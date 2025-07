La villa che è stata per anni di Lucio Dalla a San Domino, la più grande delle isole Tremiti, è stata venduta causando polemiche tra i residenti

Lucio Dalla, nato a Bologna nel 1943, è noto per essere stato un grande cantautore della musica italiana. Artistica poliedrico e instancabile, Dalla ha attraversato decenni di successi. Tra i luoghi che più lo hanno ispirato ci sono le isole Tremiti, dove acquistò due proprietà: una villa sull’isola di San Domino e un appartamento su San Nicola. Questi erano veri rifugi creativi che hanno ispirato anche la composizione di diversi brani di successo. In questi giorni, la residenza di Dalla a San Domino alle Tremiti ha trovato un nuovo proprietario dopo essere stata per del tempo sul mercato. La notizia, però, ha suscitato diverse polemiche soprattutto nella comunità locale che voleva convertire la residenza in un museo in onore dell’artista.

La casa di Lucio Dalla alle isole Tremiti

È stata ufficialmente venduta la storica villa di Lucio Dalla a San Domino, la più grande delle isole Tremiti, arcipelago pugliese amato da chi cerca mare cristallino, scogliere mozzafiato e relax. Per del tempo la proprietà di Dalla era stata messa in affitto dagli eredi, poi era comparsa in vendita sul sito dell’agenzia Guidobaldi Luxury Properties. La villa di San Domino rappresentava per l’artista molto più di una semplice casa al mare. La residenza, infatti, sorge in una posizione privilegiata, nell’insenatura di Cala Matano, una delle spiagge più belle e famose dell’arcipelago.

A questa splendida spiaggia Dalla dedicò anche il titolo del suo album “Luna Matana”, pubblicato nel 2001. La proprietà si sviluppa su tre piani e vanta un parco privato di oltre 1.600 metri quadrati che garantisce assoluta privacy. All’interno si trovano un ampio salone luminoso, una grande cucina, quattro camere da letto e altrettanti bagni. Ma il vero cuore della casa era la sala di incisione, dove il cantautore registrava nuove idee musicali guardando il mare dal terrazzo panoramico. L’annuncio di vendita aveva fissato il prezzo a circa 1,3 milioni di euro, anche se la cifra definitiva dell’operazione non è stata resa pubblica. Neppure il nome dell’acquirente è stato rivelato.

Accanto alla villa di San Domino, anche l’appartamento di San Nicola faceva parte del “buen retiro” pugliese di Dalla. Si tratta di un open space di 80 metri quadri, con splendida vista mare, situato all’interno dell’antica Abbazia di Santa Maria a Mare, un edificio del XIII secolo. L’immobile è stato venduto nell’agosto del 2024 a un imprenditore milanese innamorato delle Tremiti. Il prezzo di vendita dovrebbe essere stato intorno ai 350mila euro.

Le polemiche sulla vendita della casa di Dalla

La notizia della vendita della villa di Lucio Dalla ha scatenato accese reazioni tra i residenti delle isole Tremiti ma anche tra i tanti fan del cantautore. In molti avrebbero voluto che le sue case rimanessero patrimonio collettivo, magari trasformate in un museo dedicato alla sua musica e alla sua vita. Questo avrebbe consentito di conservare vivo il legame tra Dalla e le Tremiti, un luogo che ha avuto un ruolo particolare nella vita e nella carriera del cantautore.

Non è un mistero che proprio alle Tremiti Dalla abbia trovato ispirazione per molti brani. Oltre a “Luna Matana”, sono nati qui brani come “Piazza Grande” e “Com’è profondo il mar”. Il cantautore bolognese, inoltre, ha invitato nella sua alle Tremiti molti dei suoi amici e colleghi, tra i quali anche Gianni Morandi, Renato Zero e Ron. Molti erano stati gli appelli fatti dai residenti alla sindaca Annalisa Lisci per fermare la cessione ma alla fine la compravendita è andata in porto. Ora in molti sperano l’immobile non venga convertito in un B&B.