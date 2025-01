Villa Matilda venduta? La smentita della madre di Fedez

Indiscrezioni legate alla presunta vendita di Villa Matilda dei Ferragnez sul lago di Como: sui social è arrivata la smentita della madre di Fedez

Villa Matilda, la splendida dimora sul lago di Como degli ormai ex Ferragnez, è al centro di numerose voci: nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni legate alla presunta vendita dell’immobile, smentite però dalla madre di Fedez.

Le indiscrezioni sulla vendita di Villa Matilda degli ex Ferragnez sul lago di Como

Da tempo circolavano notizie legate alla messa in vendita della villa di Pognana Lario acquistata dalla coppia nel 2022. Diverse testate giornalistiche hanno riportato la notizia che parla di una trattativa andata in porto, riportando anche le cifre: alcuni sostengono 10 milioni di euro, altri 11.

La notizia, comunque, non è stata confermata ufficialmente, né dai diretti interessati e nemmeno dal Comune di Pognana Lario. Sul sito di una nota agenzia immobiliare di dimore di lusso, è presente l’annuncio della messa in vendita di Villa Matilda che recita così:

“In vendita Villa Matilda sul lago di Como, dimora esclusiva di nuova e finissima ristrutturazione. Incastonata sulla sponda orientale del lago di Como, intima ed elegante, Villa Matilda si affaccia sulle acque del lago avvolta da un’aura di serenità e contemplazione. Unica nel suo genere, la villa in vendita è il risultato di una nuova e finissima ristrutturazione e si presenta in condizioni impeccabili”.

La smentita della madre di Fedez sui social

Come anticipato, le indiscrezioni relative alla presunta vendita della villa sul lago di Como hanno portato a una reazione da parte della madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi: la donna ha tuonato sui social, postando in una storia di Instagram l’articolo di un giornale che parla della vicenda.

L’articolo presente nella storia pubblicata dalla Berrinzaghi titola “Venduta la villa dei Ferragnez, da un anno era sul mercato del lusso. La cifra non confermata: 10 milioni”. Nella storia la madre di Fedez ha scritto “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali? Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno”.

Secondo la madre di Fedez, dunque, le cose non starebbero proprio così, anche se resta da capire quali possano essere le notizie contestate, se quelle legate alla presunta vendita dell’immobile o quelle relative al prezzo, o magari entrambe.

Dove si trova Villa Matilda

Villa Matilda era stata acquistata nel 2023 da Chiara Ferragni e Fedez, quest’ultimo tra i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo: durante l’estate di quell’anno, i due hanno trascorso diverse giornate nella splendida dimora con i figli, gli amici e i parenti, postando anche su Instagram foto e storie che immortalavano i momenti passati sulle sponde del lago di Como.

La villa si trova sulla riva orientale del lago di Como e più precisamente a Pognana Lario, paesino di circa 700 abitanti: per raggiungerla bisogna salire circa 300 scalini oppure utilizzare la barca. La posizione è privilegiata, in quanto la proprietà trova spazio in uno dei luoghi più intimi e affascinanti di tutta la zona.

La residenza è di 400 metri quadrati di spazi interni disposti su due livelli. All’esterno troviamo un incantevole giardino di 1.000 metri quadrati con dependance, cascata naturale, darsena privata e anche una spettacolare piscina panoramica a sfioro.