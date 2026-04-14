Dove vive Luca Zingaretti, la casa del commissario Montalbano

Luca Zingaretti, che ha prestato il volto al celebre commissario Montalbano, vive assieme alla sua famiglia in una bellissima casa a Roma: ecco dove si trova

Grandissimo attore e regista, Luca Zingaretti è indissolubilmente legato ad uno dei personaggi più famosi della televisione italiana, quello del commissario Salvo Montalbano. Ma nel suo curriculum ci sono tantissimi altri successi, non solamente televisivi: Zingaretti ha lavorato molto anche al cinema e in teatro, grazie al suo talento e ai lunghi studi che gli hanno permesso di diventare il professionista che è oggi. Scopriamo insieme dove vive Luca Zingaretti, assieme alla sua famiglia.

La casa in cui vive Luca Zingaretti

Per gran parte del pubblico televisivo, Luca Zingaretti è da sempre il famoso commissario Salvo Montalbano, personaggio letterario nato dalla fantasia dello scrittore Andrea Camilleri, diventato protagonista dell’omonima serie tv. Montalbano vive da sempre nella sua amata Sicilia: è un funzionario di polizia dell’immaginaria cittadina di Vigata, che nella serie tv “Il commissario Montalbano” trova rappresentazione in alcuni splendidi borghi siciliani – tra cui Scicli e Ragusa. Dove abita, invece, Luca Zingaretti?

L’attore, nato e cresciuto a Roma, non ha mai abbandonato la sua città: qui ha frequentato l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, muovendo poi i primi passi nel mondo della recitazione già a partire dagli anni ’80. Nel giro di poco tempo, Zingaretti ha debuttato anche in televisione e al cinema, diventando uno degli attori più famosi degli ultimi decenni. Con il crescere del suo successo, gli impegni lo hanno spinto a muoversi in tutta Italia. Ma è comunque a Roma che ha deciso di stabilirsi con la sua famiglia, in un bellissimo appartamento in cui ha costruito il suo nido d’amore.

Luca Zingaretti, assieme alla moglie Luisa Ranieri e alle figlie, abita oggi in una casa situata a poca distanza dal centro di Roma, in un quartiere residenziale molto elegante. La coppia ha sempre cercato di proteggere la privacy della famiglia, condividendo ben pochi dettagli su quella che è la sua sfera più intima: solo qualche rara foto social ha permesso ai fan di Zingaretti di avere un’idea dell’appartamento in cui vive. Gli interni sono arredati con grande classe, creando un ambiente luminoso in cui dominano i colori neutri e il calore del parquet.

Il soggiorno è impreziosito da bei divani bianchi e da cuscini coloratissimi, che donano un tocco di vivacità. La cucina, ampia e funzionale, è vissuta da tutta la famiglia come il luogo dove trascorrere momenti di convivialità. Anche la zona notte è caratterizzata da tinte chiare e da abbinamenti neutri, che favoriscono il relax. Ma il punto forte della casa è la splendida terrazza da cui si può ammirare una bellissima vista sui tetti di Roma e sul verde: è il posto ideale per godersi le giornate estive e, per le bambine, una piccola oasi per stare all’aria aperta.

Luca Zingaretti e la storia d’amore con Luisa Ranieri

Dopo un primo matrimonio con la giornalista Margherita D’Amico, che si è concluso con la separazione nel 2004 (e il divorzio qualche anno dopo), Luca Zingaretti si è perdutamente innamorato della sua collega Luisa Ranieri, conosciuta proprio durante le riprese di una serie tv. All’epoca era ancora sposato, ma la relazione con Margherita era ormai irreparabilmente incrinata. La storia d’amore tra Zingaretti e la Ranieri è iniziata così in sordina, anche per rispetto ad un matrimonio che – almeno burocraticamente – stava ancora in piedi.

Una volta giunto il divorzio, l’attore si è ricostruito una nuova vita: nel 2012 è convolato a nozze con Luisa, nella splendida location del castello di Donnafugata, a Ragusa. Insieme hanno avuto due bimbe, Emma (nata nel 2011) e Bianca (nata nel 2015). La coppia ha deciso di stabilirsi a Roma: nonostante i molti impegni professionali, che spesso portano entrambi ad allontanarsi dalla città, è qui che tutti e due tornano per vivere la loro quotidianità in famiglia, non appena è possibile.