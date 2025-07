L'isola Viscontea, dopo essere stata sul mercato per anni, avrebbe finalmente trovato un nuovo acquirente e ora si attendono notizie sul suo futuro

Il lago di Como non smette mai di affascinare con i suoi paesaggi, le ville storiche e i borghi che sembrano usciti da un dipinto. Tra le sue meraviglie c’è anche un piccolo gioiello di cui in pochi conoscono l’esistenza: l’isola Viscontea. Dopo anni di incertezze e trattative, questa minuscola isola, l’unica privata del lago, è stata ufficialmente venduta.

L’isola Viscontea è stata finalmente venduta

L’isola Viscontea, conosciuta anche come Isola di Pescarenico, si trova a Lecco, precisamente nel tratto che collega il ramo lecchese del Lago di Como al Lago di Garlate. Lunga circa 110 metri e larga circa trenta, dista appena dieci metri dalla riva, e la sua storia affonda le radici nel XIV secolo. Le prime mappe che la rappresentano, senza però segnalarne la presenza di edifici, risalgono al 1723 e al 1753. Nei secoli, l’isola ha avuto diverse destinazioni: presidio militare, fortino difensivo, casa di pescatori. La costruzione principale, situata nella parte meridionale, è stata abitata fino al 1956, anno in cui ai proprietari è stato negato il permesso di costruire un ponte di collegamento con la riva.

Come altre isole italiane anche la Viscontea è stata messa sul mercato, nel 2018, con una valutazione di 1,7 milioni di euro circa. Poco dopo è apparsa su Private Island Online, sito inglese specializzato nella vendita di isole private in tutto il mondo, al prezzo di circa 1,5 milioni di euro. La superficie totale dell’isola è di circa 2150 metri quadrati e include un edificio principale di 238 metri quadrati, da ristrutturare completamente, oltre a piccoli fabbricati annessi per ulteriori 25 metri quadrati. Nonostante i vincoli paesaggistici che ne limitano gli interventi edilizi, le potenzialità dell’isola sono molte. La posizione dell’isola Viscontea, inoltre, resta strategica: si trova a soli 50 minuti dagli aeroporti internazionali di Milano Malpensa e Milano Linate, a 30 minuti da quello di Bergamo e a circa un’ora dalla Svizzera.

Dopo che per anni è rimasta invenduta l’isola Viscontea ha ora finalmente un nuovo proprietario. Non si conoscono, però, i dettagli della compravendita. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di una società italiana intenzionata a valorizzare il potenziale turistico dell’isola, magari realizzando un ristorante di alto livello.

Il futuro dell’isola Viscontea

Negli ultimi anni, l’isola era stata concessa in comodato d’uso gratuito all’associazione Appello per Lecco, che l’aveva trasformata in un luogo di cultura e aggregazione con visite guidate e proiezioni di cinema all’aperto. Ora, con la conclusione della vendita, il futuro dell’isola si apre a nuove possibilità. Si vocifera che il misterioso compratore possa essere interessato a trasformare l’isola in una meta esclusiva per il turismo di lusso. Il lago di Como, infatti, grazie alle bellissime ville e ai paesaggi naturali vede sempre più crescere la richiesta di esperienze di alto livello.

Al momento non sono stati resi noti dettagli ufficiali sul progetto che dovrebbe interessare l’isola. Tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe quella di un ristorante di alta cucina affacciato sulle acque placide del lago. Altre voci parlano di un resort esclusivo dotato di spa e vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Il luogo, infatti, è raggiungibile solo in barca e questo è un dettaglio molto importante: non solo regala fascino e mistero all’isola ma garantisce maggiore privacy.