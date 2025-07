È arrivata la conferma ufficiale: Flavio Briatore aprirà a breve un'altra pizzeria Crazy Pizza in Italia e ha scelto Torino come nuova località

Flavio Briatore è diventato negli anni uno degli imprenditori italiani più conosciuti a livello internazionale. La sua carriera è cominciata con la Formula 1 ma la sua visione imprenditoriale non si è mai fermata a questo ambito. Negli anni, infatti, Briatore ha costruito un vero e proprio impero nel settore dell’intrattenimento di lusso, con brand iconici come Twiga, Billionaire e Crazy Pizza. Quest’ultimo, nato nel 2019 a Londra, propone una versione glamour della pizza, con ingredienti esclusivi e show acrobatici, creando un’esperienza davvero unica. La popolarità del format è diventata tale che Crazy Pizza ha già diversi punti vendita e a breve Briatore ne aprirà un altro a Torino.

Crazy Pizza arriva a Torino: quando apre?

Nel 2024 Briatore lo aveva detto: “Credo che a fine 2025 arriveremo ad avere 55-60 Crazy Pizza nel mondo”, includendo nuove aperture in località sia Italia sia all’estero. Una tra le nuove aperture programmate è quella nella città di Torino. La notizia era in circolazione già a fine 2024 ma ora c’è l’ufficialità tramite il sito ufficiale del brand. Per ora non è stata comunicata una data precisa, ma il classico “coming soon” fa sperare in un’inaugurazione a breve.

L’arrivo di Crazy Pizza a Torino rappresenta un ulteriore tassello nell’espansione del marchio, che negli ultimi cinque anni si è diffuso rapidamente. Il concept resta invariato: pizze sottilissime, DJ set e performance live per trasformare la cena in uno spettacolo. Inoltre, gli ingredienti sono sempre premium come caviale, tartufo nero e Pata Negra, così come il servizio di alto livello. Tutti questi dettagli portano, secondo Briatore, a vivere un’esperienza diversa.

Dove sorgerà il Crazy Pizza a Torino?

Secondo indiscrezioni, il nuovo Crazy Pizza dovrebbe aprire nel cuore di Torino, precisamente in via Pietro Micca 1, nella storica sede della boutique Massanova. L’edificio si affaccia su piazza Castello, una delle zone più prestigiose della città, a pochi passi da Palazzo Madama e dal Teatro Regio. Un’area molto frequentata quotidianamente.

Un posizionamento strategico, dunque, che rispecchia la filosofia di Briatore, ovvero scegliere sempre location esclusive. La sede si sviluppa su tre piani, parte dei quali sotto i portici di via Viotti, e si affaccia su piazza Castello che ospita spesso molti eventi.

Crazy Pizza: le sedi e le ultime aperture

Dopo aver lasciato la gestione del Twiga a Leonardo Del Vecchio, Briatore sembra volersi concentrare particolarmente in F1 e nello sviluppo della sua catena Crazy Pizza. La strategia di espansione dell’imprenditore piemontese per questo brand sembra essere in continua ascesa. Negli ultimi due anni il brand ha consolidato la propria presenza in Italia, con nuove aperture in Liguria, a Varazze, ma anche a Roma e a Napoli.

Proprio nel capoluogo campano, la patria indiscussa della pizza, Crazy Pizza ha aperto nel 2024 riscuotendo grande fama e in poco tempo ha anche registrato il “tutto esaurito”. A Napoli, inoltre, la nuova sede è stata inaugurata con un simbolico corno portafortuna regalato da Gino Sorbillo, celebre pizzaiolo partenopeo. In Italia i locali Crazy Pizza si trovano anche a Milano, Porto Cervo, Catania e Forte dei Marmi. All’estero, invece, si possono trovare a Monte Carlo, Londra, Saint Tropez, St. Moritz e Belgrado ma anche Doha, Kuwait City, Riyadh, Bahrain, New York e Al Khobar.