chocolat Restaurant Cafè – Cuneo

Baratti & Milano – Torino

Caffè Mulassano – Torino

Caffè Platti – Torino

– Liguria:

Murena Suite – Genova

– Lombardia:

Sirani – Bagnolo Mella (BG)

Zilioli – Brescia

Colzani – Cassago Brianza (LC)

– Veneto:

Biasetto – Padova

Bar Dandolo dell’Hotel Danieli – Venezia

– Friuli-Venezia-Giulia:

Caffetteria Torinese – Palmanova (UD)

Via Delle Torri – Trieste

– Emilia-Romagna:

Nuova Pasticceria Lady – San Secondo Parmense (PR)

– Toscana:

Tuttobene – Campi Bisenzio (FI)

– Lazio:

Stravinskij Bar dell’Hotel De Russie – Roma

– Abruzzo:

Caprice – Pescara

– Puglia:

300 Mila Lounge – Lecce

– Sicilia:

Caffè Sicilia – Noto (SR)

Antico Caffè Spinnato – Palermo

I premi speciali della guida Bar d’Italia 2021

– Edizione Speciale Premio illy Bar dell’Anno 2021:

Caffè Cavour 1880 – Bergamo

Ciak – Venezia

Tropical Bar – Castellammare del Golfo (TP)

– Premio Tramari – Cantine San Marzano Aperitivo dell’Anno:

Patisserie Michele & Co. – Perugia

Gambero Rosso: i migliori cocktail bar d’albergo d’Italia 2021

– Valle D’Aosta:

Boulder Bar del Camp Zero Active Luxury Resort – Ayas (AO)

– Piemonte:

American Bar del Grand Hotel Sitea – Torino

– Lombardia:

Gin Lounge del Grand Hotel Fasano – Gardone Riviera (BS)

– Veneto:

Bar Dandolo dell’Hotel Danieli – Venezia

Gabbiano del Belmond Hotel Cipriani – Venezia

– Toscana:

Picteau Bistrot & Bar dell’Hotel Lungarno- Firenze

– Lazio:

In Salotto dell’Hotel Vilòn – Roma

– Campania:

Dry Martini By Javier De Las Muelas at The Majestic Palace Hotel Sorrento – Sant’Agnello (NA)

– Puglia

Bar del Portico di Borgo Egnazia – Fasano (BR)

– Sicilia

Signum Bar dell’Hotel Signum – Salina (ME)

Gambero Rosso: i migliori cocktail bar d’Italia 2021

– Piemonte:

La Drogheria – Torino

– Lombardia:

Carico – Milano

– Veneto:

Il Mercante – Venezia

– Emilia-Romagna:

Emporio 1920 – Bologna

– Toscana:

Locale – Firenze

– Lazio:

La Punta Expendio de Agave – Roma

– Campania:

Laboratorio Folkloristico – Pomigliano D’Arco (NA)

– Puglia:

Lefty by Klax – Orta Nova (FG)

– Calabria:

Aspro Cocktail Bar – Santa Cristina d’Aspromonte [RC]

– Sardegna: