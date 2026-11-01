Migliori aeroporti 2026, 2 scali italiani sono al top nel mondo
di
Ci sono due aeroporti italiani in vetta alle classifiche dei Routes World Awards 2026, i prestigiosi riconoscimenti assegnati agli scali che performano maggiormente in fatto di connettività globale. Considerati tra i premi più importanti nel settore dell’aviazione mondiale, quest’anno vedono il nostro Paese primeggiare in ben due categorie: scopriamo quali sono gli aeroporti migliori.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Giornate FAI d'Autunno 2026: oltre 700 luoghi da vedere in Italia
-
Allarme olio in Italia, battaglia dell'oro verde: cosa succede
-
A Villa Pamphilj a Roma è spuntato un cimitero: cos'è successo
-
Migliori esperienze col cibo in Europa: 2 sono in Italia
-
A Mola di Bari le verdure sulle "segge" sono diventate un caso
-
George Clooney ha un nuovo "vicino" vip sul lago di Como
-
Anche Dua Lipa sceglie Milano: cambio di residenza in arrivo
-
Billionaire e Crazy Pizza di Briatore a un nuovo fondo: il motivo
-
Dove vive Roberto Benigni: la villa a Roma e l'impero immobiliare