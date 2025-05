Il Crazy Pizza di Flavio Briatore a Roma ha perso un socio: uscita di scena per Francesco Palazzi dal locale capitolino situato in Via Veneto

Il Crazy Pizza di Briatore a Roma perde un socio: stando a quanto riportato da ‘Open’, dopo più di tre anni di gestione comune, Francesco Palazzi ha venduto la sua quota del 30% del locale situato in via Veneto.

Il Crazy Pizza di Flavio Briatore a Roma perde un socio

Francesco Palazzi, titolare della Via Veneto Srl, ha ceduto alla holding di Briatore Crazy Pizza Spa il suo 30% di Crazy Pizza Srl con cui aveva contribuito ad avviare la società: l’uscita di scena arriva dopo tre anni.

Il socio romano lavora da tempo per Briatore con la sua Palazzi Agency, organizzando eventi, sicurezza e fornendo limousine per ogni occasione. La stessa società, nel 2008, aveva gestito la sicurezza e parte dell’organizzazione del matrimonio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: dalla loro unione è nato un figlio, Nathan Falco, prima del divorzio avvenuto nel 2017. I due, comunque, anche dopo la separazione sono rimasti in rapporti amichevoli.

Flavio Briatore controlla tutti i punti vendita di Crazy Pizza sparsi per il mondo attraverso una holding aperta nel 2019 con il socio Francesco Costa. Sempre su ‘Open’ si legge che ogni punto vendita è controllato a sua volta da una società locale, generalmente aperta con qualche socio.

Una delle ultime operazioni è stata fatta a Ibiza, quando nel mese di marzo è stato aperto un punto di vendita sull’isola durante le vacanze Pasquali. Il locale di Forte dei Marmi è controllato da Crazy Pizza Forte Srl che vede come socio di minoranza Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno di Daniela Santanché, attraverso la sua società Thor, socia di Briatore anche nel Twiga prima dell’acquisto da parte di Leonardo Maria Del Vecchio.

Dove sono i Crazy Pizza di Briatore in Italia, in Europa e nel mondo

Il progetto Crazy Pizza ha visto la nascita di tanti punti vendita in Italia, in Europa e nel mondo, tutti situati in località strategiche dal punto di vista turistico.

Nel nostro Paese, per esempio, i locali del marchio ideato dall’imprenditore piemontese si trovano a Milano, a Porto Cervo, a Roma, a Catania, a Varazze, a Forte dei Marmi e anche a Napoli, dove Briatore ha voluto mettersi alla prova, aprendo proprio in quella che è universalmente considerata la Capitale mondiale della pizza.

Per quanto riguarda l’Europa, l’ultima apertura in ordine cronologico, come detto, è quella avvenuta a Ibiza, l’isola simbolo della movida spagnola. Per l’occasione Briatore aveva dichiarato: “Dopo St. Tropez e Forte dei Marmi, non poteva mancare Ibiza, il cuore pulsante del Mediterraneo più esclusivo. Crazy Pizza porta qui il suo stile inconfondibile: un mix perfetto di energia, glamour e lifestyle internazionale. Il Gruppo Majestas sta investendo con forza su Crazy Pizza, consolidandone la presenza nelle destinazioni più iconiche e portandolo sempre più a essere un brand di riferimento nel mondo del luxury dining”.

Altri punti vendita si trovano a Monte Carlo, Londra, Saint Tropez, St. Mortiz e Belgrado. Il marchio Crazy Pizza, inoltre, vanta diverse insegne sparse anche al di fuori dei confini continentali: Doha, Kuwait City, Riyadh, Bahrain, New York e Al Khobar.