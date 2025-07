Fedez ha venduto Villa Matilda a Pognana Lario: chi l'ha comprata

Fedez ha venduto Villa Matilda, la splendida residenza sul lago di Como acquistata durante l'estate del 2023: è arrivato l'annuncio della cessione

Fedez ha venduto Villa Matilda: si è concretizzata la cessione della splendida residenza sul lago di Como acquistata con Chiara Ferragni ma che era proprietà del rapper. Ad acquistarla un compratore straniero.

Fedez ha venduto Villa Matilda: chi l’ha comprata

Come si legge su ‘Repubblica’, è arrivato l’annuncio ufficiale della cessione di Villa Matilda tramite una nota delle agenzie immobiliari che si occupavano della compravendita: “Siamo lieti di confermare il perfezionamento della trattativa per la vendita di Villa Matilda”.

La nota è stata diramata nel pomeriggio di giovedì 10 luglio 2025. Non è stata resa pubblica la cifra dell’operazione e nemmeno l’identità dell’acquirente. Per quanto riguarda il prezzo, alcuni organi di stampa, come ‘Il Sole 24 Ore’, parlano di una cifra vicina ai 13 milioni di euro, ma in assenza di comunicazioni ufficiali si resta sempre nel campo delle ipotesi.

La notizia della vendita della splendida dimora situata sulle sponde del lago di Como ha suscitato grande curiosità attorno all’acquirente: anche in questo caso il nome è top secret e si può ragionare solo in termini di indiscrezioni. Il nuovo proprietario sarebbe un imprenditore del Nord Europa il quale, almeno per il momento, preferisce restare anonimo e non svelare la sua identità.

La villa era stata acquistata nell’estate del 2023, prima della crisi sentimentale tra Fedez e Chiara Ferragni. Nei mesi scorsi erano circolate tante voci legate a possibili acquirenti interessati all’acquisto di Villa Matilda: tra questi anche la cantante Rihanna, per un interesse tuttavia mai confermato. Da un anno a questa parte, poi, in più di un’occasione si era parlato di una vendita dell’immobile: rumors puntualmente smentiti dall’entourage di Fedez. Dopo tante voci, però, la vendita questa volta è stata finalmente concretizzata.

Villa Matilda si trova nel territorio del comune di Pognana Lario, appartenente alla Comunità Montana Triangolo Lariano: definita come una delle ville “più prestigiose ed eleganti del lago di Como”, era stata acquistata nell’estate del 2023 dalla coppia Fedez e Chiara Ferragni.

La storia della villa sul lago di Como

L’intera proprietà si estende su circa 1.000 metri quadrati, di cui oltre 400 di interni che si sviluppano su tre livelli. Presenti uno splendido giardino, una piscina a sfioro affacciata sul lago e anche una darsena privata.

All’interno della villa c’è ogni tipo di comfort: dagli arredi di pregio alle opere d’arte, passando per l’ascensore e un’imbarcazione in legno d’epoca. La zona giorno al piano terra comprende una cucina abitabile in marmo arabescato e legno laccato, una sala da pranzo, un bagno e un soggiorno con otto porte finestre che consentono di ammirare il panorama mozzafiato all’esterno.

Diversi i pezzi di arredo, tra i quali spiccano tavolini d’epoca, un grande tavolo in palissandro, gli applique in vetro di Murano e un’enorme libreria i cui vetri sono stati sostituiti con specchi che riflettono l’immagine del lago.

Al primo piano c’è la zona notte composta da tre camere da letto e due bagni. I Ferragnez aveva ribattezzato la residenza in “Villa Matilda” in onore della loro cagnolina Matilda, che era venuta a mancare proprio nell’estate in cui avevano acquistato la residenza.