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Migliori aeroporti 2026, 2 scali italiani sono al top nel mondo

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Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Ci sono due aeroporti italiani in vetta alle classifiche dei Routes World Awards 2026, i prestigiosi riconoscimenti assegnati agli scali che performano maggiormente in fatto di connettività globale. Considerati tra i premi più importanti nel settore dell’aviazione mondiale, quest’anno vedono il nostro Paese primeggiare in ben due categorie: scopriamo quali sono gli aeroporti migliori.

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